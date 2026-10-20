Hirtling István érkezése mindent felforgatott – féltékenység, titkok és váratlan érzelmek a Játékszínben

Mindig érdekes, amikor a színház önmagáról mesél. Ilyenkor a kulisszák mögötti világ is megelevenedik: a rivalizálás, a féltékenység, a kudarcoktól való félelem, de mindenekelőtt az a nehezen megmagyarázható szenvedély, amely újra és újra a színpadra állítja a művészeket. Nick Newman és Ian Hislop Amatőrök című vígjátéka ezt a világot tárja elénk szellemes helyzetekkel, szerethető figurákkal és a könnyed történet mögött meghúzódó komoly emberi kérdésekkel.
Az Amatőrök világa
A történet kiindulópontja már önmagában remek vígjátéki alaphelyzet. Jefferson Steel (Hirtling István), az egykor ünnepelt, mára kissé megkopott hollywoodi filmsztár úgy dönt, ideje bizonyítania, hogy nem csupán a filmvásznon, hanem a klasszikus színpadon is megállja a helyét. Angliába utazik, hogy eljátssza Shakespeare Lear királyát, méghozzá Stratfordban. Csakhogy nem a világhírű Shakespeare-központ várja, hanem egy másik Stratford kisvárosi amatőr társulata, amely egy pajtában próbál és éppen a fennmaradásáért küzd.
A félreértésből kibontakozó helyzet egyszerre abszurd és mulatságos.
A saját jelentőségétől eltelt világsztár olyan emberek közé csöppen, akiknek talán soha nem lesz részük nemzetközi hírnévben, mégis pontosan tudják, mit jelent számukra a színház.
A két világ találkozása bőséges lehetőséget teremt a komikumra, a darab azonban nem elégszik meg a könnyű nevettetéssel. A harsány helyzetek mögött fokozatosan kirajzolódnak a szereplők vágyai, sérelmei és csalódásai. Hirtling István Jefferson Steel szerepében remekül egyensúlyoz a nagyképű filmsztár komikus túlzásai és a mögöttük rejlő emberi esendőség között. Tekintélyt parancsoló színpadi jelenléte és finom humorérzéke különösen jól érvényesül ebben a kettős természetű figurában. Jefferson kezdetben öntelt, elkényeztetett hírességnek tűnik, akit könnyebb kinevetni, mint megszeretni. A történet előrehaladtával azonban egyre világosabbá válik, hogy magabiztossága mögött magány, bizonytalanság és feldolgozatlan kudarcok húzódnak.
A darab egyik legszebb dramaturgiai megoldása, hogy Jefferson személyes története összekapcsolódik Lear király tragédiájával.
Miközben Shakespeare hősének megformálására készül, saját életével, mindenekelőtt a lányával való kapcsolatával is kénytelen szembenézni. A színész számára így a szerep nemcsak művészi kihívás, hanem önismereti utazás is. A premier után Hirtling Istvánt arról kérdeztük, mennyire nehéz egy könnyednek tűnő vígjátékban Jefferson Steel mellett Lear királyt is megformálni, és összehangolni a két szerep érzelmi szélsőségeit.
Bármelyik királydrámában ugyanilyen végletesen, ilyen nagy amplitúdón kell játszani. Ott is emberek vannak, akiknek vannak botlásaik és esendő megmozdulásaik, amelyek néha nevetésre fakasztják az embereket. Tehát ehhez nem kell feltétlenül vígjátékot játszani. A legsötétebb drámában is van komikus pillanat, és a legvidámabb komédiában is vannak mély és súlyos pillanatok, amikor éppen nem hahotázik a közönség. A mestereimtől, a rendezőimtől mind azt tanultam, hogy ezeket a nagy kontrasztokat kell mindig felerősíteni annak érdekében, hogy színes és gazdag legyen egy előadás
– fogalmazott a színművész. A színész gondolatai pontosan rávilágítanak az előadás egyik legfontosabb erényére: a humor és a drámai pillanatok nem kioltják, hanem erősítik egymást.
A történet másik meghatározó alakja Dorothy Nettle, a kis színház rendezője és összetartó ereje, akit Lévay Viktória formál meg. Dorothy nem a látványos önérvényesítés embere. Ereje a kitartásában, a mások iránti figyelmében és abban rejlik, hogy akkor sem mond le a társulatról, amikor annak jövője egyre bizonytalanabbá válik. Lévay Viktória kiváló alakításában Dorothy a történet érzelmi középpontjává válik.
Két jelentős monológja különösen fontos pillanat: ezekben fogalmazódik meg, hogy egy kis színház elvesztése miért jelenthet sokkal többet egy épület vagy egy színpad megszűnésénél. Egy közösség otthona, az emberi kapcsolatok és a közös alkotás lehetősége kerül veszélybe.
