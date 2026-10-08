Nem csak a halászlé miatt érdemes Bajára látogatni: izgalmas programokat tartogat a város

Baja megyei jogú város Magyarország déli részén, a Duna bal partján. A várost talán nem is a szárazföld felől érdemes először megközelíteni. Ha csónakkal a Petőfi-szigettől indulunk, velünk szemben van a belvárosi jachtkikötő. Nyáron a fehér hajótestek és árbócok szinte adriai hangulatot kölcsönöznek a Sugovicának. A parton éttermek, csárdák teraszai, távolabb a város házai láthatóak. A Sugovicán haladva elérjük a Pandúr-sziget környékét, és a városi táj lassan ártéri világgá alakul. A kerékpáros híd összeköti a Petőfi-szigetet a Pandúr-szigettel, de a vízről még erősebben érzékelhető a változás. Ha hátranézünk, Baját látjuk, ha előrenézünk, már Gemenc kezdődik. Ez Baja egyik titka: a városból szinte észrevétlenül lehet átcsúszni a természetbe.

Baja története mindig visszavezet a vízhez (Fotó: Bajai Turisztikai Nonprofit Kft.)

Baja története a vízzel függ össze

A gemenci erdőt gyakran nevezik vadregényesnek. A Duna mellékágai, holtágai, erdői és időszakosan víz alá kerülő területei sajátos világot alkotnak. Ilyenkor, ősszel a szarvasbőgés hangja messzire eljut a víz fölött, az erdők pedig fekete gólyáknak és számos más fajnak adnak élőhelyet.

Gemenc, ahol a szarvas hangját viszi a víz (Fotó: Simon László, Gemenc)

A táj ugyanakkor nem érintetlen ősvadon. Mai formájában a folyamszabályozás, az ártéri folyamatok és több mint egy évszázad erdőgazdálkodása egyaránt alakította. Ennek a világnak egyik meghökkentő lakója a Pörbölyi Titán, a Móric-Duna partján álló hatalmas fekete nyár. Hitelesített törzskerülete mintegy tizenkét méter, magassága harminc–harmincöt méter, becsült kora száz év körüli. Nagy népszerűségnek örvend a turisták körében az erdei vasút, hiszen Gemenc déli kapujából, Pörbölyről, az Erdőgazdaság Ökoturisztikai Központjából induló menetrendszerinti járatok megállóhelyei nemcsak csodálatos ártéri tájakkal, hanem különleges kiállításokkal is várják a kirándulókat.

A Pörbölyi Titán (Fotó: Gemenc Zrt.)

Az egyik megálló mesebeli neve, a Malomtelelő is a múltat idézi. Közel kétszáz éve Baja környékén 70- 80 hajómalom őrölte a gabonát. Ezeket a különleges vízi építményeket télen, a jégzajlás elől védett helyre kellett vontatni. Ez a terület nagyon alkalmas volt erre a feladatra, hiszen a folyó főmedre akkor a jelenlegi Rezéti-Duna volt, amelynek azóta tóvá alakult mély, öbölszerű lefűződésében teleltek át ezek a szerkezetek.