Túlélheti a szerelem az anyósokat? Kritikánk a Szulák Andrea főszereplésével bemutatott Anyósnyelv című darabról

A Művészetek Völgyében, Taliándörögdön tartott ősbemutató után az Art-Színtér közönsége is láthatta Göttinger Pál Anyósnyelv című vígjátékát. Pányik Tamás rendezése egy nagyon is ismerős családi helyzetből indul ki, amelyet aztán a végletekig fokoz: egy fiatal pár szeretne összeházasodni, a két anya azonban egészen másképp képzeli el a boldogító igenhez vezető utat.
Az Anyósnyelv az Art-Színtérben
A történet egy egzotikus szigeten játszódik, ahol a romantikus esküvői előkészületek pillanatok alatt családi csatatérré változnak. Eleanor Sterling (Szulák Andrea) és Willow Moonbeam (Szendy Szilvi) nem egyszerűen különböző természetű asszonyok, hanem két külön világot képviselnek. A gyerekeik boldogságát természetesen mindketten akarják, csak éppen saját elképzeléseik szerint. Szulák Andrea és Szendy Szilvi kettőse sok mulatságos helyzetet teremt.
Szulák Andrea határozott, tekintélyt parancsoló jelenléttel uralja a színpadot, remek érzékkel adagolja a csípős megjegyzéseket és a komikus túlzásokat. Egyetlen pillantással vagy hangsúlyváltással is képes megnevettetni a közönséget.
Szendy Szilvi egészen más energiát hoz a színpadra: játékában a könnyedség, a temperamentum és a humor egyszerre érvényesül. A két színésznő remekül ellenpontozza egymást, összecsapásaik pedig újra és újra felpörgetik az előadást. Miközben a helyzetek egyre képtelenebbé válnak, a konfliktusok nagyon is ismerősek. Ki ne találkozott volna már a mindent jobban tudó szülővel, a kéretlen tanácsokkal vagy azzal a családi szeretettel, amely olykor inkább fojtogató, mint felszabadító? A humor nemcsak a poénokra épül, hanem arra is, hogy a figurák halálosan komolyan veszik saját, egyre abszurdabb helyzetüket. Az előadás egyik meghatározó alakja Szulák Andrea, aki Eleanor Sterling szerepében nemcsak egy erős akaratú anyát formál meg, hanem egy szerethetően bosszantó, összetett figurát is.
Játékában a szigor, az irónia és a humor remekül megfér egymás mellett. Láthatóan élvezi a szerepet, és kiválóan használja ki a karakterben rejlő komikus lehetőségeket. Pányik Tamás rendező korábban arról beszélt, hogy egy új darabot kerestek a színésznőnek. Végül a Robert De Niro nevével fémjelzett családi komédiák világából merített inspirációt, és Göttinger Pált kérte fel a történet megírására. „Volt egy jó rendező, aki tudta, milyen irányba akarja ezt a figurát elvinni. A szerző pedig csodálatosan a kezünk alá dolgozott” – mondta a premier után Szulák Andrea az Origónak. Elárulta azt is, hogy számára rendkívül sűrű az őszi színházi szezon: szinte minden este színpadon áll, ráadásul egymást követik a bemutatói.
Beindult az őszi színházi szezon, minden színház felújítja a már műsoron lévő előadásait. Délelőtt itt próbálok, délután máshol, este pedig egy harmadik helyen lépek fel. Sok energia a színpadon lenni, gondolkodni, játszani, emlékezni a szituációkra, de amikor a közönség jön velünk, és érezhető a szeretetük, az megfizethetetlen”
– tette hozzá a színművész.
Borbély Richárd bravúros átváltozásai
Az Anyósnyelv egyik legnagyobb színészi bravúrja Borbély Richárd nevéhez fűződik, aki egymás után bújik a különböző figurák bőrébe, folyamatosan újabb komikus fordulatokat teremtve. Elképesztő energiával és remek humorérzékkel váltogatja a karaktereket. Minden figurájának más a mozgása, a beszédstílusa és a személyisége, az átváltozások pedig önmagukban is szórakoztatóak.
