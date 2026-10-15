Megelevenednek a vámpírlegendák a Vajdahunyadvár falai között

A vámpírtörténetek évszázadok óta foglalkoztatják az emberi képzeletet, Drakula alakja pedig máig a horrorirodalom egyik legismertebb figurája. November 7-én a legendás gróf ismét életre kel a Vajdahunyadvár falai között, ahol a látogatók egy különleges, közel egyórás színházi utazás részeseivé válhatnak. A produkció a klasszikus vámpírtörténetek világát néprajzi és kultúrtörténeti elemekkel, zenével, tánccal, felolvasószínházzal és stand-up humorral ötvözi.

Sok érdeklődőt vonz a Drakula Küldetés a Vajdahunyadvárban (Fotó: Magyar Mezőgazdasági Múzeum)

A Drakula Küldetés

A Drakula Küldetés ötlete a Magyar Mezőgazdasági Múzeum felkérésére született meg, miután az intézmény munkatársai látták a Terminál Workhouse egyik korábbi, rendhagyó tárlatvezetését. Eredetileg néhány, a kastély folyosóin és barokk termeiben játszódó jelenetben gondolkodtak, „Megnéztem ezt a területet, és láttam, hogy ebben sokkal több rejlik” – idézi fel a kezdeteket Gerlits Réka. A koncepcióból végül olyan összművészeti produkció született, amelyben a különböző műfajok és hangulatok egymást erősítik. „Amit kapnak, az nem csak egy történet, hanem hangulat, és különböző módon hat rájuk az egész, hiszen teljesen összművészeti” – fogalmaz Gerlits Réka. A Drakula Küldetés nem hagyományos színházi előadás. Nincs megszokott nézőtér, és nem gördül fel a függöny: a közönség a szereplőkkel együtt halad végig a kastély különböző terein, miközben maga is a történések részévé válik. A látogatók megszólalhatnak, szavazhatnak, és döntéseikkel is bekapcsolódhatnak az eseményekbe. Gerlits Réka szerint a mai színháznak egyre inkább szüksége van arra, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsen a közönséggel.

Sokat gondolkoztam azon, hogyan lehet úgy színházat csinálni, hogy valahogy együtt lélegezzen a nézővel”

– mondja. Úgy véli, a felgyorsult világban, a közösségi média és az állandó ingerek korában a nézők egyre inkább igénylik, hogy ne pusztán befogadói, hanem résztvevői legyenek egy kulturális eseménynek. A rendezvény ezért tudatosan bontja le a színészek és a közönség közötti láthatatlan, úgynevezett negyedik falat.