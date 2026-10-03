A Játékszín programján jártunk: Ilyen még nem volt, helikopterrel ékeztek a főszereplők

Az Amatőrök főhőse, Jefferson Steel kiégett hollywoodi filmsztár (Hirtling István) abban a hitben érkezik egy London melletti településre, hogy rangos Shakespeare-produkcióban játssza majd Lear királyt. Csakhogy nem Shakespeare híres városában köt ki, hanem egy kisvárosban, ahol a pajtaszínházban egy lelkes amatőr színjátszó társulat várja, amelyik a fennmaradásáért küzd. Innen jött a sajtótájékoztató ötlete is: a Játékszín egy napra valósággá változtatta az előadás világát, egy délelőttre Tahitótfaluban teremtette meg a saját kis Stratfordját.
Bemutatkoztak az Amatőrök szereplői
Helikopter szállt le a tahitótfalui pajtaszínház előtt, fedélzetén a hollywoodi filmsztárt alakító – a Játékszín igazgatójával – Bank Tamással, valamint a darab női főszereplőjével, Lévay Viktóriával. Érkezésüket a pajta teraszáról az Amatőrök szereplői várták, majd vörös szőnyegen vonultak be a pajtába, ahol az alkotók és a szereplők az újságírókkal beszélgettek a készülő produkcióról. A Nick Newman és Ian Hislop által jegyzett Amatőröket Csukás Márton és Csukás Barnabás fordításában, valamint Horgas Ádám rendezésében mutatja be a Játékszín.
Ami elsősorban megfogott ebben a darabban, az a társulati lét
– mondta Horgas Ádám. Szerinte a történet középpontjában az a közös szenvedély áll, amely nagyon különböző embereket képes összekötni.
Van egy legkisebb közös többszörös, ez pedig a színház iránti szerelem.
Bank Tamás igazgató számára különösen ismerős a történet alaphelyzete, hiszen a darab amatőr társulata a fennmaradásáért küzd. Mint mondta, magánszínházként a Játékszín életében is rengeteg küzdelem és kemény munka van. Az Amatőrökben éppen ezért nem pusztán vígjátékot lát.
Lehet rajta nevetni, és lehet rajta egy picit elgondolkozni
– fogalmazott.
A világsztár, akiből újra ember lesz
Jefferson Steelt Hirtling István alakítja. A hatalmas egójú filmsztár kezdetben lenézi az amatőröket, ám éppen közöttük talál vissza önmagához. Hirtling István szerint a szerep komoly színészi kihívás, amelyben sokat jelent számára Horgas Ádám aprólékos rendezői munkája. Bár az Amatőrök vígjáték, a színész érzelmekből is bőségesen ígér.
Rengeteg sírás, zokogás lesz. És nemcsak a színpadon, hanem a nézőtéren is
– mondta, majd tréfásan hozzátette, hogy talán a rendező is zokogni fog, amikor nem pontosan azt látja vissza, amit elképzelt. Dorothyt, az amatőr társulat motorját Lévay Viktória játssza. A színésznő személyes kötődést is talált a történethez: nagyszüleinek amatőr színjátszó csoportjuk volt, az erről készült plakát pedig ma is ott függ a Játékszín büféjének falán.
Ez az amatőr színjátszás eleve ott van a véremben
– mesélte. Számára a darab azért is különleges, mert a színház szeretetéről, az elhivatottságról és a társulati összetartozásról beszél.
Kilépni a hétköznapok szürkeségéből
Nigel Dewbury szerepében Szerednyey Béla jelenik meg: az amatőr színész meg van győződve arról, hogy valójában neki kellene Lear királyt játszania. A komikus helyzet mögött azonban emberi sértettség húzódik. Nigel egész életét ennek a társulatnak szentelte, majd egyszer csak megérkezik egy híres idegen, és elveszi előle a főszerepet. Mary Plunkettet Szőlőskei Tímea alakítja, aki saját bevallása szerint maga is szeret rajongani „emberekért, tehetségért, szépségért, jóságért”.
Karaktere fogalmazza meg az előadás egyik központi gondolatát is: azért érdemes színházat csinálni, mert általa kiléphetünk a mindennapok szürkeségéből, létrehozhatunk valami nálunk nagyobbat, és megoszthatjuk másokkal a színház varázsát.
Réti Adrienn figurája a valahová tartozás vágyát, Gáspárfalvi Dorka pedig Jefferson lányaként az apa-lánya kapcsolatot hozza a történetbe. Utóbbi szál Lear király és Cordelia kapcsolatával fonódik össze. „Ez egy gyönyörű történet számomra az apa-lánya kapcsolatról” – mondta Gáspárfalvi Dorka, aki szerint Jeffersonnak és Jessicának egyaránt szüksége van az új közegre ahhoz, hogy végre igazán észrevegyék egymást.
Az Amatőrök a hollywoodi sztár és a lelkes műkedvelők találkozásából indul, félreértések és komikus konfliktusok sorát indítja el, miközben az egymással szembeni bizalmatlanság lassan tiszteletté és valódi közösségi élménnyé alakul. Megértjük azt is, miért állnak emberek újra és újra színpadra akkor is, ha nincs mögöttük csillogás, hírnév vagy pénz.
A darab bemutatója október 17-én lesz a Játékszín színpadán.