Túlélheti a szerelem az anyósokat? Kritikánk a Szulák Andrea főszereplésével bemutatott Anyósnyelv című darabról

A Művészetek Völgyében, Taliándörögdön tartott ősbemutató után az Art-Színtér közönsége is láthatta Göttinger Pál Anyósnyelv című vígjátékát. Pányik Tamás rendezése egy nagyon is ismerős családi helyzetből indul ki, amelyet aztán a végletekig fokoz: egy fiatal pár szeretne összeházasodni, a két anya azonban egészen másképp képzeli el a boldogító igenhez vezető utat.

Az Anyósnyelv két anyósa (Szendy Szilvi, Szulák Andrea) és a sámán (Borbély Rchárd) (Fotó: veres_ildiko)

Az Anyósnyelv az Art-Színtérben

A történet egy egzotikus szigeten játszódik, ahol a romantikus esküvői előkészületek pillanatok alatt családi csatatérré változnak. Eleanor Sterling (Szulák Andrea) és Willow Moonbeam (Szendy Szilvi) nem egyszerűen különböző természetű asszonyok, hanem két külön világot képviselnek. A gyerekeik boldogságát természetesen mindketten akarják, csak éppen saját elképzeléseik szerint. Szulák Andrea és Szendy Szilvi kettőse sok mulatságos helyzetet teremt.

Szulák Andrea határozott, tekintélyt parancsoló jelenléttel uralja a színpadot, remek érzékkel adagolja a csípős megjegyzéseket és a komikus túlzásokat. Egyetlen pillantással vagy hangsúlyváltással is képes megnevettetni a közönséget.

Szendy Szilvi egészen más energiát hoz a színpadra: játékában a könnyedség, a temperamentum és a humor egyszerre érvényesül. A két színésznő remekül ellenpontozza egymást, összecsapásaik pedig újra és újra felpörgetik az előadást. Miközben a helyzetek egyre képtelenebbé válnak, a konfliktusok nagyon is ismerősek. Ki ne találkozott volna már a mindent jobban tudó szülővel, a kéretlen tanácsokkal vagy azzal a családi szeretettel, amely olykor inkább fojtogató, mint felszabadító? A humor nemcsak a poénokra épül, hanem arra is, hogy a figurák halálosan komolyan veszik saját, egyre abszurdabb helyzetüket. Az előadás egyik meghatározó alakja Szulák Andrea, aki Eleanor Sterling szerepében nemcsak egy erős akaratú anyát formál meg, hanem egy szerethetően bosszantó, összetett figurát is.

Szulák Andrea Eleanor Sterling szerepében (Fotó: veres_ildiko)

Játékában a szigor, az irónia és a humor remekül megfér egymás mellett. Láthatóan élvezi a szerepet, és kiválóan használja ki a karakterben rejlő komikus lehetőségeket. Pányik Tamás rendező korábban arról beszélt, hogy egy új darabot kerestek a színésznőnek. Végül a Robert De Niro nevével fémjelzett családi komédiák világából merített inspirációt, és Göttinger Pált kérte fel a történet megírására. „Volt egy jó rendező, aki tudta, milyen irányba akarja ezt a figurát elvinni. A szerző pedig csodálatosan a kezünk alá dolgozott” – mondta a premier után Szulák Andrea az Origónak. Elárulta azt is, hogy számára rendkívül sűrű az őszi színházi szezon: szinte minden este színpadon áll, ráadásul egymást követik a bemutatói.

Beindult az őszi színházi szezon, minden színház felújítja a már műsoron lévő előadásait. Délelőtt itt próbálok, délután máshol, este pedig egy harmadik helyen lépek fel. Sok energia a színpadon lenni, gondolkodni, játszani, emlékezni a szituációkra, de amikor a közönség jön velünk, és érezhető a szeretetük, az megfizethetetlen”

– tette hozzá a színművész.