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aszály

Az aszály veszélybe sodorhatja a magyar pásztorok jövőjét, 27 pontban fogalmazták meg követeléseiket

21 perce
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Egyre több kihívással kell szembenézniük a magyar pásztoroknak, akik most közös nyilatkozatban hívták fel a figyelmet a fennmaradásukhoz szükséges feltételekre. Az aszály és a klímaváltozás is veszélyezteti az ősi mesterség jövőjét, ezért a pásztorok most konkrét lépéseket sürgetnek, hogy életformájuk ne tűnjön el.
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aszályjuhászokklímaváltozás

Az aszály, a klímaváltozás és a gazdálkodási nehézségek is kihívást jelentenek a magyar pásztorság számára, ezért 27 pontból álló nyilatkozatban fogalmazták meg, milyen feltételekre van szükség a hagyományos legeltető állattartás és a pásztorkultúra fennmaradásához.

Az aszály mellett a legelők használatának bizonytalansága is nehezíti a magyar pásztorok helyzetét
Az aszály mellett a legelők használatának bizonytalansága is nehezíti a magyar pásztorok helyzetét
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A Magyar Pásztorok Nyilatkozatát szombaton, a budapesti Néprajzi Múzeumban megrendezett Pusztanapon hozták nyilvánosságra. Az egész napos rendezvényen az érdeklődők a ma is élő pásztorkodással, a szakmához kapcsolódó népművészettel és a pásztorkutyákkal is megismerkedhettek.

Az aszály mellett több probléma is veszélyezteti a pásztorok megmaradását

A dokumentumban a pásztorok egyebek mellett kiszámítható hozzáférést kérnek a legelőkhöz, valamint nagyobb beleszólást az őket érintő döntésekbe. Fontosnak tartják a gyakorlati pásztorképzés fejlesztését és olyan gazdasági feltételek megteremtését, amelyek a fiatalabb generációk számára is vonzóvá tehetik a szakmát - szúrta ki a 24.hu.

A nyilatkozat az aszály, a klímaváltozás és a természetvédelmi szabályozás kérdéseivel is foglalkozik.

A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy a pásztorság nem csupán hagyományőrzés, hanem gazdálkodási forma, életmód és fontos ökológiai tudás hordozója. A nyilatkozat célja, hogy biztosítsák a legeltető állattartás és a több évszázados pásztorkultúra fennmaradását Magyarországon.

 

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