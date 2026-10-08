Nem csak a halászlé miatt érdemes Bajára látogatni: izgalmas programokat tartogat a város

Baja megyei jogú város Magyarország déli részén, a Duna bal partján. A várost talán nem is a szárazföld felől érdemes először megközelíteni. Ha csónakkal a Petőfi-szigettől indulunk, velünk szemben van a belvárosi jachtkikötő. Nyáron a fehér hajótestek és árbócok szinte adriai hangulatot kölcsönöznek a Sugovicának. A parton éttermek, csárdák teraszai, távolabb a város házai láthatóak. A Sugovicán haladva elérjük a Pandúr-sziget környékét, és a városi táj lassan ártéri világgá alakul. A kerékpáros híd összeköti a Petőfi-szigetet a Pandúr-szigettel, de a vízről még erősebben érzékelhető a változás. Ha hátranézünk, Baját látjuk, ha előrenézünk, már Gemenc kezdődik. Ez Baja egyik titka: a városból szinte észrevétlenül lehet átcsúszni a természetbe.
Baja története a vízzel függ össze
A gemenci erdőt gyakran nevezik vadregényesnek. A Duna mellékágai, holtágai, erdői és időszakosan víz alá kerülő területei sajátos világot alkotnak. Ilyenkor, ősszel a szarvasbőgés hangja messzire eljut a víz fölött, az erdők pedig fekete gólyáknak és számos más fajnak adnak élőhelyet.
A táj ugyanakkor nem érintetlen ősvadon. Mai formájában a folyamszabályozás, az ártéri folyamatok és több mint egy évszázad erdőgazdálkodása egyaránt alakította. Ennek a világnak egyik meghökkentő lakója a Pörbölyi Titán, a Móric-Duna partján álló hatalmas fekete nyár. Hitelesített törzskerülete mintegy tizenkét méter, magassága harminc–harmincöt méter, becsült kora száz év körüli. Nagy népszerűségnek örvend a turisták körében az erdei vasút, hiszen Gemenc déli kapujából, Pörbölyről, az Erdőgazdaság Ökoturisztikai Központjából induló menetrendszerinti járatok megállóhelyei nemcsak csodálatos ártéri tájakkal, hanem különleges kiállításokkal is várják a kirándulókat.
Az egyik megálló mesebeli neve, a Malomtelelő is a múltat idézi. Közel kétszáz éve Baja környékén 70- 80 hajómalom őrölte a gabonát. Ezeket a különleges vízi építményeket télen, a jégzajlás elől védett helyre kellett vontatni. Ez a terület nagyon alkalmas volt erre a feladatra, hiszen a folyó főmedre akkor a jelenlegi Rezéti-Duna volt, amelynek azóta tóvá alakult mély, öbölszerű lefűződésében teleltek át ezek a szerkezetek.
Mikor a Duna malomkereket hajtott
A város vízhez kötődő történetének egyik legszebb fejezete az előbb említett hajómalmoké. A hajómalom mai szemmel különös szerkezet: egyszerre hajó, épület és gép. A malmot oda helyezték, ahol a sodrás munkára fogható volt. A Duna ereje megforgatta a malomkereket, a molnárok pedig gabonát őröltek. Baján 2019-ben épült fel ismét egy működő hajómalom, emléket állítva azoknak a dunai hajómalmosoknak, akik évszázadokon keresztül őrölték Bácska gabonáját. Munkájuknak szerepe volt abban is, hogy Baja a 18. század végétől a 19. század közepéig jelentős kereskedelmi központtá válhatott. A hajómalom mellett működő Halászati MiniSkanzen egy másik eltűnőfélben lévő vízi életformát őriz. A 2011-ben létrehozott skanzen paticsfalú halászkunyhóiban régi kishalászati eszközök, használati tárgyak és fényképek mesélnek arról a korról, amikor a folyó nem hétvégi programot jelentett, hanem megélhetést. A Duna alsó szakaszának hagyományos halászata 2013-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére.
A múzeum, mint időkapu
Ahogy a városból észrevétlenül csúsztunk át a természetbe, ugyanilyen könnyen juthatunk át egyik korszakból a másikba. Ehhez segítséget nyújt számunkra a Türr István Múzeum, amely jó kiindulópont Baja megértéséhez. A város és a környék történetét és kulturális örökségét mutatja be. Nevét Türr Istvánról, a bajai születésű katonáról és mérnökről kapta, aki az 1848–49-es szabadságharc után Garibaldi oldalán is harcolt. A múzeum kiállításain régészeti leletekkel, néprajzi tárgyakkal és helytörténeti emlékekkel találkozhatunk. Állandó tárlata az őskorral kezdődik, majd időrendben halad a későbbi korszakok felé.
