Casanova minket is elcsábított a Tháliában

Casanova neve hallatán a hódítások, a féktelen életöröm jut eszünkbe és a férfi, aki soha nem tudott ellenállni a szerelem ígéretének. Giacomo Casanova azonban ennél jóval összetettebb személyiség volt, ahogy Szécsi Bence író-rendező ezt kutatása közben felfedezte. Ahogy egyre többet foglalkozott a legendás velencei kalandor életével, egy sokkal árnyaltabb karakter rajzolódott ki előtte. Ez a felismerés lett a Thália Színház felkérésére született darab kiindulópontja, amelyben két évszázad és két férfi élete fonódik össze előttünk.

Casanova a nők gyűrűjében (Fotó: Kállai-Tóth Anett)

Casanova és Bálint boldogságkeresése

A történet egyik főszereplője Bálint (Dóra Béla), a 21. századi irodalomtörténész, aki Casanova életét kutatja, miközben a sajátjában egyre nehezebben igazodik el. Álmaiban maga is Casanovává válik, a néző pedig vele együtt kerül hol egy 18. századi velencei kalandba, hol a jelen hétköznapi valóságába. A két férfit évszázadok választják el egymástól, mégis meglepően hasonló kérdések foglalkoztatják őket. Hogyan találhatja meg a boldogságot? Miért menekül olykor éppen az elől, amire a legjobban vágyik? És vajon felismeri-e az igazi szerelmet, amikor ott áll előtte?

Bálint és Sára a 21.században (Fotó: Kállai-Tóth Anett)

Szécsi Bence egyik legjobb döntése, hogy nem akarja mindenáron felmenteni vagy megszépíteni Casanovát. Inkább megmutatja az embert a legenda mögött.

Azt a férfit, aki miközben folyamatosan keresi az élményeket, talán a legfontosabbról marad le. A könnyednek induló helyzetek mögött fokozatosan rajzolódik ki az önmagunkkal való szembenézés nehézsége.

Bravúros színészi játékot láttunk.

Dóra Béla hol a bizonytalan, saját életében botladozó Bálintot, hol a magabiztos, szenvedélyes Casanovát alakítja. A két figura közötti kontraszt különösen izgalmas: ugyanaz a színész, mégis két egészen eltérő személyiség jelenik meg előttünk. A kettősség a darab egyik legfontosabb gondolata is: a két férfi másképpen viselkedik, de végső soron ugyanazt keresi. A többi szereplőre is hasonlóan összetett feladat hárul. Tamási Zoltán, Fekete Patricia, Szabó Erika és Tóth Eszter egymástól merőben különböző figurákat keltenek életre, olykor szinte felfoghatatlan gyorsasággal váltva karaktert, hangulatot és személyiséget. Kiváló alakításaik szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a sokszereplősnek ható világ mindössze öt színésszel működjön.

Az átváltozások sikerét talán semmi sem bizonyítja jobban, mint az a furcsa érzés a tapsrendnél: hiányoljuk a többi szereplőt. Annyira önálló életet kaptak az egyes figurák, hogy egy pillanatra megfeledkezhetünk arról, ugyanazokat a színészeket láttuk különböző szerepben.

Ebben Horváth Jenny jelmezei is fontos szerepet kapnak, hiszen a múlt és a jelen közötti váltásoknak nemcsak látványosnak, hanem azonnal érthetőnek is kell lenniük.