Egyetlen estére visszatér Az Őrült Nők Ketrece, Stohl András újra tűsarkút húz

Tizenegy év, 486 előadás és egy 12 ezres közönség előtti búcsú után újra színpadra kerül Az Őrült Nők Ketrece. Alföldi Róbert kultikussá vált rendezése 2027. február 13-án, Valentin-nap előestéjén tér vissza a Papp László Budapest Sportarénába Stohl Andrással – írja a Blikk.

Stohl András újra színpadra lép Az Őrült Nők Ketrecében

Fotó: Molnár Péter / MW

Egyetlen estére tér vissza a kultikus musical Stohl Andrással

A Kultúrbrigád 2014-ben mutatta be az előadást az Átriumban, amely az évek során a magyar színházi élet egyik meghatározó produkciójává vált. A látványos, szókimondó musical az elfogadásról, a családról és az önazonosságról mesélt, miközben a társadalmi előítéletekre és a képmutatásra is reflektált.

A darab 2025. október 4-én két nagyszabású előadással búcsúzott a közönségtől az Arénában, összesen 12 ezer néző előtt. Bár akkor úgy tűnt, végleg bezár a mulató, a produkció most egyetlen különleges alkalomra visszatér.

A történet középpontjában Georges, a mulató tulajdonosa és párja, Albin, azaz Zaza áll. A két szerepben ezúttal is Hevér Gábor és Stohl András lép színpadra.

Hevér Gábor és Stohl András

Fotó: Molnár Péter / MW

Valentin-nap előtt ünneplik a szeretetet és a szabadságot

Az Őrült Nők Ketrece története az elmúlt években a színház falain túl is visszhangot kapott: az Átrium körüli küzdelmek, a produkciót ért politikai támadások és a 2025-ös győri betiltás körüli vita is a hírekbe emelte az előadást.

A 2027. február 13-i alkalom azonban nem újabb búcsú és nem is egy új turné kezdete, hanem közös ünneplés.

A társulat ismét megmutatja, hogy a szeretet, az összetartozás és az önazonosság kérdései ma is fontosak – olvasható a Blikk oldalán.

A külön megvásárolható Meet & Greet jegyekkel a nézők a kulisszák mögé is betekinthetnek, és találkozhatnak a szereplőkkel.

A jegyek október 21-én, 12 órától lesznek elérhetők a koncert.hu oldalon.