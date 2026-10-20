Hirtling István érkezése mindent felforgatott – féltékenység, titkok és váratlan érzelmek a Játékszínben

A társulat a Lear királyt adja elő (Fotó: EDER VERA)

A történet másik meghatározó alakja Dorothy Nettle, a kis színház rendezője és összetartó ereje, akit Lévay Viktória formál meg. Dorothy nem a látványos önérvényesítés embere. Ereje a kitartásában, a mások iránti figyelmében és abban rejlik, hogy akkor sem mond le a társulatról, amikor annak jövője egyre bizonytalanabbá válik. Lévay Viktória kiváló alakításában Dorothy a történet érzelmi középpontjává válik.

Két jelentős monológja különösen fontos pillanat: ezekben fogalmazódik meg, hogy egy kis színház elvesztése miért jelenthet sokkal többet egy épület vagy egy színpad megszűnésénél. Egy közösség otthona, az emberi kapcsolatok és a közös alkotás lehetősége kerül veszélybe.

A színésznő a premier után elárulta, hogy Dorothy szemlélete személyesen is közel áll hozzá: saját életében is igyekszik megtalálni az emberekben a jót, és közelebb hozni egymáshoz az eltérő álláspontokat. A vígjáték egyik legszórakoztatóbb figurája Nigel Dewbury, akit Szerednyey Béla alakít. A társulat régi tagja hosszú évek óta meg van győződve arról, hogy nála alkalmasabb Lear királyt keresve sem találhatnának. Érthető hát a felháborodása, amikor megérkezik egy hollywoodi híresség, és elfoglalja előle a régóta áhított szerepet. Szerednyey Béla kiváló érzékkel kapcsolja össze a karakterkomikumot az emberi sértettséggel. Nigel féltékenysége, túlzó önbizalma és Dorothy iránt táplált titkos érzelmei számos mulatságos helyzet forrásai, ám a figura nem válik karikatúrává. A színész a szereplő csalódottságát is érzékelteti. Nigel egész életében ezért a társulatért dolgozott, amely számára a világ közepét jelenti. Most pedig egy kívülálló egyetlen pillanat alatt elveszi tőle azt a lehetőséget, amelyre régóta vágyott. A nevetséges viselkedés mögött így nagyon is ismerős emberi sérelem húzódik meg. A kisvárosi társulat többi tagja ugyancsak önálló, jól felismerhető személyiség. Szőlőskei Timea Mary Plunkett szerepében a rajongás és a józan emberismeret kettősségét jeleníti meg. Mary kezdetben szinte feltétel nélkül csodálja a hollywoodi sztárt, ám fokozatosan képessé válik arra, hogy a híresség mögött az esendő embert is meglássa. Figurája a színház közösségteremtő erejét is képviseli: azt az élményt, amikor hétköznapi emberek együtt hozhatnak létre valami rendkívülit. Vadász Gábor Denis Dobbins szerepében másfajta humorral gazdagítja az előadást. A helyi vízvezeték-szerelő lelkesedése, naivitása és esetlensége számos komikus pillanatot teremt. Denis szerethetősége éppen abból fakad, hogy minden ügyetlensége ellenére őszintén hisz abban, amit csinál. Számára a színház nem hiúsági kérdés, hanem öröm és lehetőség. Réti Adrienn Lauren Bell szerepében a látszat és a valóság közötti különbségre irányítja a figyelmet. A kezdetben felszínesnek tűnő, tehetős nő mögött fokozatosan érzékeny és intelligens személyiség bontakozik ki. Lauren története finoman emlékeztet arra, milyen könnyen ítélünk meg másokat az első benyomásaink alapján, és mennyi minden rejtőzhet a külsőségek mögött.

A vígjáték legmeghatóbb pillanatai Jefferson és lánya, Jessica kapcsolatából születnek

Gáspárfalvi Dorka egy olyan fiatal nőt formál meg, akiben egyszerre él a csalódottság, a harag és az apai szeretet iránti vágy. Jessica nem tudja elfelejteni, hogy apja újra és újra cserbenhagyta, mégsem képes teljesen lemondani róla.

Kettejük története Shakespeare Lear királyának és Cordeliának a kapcsolatával kerül párhuzamba. Ez a dramaturgiai megoldás különösen szép, mert a klasszikus tragédia nem irodalmi hivatkozásként jelenik meg, hanem a jelenkori emberi konfliktusok értelmezésének eszközévé válik.

Jeffersonnak végül nem a karrierjét kell megmentenie, hanem meg kell találnia az utat ahhoz az emberhez, akit a hírnév hajszolása közben elhanyagolt.

Horgas Ádám rendező számára az Amatőrök mindenekelőtt a társulati létről szól. Korábban hangsúlyozta, hogy mélyen hisz a közös színházi munkában, és abban, hogy a színészek közötti valódi szeretet, bizalom és összetartozás a színpadon is érzékelhetővé válik. Rendezői elképzelésének egyik legfontosabb eleme, hogy a szereplők ne pusztán egymás mellett létezzenek, hanem valódi közösséget alkossanak. A hollywoodi sztár és a vidéki amatőrök találkozása önmagában is számos komikus lehetőséget kínál, de az előadás mélyebb mondanivalója csak akkor érvényesülhet, ha a szereplők közötti érzelmi változások is hitelesek. Horgas rendezői gondolkodásában éppen ez a kettősség tűnik meghatározónak: a humor mellett az emberi kapcsolatok aprólékos kidolgozása, amely maradéktalanul megvalósult. A produkció látvány- és videótervezése, valamint zenéje szintén Horgas Ádám munkája, a jelmezeket Bujdosó Nóra tervezte, a dramaturg Lőkös Ildikó. A bemutató utáni premierpartin Bank Tamás, a Játékszín igazgatója elárulta, hogy a színház 15.évada a barátságról, a szeretetről, a megértésről és emberségről fog szólni. Ennek nyitódarabja az Amatőrök, a következő pedig a La Manche lovagja lesz.