A Játékszín programján jártunk: Ilyen még nem volt, helikopterrel ékeztek a főszereplők

Az Amatőrök főhőse, Jefferson Steel kiégett hollywoodi filmsztár (Hirtling István) abban a hitben érkezik egy London melletti településre, hogy rangos Shakespeare-produkcióban játssza majd Lear királyt. Csakhogy nem Shakespeare híres városában köt ki, hanem egy kisvárosban, ahol a pajtaszínházban egy lelkes amatőr színjátszó társulat várja, amelyik a fennmaradásáért küzd. Innen jött a sajtótájékoztató ötlete is: a Játékszín egy napra valósággá változtatta az előadás világát, egy délelőttre Tahitótfaluban teremtette meg a saját kis Stratfordját.

Hirtling István és Lévay Viktória az Amatőrök főszereplői (Fotó: Kaszner Nikolett)

Bemutatkoztak az Amatőrök szereplői

Helikopter szállt le a tahitótfalui pajtaszínház előtt, fedélzetén a hollywoodi filmsztárt alakító – a Játékszín igazgatójával – Bank Tamással, valamint a darab női főszereplőjével, Lévay Viktóriával. Érkezésüket a pajta teraszáról az Amatőrök szereplői várták, majd vörös szőnyegen vonultak be a pajtába, ahol az alkotók és a szereplők az újságírókkal beszélgettek a készülő produkcióról. A Nick Newman és Ian Hislop által jegyzett Amatőröket Csukás Márton és Csukás Barnabás fordításában, valamint Horgas Ádám rendezésében mutatja be a Játékszín.

Ami elsősorban megfogott ebben a darabban, az a társulati lét

– mondta Horgas Ádám. Szerinte a történet középpontjában az a közös szenvedély áll, amely nagyon különböző embereket képes összekötni.

Van egy legkisebb közös többszörös, ez pedig a színház iránti szerelem.

Bank Tamás igazgató számára különösen ismerős a történet alaphelyzete, hiszen a darab amatőr társulata a fennmaradásáért küzd. Mint mondta, magánszínházként a Játékszín életében is rengeteg küzdelem és kemény munka van. Az Amatőrökben éppen ezért nem pusztán vígjátékot lát.

Lehet rajta nevetni, és lehet rajta egy picit elgondolkozni

– fogalmazott.

A világsztár, akiből újra ember lesz

Jefferson Steelt Hirtling István alakítja. A hatalmas egójú filmsztár kezdetben lenézi az amatőröket, ám éppen közöttük talál vissza önmagához. Hirtling István szerint a szerep komoly színészi kihívás, amelyben sokat jelent számára Horgas Ádám aprólékos rendezői munkája. Bár az Amatőrök vígjáték, a színész érzelmekből is bőségesen ígér.

Rengeteg sírás, zokogás lesz. És nemcsak a színpadon, hanem a nézőtéren is

– mondta, majd tréfásan hozzátette, hogy talán a rendező is zokogni fog, amikor nem pontosan azt látja vissza, amit elképzelt. Dorothyt, az amatőr társulat motorját Lévay Viktória játssza. A színésznő személyes kötődést is talált a történethez: nagyszüleinek amatőr színjátszó csoportjuk volt, az erről készült plakát pedig ma is ott függ a Játékszín büféjének falán.

Ez az amatőr színjátszás eleve ott van a véremben

– mesélte. Számára a darab azért is különleges, mert a színház szeretetéről, az elhivatottságról és a társulati összetartozásról beszél.