A karakterem nem színész, és el kell játszania több másik karaktert. Én viszont színészként egy olyan embert játszom, aki rosszul színészkedik, de mindezt jól kell csinálnom
– magyarázta mosolyogva a premier utáni partin az Origónak, mi pedig megállapíthatjuk, hogy remekül csinálta. Mint mondta, kifejezetten szereti, hogy ennyiféle alakba bújhat, és sokat gondolkodott azon, miként építse fel az egyes figurákat és a köztük lévő váltásokat. A színész külön örül a prózai szerepnek, hiszen a közönség többnyire zenés előadásokban láthatja. A zene azonban ezúttal sem maradt ki teljesen: a második felvonás elején sámánként egy saját szerzeményét is elénekli.
A fiatal szerelmesek sem maradnak háttérben
A két anya látványos csatározásai mellett Kocsis Dénes és Kardffy Aisha remekül helytállnak a házasulandó fiatalok szerepében.
Kocsis Dénes játékában különösen szórakoztató az a tanácstalanság, amellyel a folyamatosan elfajuló családi konfliktusokat próbálja kezelni. Természetes humorával és pontos reakcióival remek partnere a színésznőnek. Kardffy Aisha lendületes és szerethető alakítást nyújt. Jól érzékelteti a fiatal nő helyzetét, aki szeretné végre a saját kezébe venni az életét, miközben a körülötte zajló események egyre inkább kicsúsznak az irányítása alól. A két fiatal színész közös jelenetei jó ellenpontot jelentenek az anyák harsány összecsapásaihoz. Játékuknak köszönhetően a néző nemcsak a képtelen helyzeteken nevet, hanem a fiatal párnak is drukkol, hogy végre sikerüljön összeházasodniuk.
A nézők szinte részesei a családi veszekedésnek
Az előadás különleges hangulatához az Art-Színtér intim játéktere is hozzájárul, a közönség ugyanis rendkívül közel ül a színészekhez. A Rákay Tamás tervezte díszlet szinte teljes egészében kihasználja a rendelkezésre álló teret. Ebben a közelségben egy szemvillanásnak, egy visszafojtott mosolynak vagy egy apró gesztusnak is jelentősége van.
A színészek remekül élnek ezzel a lehetőséggel. Szulák Andrea és Szendy Szilvi sokszor már egy-egy jelentőségteljes pillantással is képesek nevetést kiváltani, Borbély Richárd karakterváltásai pedig ilyen közelségből még szórakoztatóbbak. Az öt színész között kiváló az összhang, a jelenetek gördülékenyen követik egymást, a komikus helyzetek pedig egyre fokozódnak. A sok túlzás és abszurd fordulat ellenére a szereplők mégis emberiek maradnak.
Az előadás címe a premier utáni ünneplésen is visszaköszönt: a szereplők stílszerűen anyósnyelvet kaptak ajándékba, természetesen növény formájában. A virág a darabban is fontos szerepet játszik, így a meglepetés egyszerre volt kedves gesztus és szellemes utalás a történetre. A darab arról mesél, hogy a szeretet és a birtoklási vágy között olykor meglepően vékony a határ, milyen nehéz elengedni a felnőtt gyerekeket és milyen lehetetlennek tűnő feladat egy esküvő megszervezése, ha mindenkinek határozott véleménye van mindenről. Göttinger Pál vígjátéka mindezt túlzásokkal, abszurd fordulatokkal és rengeteg humorral mutatja meg. Az Art-Színtér előadása a remek színészi alakításoknak, a kiváló összjátéknak és a fergeteges komikus helyzeteknek köszönhetően nyújt felhőtlen szórakozást. A néző pedig úgy távozhat, hogy jó ideig biztosan más szemmel néz majd az anyósnyelvre és talán a saját családi összejöveteleire is.
Az előadás legközelebb november 16-án és 25-én tekinthető meg.