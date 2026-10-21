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Egyetlen estére visszatér Az Őrült Nők Ketrece, Stohl András újra tűsarkút húz

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Két telt házas arénás előadás után egyszer már elbúcsúzott a közönségtől, most azonban újra színpadra kerül Az Őrült Nők Ketrece. Stohl András is visszatér a különleges alkalomra.
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Tizenegy év, 486 előadás és egy 12 ezres közönség előtti búcsú után újra színpadra kerül Az Őrült Nők Ketrece. Alföldi Róbert kultikussá vált rendezése 2027. február 13-án, Valentin-nap előestéjén tér vissza a Papp László Budapest Sportarénába Stohl Andrással – írja a Blikk.

Az Őrült Nők Ketrec
Stohl András újra színpadra lép Az Őrült Nők Ketrecében
Fotó: Molnár Péter / MW

Egyetlen estére tér vissza a kultikus musical Stohl Andrással

A Kultúrbrigád 2014-ben mutatta be az előadást az Átriumban, amely az évek során a magyar színházi élet egyik meghatározó produkciójává vált. A látványos, szókimondó musical az elfogadásról, a családról és az önazonosságról mesélt, miközben a társadalmi előítéletekre és a képmutatásra is reflektált.

A darab 2025. október 4-én két nagyszabású előadással búcsúzott a közönségtől az Arénában, összesen 12 ezer néző előtt. Bár akkor úgy tűnt, végleg bezár a mulató, a produkció most egyetlen különleges alkalomra visszatér.

A történet középpontjában Georges, a mulató tulajdonosa és párja, Albin, azaz Zaza áll. A két szerepben ezúttal is Hevér Gábor és Stohl András lép színpadra.

20191714 Fotó: Molnár Péter MP Hajdú-Bihari Napló A világhírű Tony-díjas Broadway-musical Alföldi Róbert legendás rendezésében látható az előadás, Az Őrült nők ketrece. Hevér Gábor és Stohl András
Hevér Gábor és Stohl András
Fotó: Molnár Péter / MW

Valentin-nap előtt ünneplik a szeretetet és a szabadságot

Az Őrült Nők Ketrece története az elmúlt években a színház falain túl is visszhangot kapott: az Átrium körüli küzdelmek, a produkciót ért politikai támadások és a 2025-ös győri betiltás körüli vita is a hírekbe emelte az előadást.

A 2027. február 13-i alkalom azonban nem újabb búcsú és nem is egy új turné kezdete, hanem közös ünneplés. 

A társulat ismét megmutatja, hogy a szeretet, az összetartozás és az önazonosság kérdései ma is fontosak – olvasható a Blikk oldalán. 

A külön megvásárolható Meet & Greet jegyekkel a nézők a kulisszák mögé is betekinthetnek, és találkozhatnak a szereplőkkel.

A jegyek október 21-én, 12 órától lesznek elérhetők a koncert.hu oldalon.

 

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