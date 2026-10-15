Megelevenednek a vámpírlegendák a Vajdahunyadvár falai között

A vámpírtörténetek évszázadok óta foglalkoztatják az emberi képzeletet, Drakula alakja pedig máig a horrorirodalom egyik legismertebb figurája. November 7-én a legendás gróf ismét életre kel a Vajdahunyadvár falai között, ahol a látogatók egy különleges, közel egyórás színházi utazás részeseivé válhatnak. A produkció a klasszikus vámpírtörténetek világát néprajzi és kultúrtörténeti elemekkel, zenével, tánccal, felolvasószínházzal és stand-up humorral ötvözi.
A Drakula Küldetés
A Drakula Küldetés ötlete a Magyar Mezőgazdasági Múzeum felkérésére született meg, miután az intézmény munkatársai látták a Terminál Workhouse egyik korábbi, rendhagyó tárlatvezetését. Eredetileg néhány, a kastély folyosóin és barokk termeiben játszódó jelenetben gondolkodtak, „Megnéztem ezt a területet, és láttam, hogy ebben sokkal több rejlik” – idézi fel a kezdeteket Gerlits Réka. A koncepcióból végül olyan összművészeti produkció született, amelyben a különböző műfajok és hangulatok egymást erősítik. „Amit kapnak, az nem csak egy történet, hanem hangulat, és különböző módon hat rájuk az egész, hiszen teljesen összművészeti” – fogalmaz Gerlits Réka. A Drakula Küldetés nem hagyományos színházi előadás. Nincs megszokott nézőtér, és nem gördül fel a függöny: a közönség a szereplőkkel együtt halad végig a kastély különböző terein, miközben maga is a történések részévé válik. A látogatók megszólalhatnak, szavazhatnak, és döntéseikkel is bekapcsolódhatnak az eseményekbe. Gerlits Réka szerint a mai színháznak egyre inkább szüksége van arra, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a közönséggel.
Sokat gondolkoztam azon, hogyan lehet úgy színházat csinálni, hogy valahogy együtt lélegezzen a nézővel”
– mondja. Úgy véli, a felgyorsult világban, a közösségi média és az állandó ingerek korában a nézők egyre inkább igénylik, hogy ne pusztán befogadói, hanem résztvevői legyenek egy kulturális eseménynek. A rendezvény ezért tudatosan bontja le a színészek és a közönség közötti láthatatlan, úgynevezett negyedik falat.
Bár a Drakula Küldetés a horror világából merít, az alkotók célja korántsem az, hogy megijesszék a közönséget. A produkcióban megjelennek a halálhoz, a vérhez és a pestis történetéhez kapcsolódó motívumok, ám a sötétebb jeleneteket humoros és felszabadító pillanatok ellenpontozzák.
A történet végül kifejezetten derűs, felemelő lezáráshoz érkezik. A humor és a borzongás váltakozása tudatos dramaturgiai eszköz. Gerlits Réka szerint a színház akkor tud igazán hatni, ha nem terheli folyamatosan súlyos érzésekkel a közönséget, hanem lehetőséget ad a feloldódásra is.
Sötétség nélkül nincs fény, fény nélkül pedig nincs sötétség”
– fogalmaz. A koncepció lényege, hogy a nézőt egyik pillanatban megnevettetik, a következőben pedig elgondolkodtatják. A szórakoztatás mellett a történeti és néprajzi háttér is fontos szerepet kap. A vámpírokhoz kapcsolódó hiedelmek és kultúrtörténeti motívumok a színházi játék részeként jelennek meg, így a közönség nemcsak egy fantáziavilágba léphet be, hanem a vámpírmítosz különböző rétegeivel is találkozhat.
A Vajdahunyadvár maga is szereplővé válik
Az idén 130 éves Vajdahunyadvár nem pusztán díszletként szolgál a produkcióhoz. „Mi nem csináltunk egy előadást és beraktuk a Vajdahunyadvárba, hanem a terekből kiindulva készítettük el az egészet – magyarázza Gerlits Réka. Különösen fontos szerepet kap az épület első emeleti barokk része, amelyet a múzeum látogatói a hagyományos kiállítások során kevésbé ismerhetnek. A monumentális belső terek, a folyosók és a különleges fénytechnika együtt teremtik meg azt az atmoszférát, amelyben a vámpírtörténetek alakjai szinte természetes módon kelhetnek életre. A produkcióban többek között Van Helsing, Báthori Erzsébet és Drakula gróf is feltűnik. A szereplőket Horváth-Töreki Gergely, Edvi Henrietta és Molnár Gusztáv mellett a társulat további művészei alakítják. Gerlits Réka a színészeknek jelentős alkotói szabadságot biztosít. Bár az est tematikáját és szerkezetét ő állította össze, fontosnak tartja, hogy az előadók saját ötleteikkel, személyiségükkel és improvizációikkal gazdagíthassák a produkciót. A vámpírtörténetek világa erre különösen alkalmas, hiszen egyszerre enged teret a groteszknek, a drámának, a túlzásnak és a komikumnak. A szereplők számára pedig éppen ez a műfaji sokszínűség teszi vonzóvá az előadást.
Filmpremier és különleges programok
Az idei Drakula Küldetés a korábbi alkalmakhoz képest új elemmel is bővül. A rendezvény részeként bemutatják Petró Tamás Deep in the Woods című filmjét, amely a halloween hangulatához kapcsolódik. A filmet a várakozó látogatók tekinthetik meg, így az önálló mozgóképes élmény a színházi program kiegészítéseként jelenik meg. Petró Tamás régóta együtt dolgozik a Terminál Workhouse csapatával, és a rendezvény videós tartalmaiért is felel. A filmes szakember közel hat évet töltött az Egyesült Államokban, ahol rövid- és reklámfilmek készítésével foglalkozott, emellett nagyobb hollywoodi produkciókban is szerzett tapasztalatot rendező- és látványtervező asszisztensként.
A Vajdahunyadvár fennállásának 130. évfordulója további apropót ad a különleges eseménynek. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum a délután folyamán ismeretterjesztő és szórakoztató kísérőprogramokkal várja a látogatókat. Megnyílik a ritkán látogatható román kori Kerengő, a Kaputorony pedig meghosszabbított nyitvatartással, fáklyafényben lesz megtekinthető.
A Magyar Vöröskereszt közreműködésével önkéntes véradást is szerveznek, amely különösen találó kiegészítése a vámpírtörténetek köré épülő eseménynek. Az est hangulatához tematikus koktélok és ételek is hozzájárulnak.
Miért vonz bennünket még mindig Drakula?
Bram Stoker legendás vámpírfigurája több mint egy évszázada része a populáris kultúrának, és úgy tűnik, a közönség érdeklődése azóta sem csökkent iránta. De vajon miért olyan ellenállhatatlanok ezek a sötét, természetfeletti lények? Gerlits Réka szerint a válasz az ember legalapvetőbb vágyai között keresendő.
Az embert mindig is foglalkoztatta az örök élet, illetve a szépség”
– mondja. Bár a néphagyomány vámpírjai korántsem mindig voltak vonzó teremtmények, az irodalom és különösen a filmművészet idővel gyönyörű, emberfeletti és örökké fiatal lényekké formálta őket. A vámpírok így egyszerre testesítik meg a haláltól való félelmet és az örök élet csábítását. Talán éppen ez az ellentmondás teszi őket újra és újra izgalmassá. A Drakula Küldetés is erre a kettősségre épít: a sötétség és a fény, a félelem és a nevetés, a történelmi hiedelmek és a kortárs színházi eszközök találkozására. Jegyek itt rendelhetők.