Egy egészen különleges lelet keltette fel figyelmünket. 2020 decemberében a Baja melletti Sükösd határában, az Árpás-dűlőben önkéntesek és a múzeum munkatársai fémkeresős felderítést követően egy rendkívül gazdag, bronzkori sírra bukkantak. A szakemberek Kamillának nevezték a sírban nyugvót, aki egy Kr. e. 1500 és 1200 között élt, a halomsíros kultúrához tartozó, kiemelkedő társadalmi rangú nő volt.
Sírjából olyan ékszerek és viseleti elemek kerültek elő, amelyek nemzetközi szinten is ritkaságnak számítanak. A legértékesebb lelet egy hatalmas méretű, a Balti-tenger vidékéről származó borostyánkő függő. A leletből viseletrekonstrukció is készült, amelyet látva nem egy régészeti tárgy van előttünk, hanem az embert próbáljuk elképzelni.
A bronzkori világ után Bácska soknemzetiségű kultúrájának rétegei következnek.
Magyarok, bunyevácok, németek, szerbek, kereskedők, kézművesek, földművesek, hajósok és halászok történetei kerülnek egymás mellé.
Megismerhetjük, hogyan éltek, dolgoztak és ünnepeltek Baja és környékének lakói az elmúlt évszázadokban. A múzeum, amely 2022-ben elnyerte az Év Múzeuma címet, ma már egy nagyobb kulturális és turisztikai hálózat része. A tavaly bevezetett Baja Városkártya létrehozásában is fontos szerepet kapott. A kezdeményezés múzeumokat, emlékházakat, vízi programokat, vendéglátó- és szálláshelyeket kapcsol össze, mintha azt üzenné: Baját nem egyetlen látványosságon keresztül érdemes megismerni, hanem történetek láncolataként.
Régi falak, új város
Baja azonban nem csak a víz és a halászok városa. A Szentháromság tér polgári világa egészen más történetet őriz.
Három oldalát az eredetileg barokk, ma neoreneszánsz városházával szomszédos, klasszicista polgárházak zárják le. A folyóra nyíló, bazaltkockákkal kirakott térhez szűk, kanyargó utcák érkeznek, polgárházakkal, kis terekkel. A hajdani Nemzeti Szálló a város egykori társasági életének emlékét hordozza: szálló, kaszinó, bálok és találkozások helyszíne volt. Máshol a képzőművészet nyit újabb ablakot a városra. A Nagy István Képtár, az Éber-emlékház vagy a Miskolczy Ferenc-emlékház is Baja kulturális karakterét színezi. Még az ég felé is vezet út: a Borbás Mihály Látogatóközpont és a Csillagvizsgáló meglátogatása után már egészen más időléptékben kezdünk gondolkodni.
Egy város kultúráját olykor meg is lehet kóstolni
A városban előbb-utóbb megérkezik az asztalra az, ami nélkül nem hagyhatjuk el Baját: a halászlé, ami 2015 óta hungarikum. A bajai változat természetesen gyufatésztával. A bogrács körül családi hagyományok, viták és történetek élnek tovább. Ki mennyi paprikát tesz bele? Mikor kerül bele a hal? Mennyire lobogjon a lé?
A halászlé főzése közben a téren kifaggattuk a Mestert, mi a titka a bajai halászlének.
Öt olyan alapanyagból kell készíteni, ami kiváló minőségű. Mikor régen az emberek lementek a piacra, megkóstolták a paprikát. Tudták, hogy kinek milyen paprikája van, melyiket érdemes választani. Én „küvé” paprikának nevezem ezt, mert ebben háromféle paprika van összekeverve. A halászlénél a szín is számít ugyanis, ahogy a bordóból narancssárgába megy át, hogy esztétikus legyen. Nagyon jó minőségű halat és hagymát használunk és durva sót. A halhoz az alacsony ph-jú víz illik.
„A főzésnek is megvan a maga fortélya, ahogy a húslevesnek is. Ott az kell, hogy lassan pöszögjön. Nálunk pont fordítva: az kell, hogy forrjon, lobogjon, a hal akkor adja ki magából az ízeket. És gyufatésztával tálaljuk” – foglalta össze a Mester.
Az íze pedig semmihez sem hasonlítható, ezt tanúsítjuk. A halászlé tehát egyszerre gasztronómia és közösségi rítus. Ahogyan a helyi édesség, az alvés is többet mond Bajáról egy egyszerű desszertnél: a sütés nélkül készülő, mézes édesség a helyi értéktár része, és megtalálható a város cukrászdáiban.