A színésznő a premier után elárulta, hogy Dorothy szemlélete személyesen is közel áll hozzá: saját életében is igyekszik megtalálni az emberekben a jót, és közelebb hozni egymáshoz az eltérő álláspontokat. A vígjáték egyik legszórakoztatóbb figurája Nigel Dewbury, akit Szerednyey Béla alakít. A társulat régi tagja hosszú évek óta meg van győződve arról, hogy nála alkalmasabb Lear királyt keresve sem találhatnának. Érthető hát a felháborodása, amikor megérkezik egy hollywoodi híresség, és elfoglalja előle a régóta áhított szerepet. Szerednyey Béla kiváló érzékkel kapcsolja össze a karakterkomikumot az emberi sértettséggel. Nigel féltékenysége, túlzó önbizalma és Dorothy iránt táplált titkos érzelmei számos mulatságos helyzet forrásai, ám a figura nem válik karikatúrává. A színész a szereplő csalódottságát is érzékelteti. Nigel egész életében ezért a társulatért dolgozott, amely számára a világ közepét jelenti. Most pedig egy kívülálló egyetlen pillanat alatt elveszi tőle azt a lehetőséget, amelyre régóta vágyott. A nevetséges viselkedés mögött így nagyon is ismerős emberi sérelem húzódik meg. A kisvárosi társulat többi tagja ugyancsak önálló, jól felismerhető személyiség. Szőlőskei Timea Mary Plunkett szerepében a rajongás és a józan emberismeret kettősségét jeleníti meg. Mary kezdetben szinte feltétel nélkül csodálja a hollywoodi sztárt, ám fokozatosan képessé válik arra, hogy a híresség mögött az esendő embert is meglássa. Figurája a színház közösségteremtő erejét is képviseli: azt az élményt, amikor hétköznapi emberek együtt hozhatnak létre valami rendkívülit. Vadász Gábor Denis Dobbins szerepében másfajta humorral gazdagítja az előadást. A helyi vízvezeték-szerelő lelkesedése, naivitása és esetlensége számos komikus pillanatot teremt. Denis szerethetősége éppen abból fakad, hogy minden ügyetlensége ellenére őszintén hisz abban, amit csinál. Számára a színház nem hiúsági kérdés, hanem öröm és lehetőség. Réti Adrienn Lauren Bell szerepében a látszat és a valóság közötti különbségre irányítja a figyelmet. A kezdetben felszínesnek tűnő, tehetős nő mögött fokozatosan érzékeny és intelligens személyiség bontakozik ki. Lauren története finoman emlékeztet arra, milyen könnyen ítélünk meg másokat az első benyomásaink alapján, és mennyi minden rejtőzhet a külsőségek mögött.
A vígjáték legmeghatóbb pillanatai Jefferson és lánya, Jessica kapcsolatából születnek
Gáspárfalvi Dorka egy olyan fiatal nőt formál meg, akiben egyszerre él a csalódottság, a harag és az apai szeretet iránti vágy. Jessica nem tudja elfelejteni, hogy apja újra és újra cserbenhagyta, mégsem képes teljesen lemondani róla.
Kettejük története Shakespeare Lear királyának és Cordeliának a kapcsolatával kerül párhuzamba. Ez a dramaturgiai megoldás különösen szép, mert a klasszikus tragédia nem irodalmi hivatkozásként jelenik meg, hanem a jelenkori emberi konfliktusok értelmezésének eszközévé válik.
Jeffersonnak végül nem a karrierjét kell megmentenie, hanem meg kell találnia az utat ahhoz az emberhez, akit a hírnév hajszolása közben elhanyagolt.
Horgas Ádám rendező számára az Amatőrök mindenekelőtt a társulati létről szól. Korábban hangsúlyozta, hogy mélyen hisz a közös színházi munkában, és abban, hogy a színészek közötti valódi szeretet, bizalom és összetartozás a színpadon is érzékelhetővé válik. Rendezői elképzelésének egyik legfontosabb eleme, hogy a szereplők ne pusztán egymás mellett létezzenek, hanem valódi közösséget alkossanak. A hollywoodi sztár és a vidéki amatőrök találkozása önmagában is számos komikus lehetőséget kínál, de az előadás mélyebb mondanivalója csak akkor érvényesülhet, ha a szereplők közötti érzelmi változások is hitelesek. Horgas rendezői gondolkodásában éppen ez a kettősség tűnik meghatározónak: a humor mellett az emberi kapcsolatok aprólékos kidolgozása, amely maradéktalanul megvalósult. A produkció látvány- és videótervezése, valamint zenéje szintén Horgas Ádám munkája, a jelmezeket Bujdosó Nóra tervezte, a dramaturg Lőkös Ildikó. A bemutató utáni premierpartin Bank Tamás, a Játékszín igazgatója elárulta, hogy a színház 15.évada a barátságról, a szeretetről, a megértésről és emberségről fog szólni. Ennek nyitódarabja az Amatőrök, a következő pedig a La Manche lovagja lesz.
Az Amatőrök nemcsak a színház világáról szól. A hiúság, az elismerés utáni vágy, a féltékenység, a megbocsátás és az összetartozás szükséglete mindannyiunk számára ismerős érzések. A kiváló szereposztás, a karakterek szeretetteljes ábrázolása és a komédia mögött meghúzódó érzelmi mélység olyan produkciót eredményez, amely nemcsak megnevettet, hanem el is gondolkodtat. A színház valódi értékét ugyanis nem a hírnév, a csillogás vagy a tökéletesség adja, hanem azok az emberek, akik hisznek egymásban, és együtt képesek valami különlegeset létrehozni.