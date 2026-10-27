ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kínos baki történt, tévesen hirdették ki az Aranylabda győztesét

Rendkívüli

Havazás Magyarországon: már látszik, mikor érkezhet az első hó, erre kevesen számítottak

év szava

Megválasztották a 2026-os év szavát – különös kifejezés lett a befutó

28 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az internetes szleng és a közösségi média egyre nagyobb hatással van a mindennapi nyelvhasználatra. A Dictionary.com által kiválasztott év szava 2026-ban is ezt a változást tükrözi: egy olyan kifejezés került az élre, amely az elmúlt hónapokban rendkívül népszerűvé vált az interneten, és az élet számos területén használják.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
év szavaközösségi médiaszleng

A Dictionary.com amerikai online szótár a „maxxing” kifejezést választotta 2026-ban az év szavának. A döntést azzal indokolták, hogy a szó jól tükrözi a jelenlegi társadalmi és internetes trendeket, különösen azt a törekvést, hogy az emberek életük különböző területein igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni magukból és lehetőségeikből.

Az év szava 2026-ban az internetes szleng világából került ki ( A kép illusztráció) Fotó: Unsplash
Az év szava 2026-ban az internetes szleng világából került ki ( A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

Mit jelent a maxxing kifejezés?

A maxxing az angol maximum, illetve maximize (maximalizálni) szavakból ered. Lényegében azt jelenti, hogy valaki egy adott tevékenységet a lehető legintenzívebben végez, vagy tudatosan törekszik valamely képessége, tulajdonsága, illetve életkörülménye javítására.

A kifejezés eredetileg az internetes fórumokon és a videojátékos közösségekben terjedt el. Gyökerei a min-maxing nevű játékstratégiához vezethetők vissza, amelynek lényege, hogy a játékosok karakterük erősségeit a lehető legmagasabb szintre fejlesztik.

A szó később a Redditen és más közösségi oldalakon is népszerűvé vált, majd fokozatosan bekerült a hétköznapi nyelvhasználatba.

Hogyan vált népszerűvé a maxxing?

A Dictionary.com szerint a maxxing egyik legismertebb változata a looksmaxxing, amely a külső megjelenés tudatos javítását jelenti. A kifejezés már 2015-ben is előfordult az interneten, 2026 elején azonban jelentősen megnőtt az iránta mutatkozó érdeklődés.

Az évek során számos hasonló szó született, amelyek különböző élethelyzetekhez kapcsolódnak. Ilyen például:

  • Looksmaxxing: a külső megjelenés javítása, például bőrápolással, edzéssel vagy öltözködéssel.
  • Moneymaxxing: az anyagi helyzet javítására és a pénzügyi lehetőségek maximális kihasználására irányuló törekvés.
  • Tokenmaxxing: a mesterséges intelligencia lehető legintenzívebb használata a munkahelyen.
  • Cozymaxxing: a kényelem és az otthoni kikapcsolódás előtérbe helyezése.
  • Nonnamaxxing: az életminőség javítása az olasz nagymamákhoz társított életmódbeli szokások átvételével.

A kifejezések egy részét komolyan használják, mások inkább humoros internetes trendként terjednek. A cozymaxxing például akár egy otthon, filmnézéssel és nassolással töltött péntek estére is utalhat.

A Dictionary.com adatai szerint 2026-ban nemcsak az összetett kifejezések, hanem az önálló maxxing szó iránti keresések száma is jelentősen emelkedett.

Mit árul el az év szava a mai társadalomról?

A szótár szerint a maxxing népszerűsége összefügg azzal, hogy a modern társadalomban egyre nagyobb hangsúlyt kap az önfejlesztés, a teljesítmény növelése és a mindennapi élet optimalizálása.

A közösségi médiában gyakran találkozni olyan tartalmakkal, amelyek azt mutatják be, hogyan lehet hatékonyabban dolgozni, egészségesebben élni, jobban kinézni vagy több pénzt keresni.

A maxxing ugyanakkor nem minden esetben jelent komoly önfejlesztést. Sokan éppen azért használják humorosan, hogy kifigurázzák a folyamatos fejlődésre és teljesítménynövelésre irányuló társadalmi elvárásokat.

A kifejezés különlegessége, hogy egyszerre fejezheti ki a fejlődés iránti vágyat és az ezzel járó túlzások kritikáját.

Más kifejezések is esélyesek voltak az év szava címre

A Dictionary.com több olyan szót is megnevezett, amely 2026-ban jelentős szerepet kapott a közbeszédben.

  • Az egyik az affordability, vagyis a megfizethetőség volt. A kifejezés az infláció, a lakhatási költségek, az élelmiszerárak és az egészségügyi kiadások miatt került előtérbe.
  • A jelöltek között szerepelt a data center, azaz adatközpont is, amely a mesterséges intelligencia gyors terjedésével vált egyre fontosabb témává. Az ilyen létesítmények jelentős energiaigénye és környezeti hatásai számos vitát váltottak ki.
  • Az odyssey, vagyis odüsszeia szintén felkerült a listára. A szó Christopher Nolan The Odyssey című filmjének köszönhetően kapott ismét nagyobb figyelmet.
  • A negyedik kiemelt jelölt az unc volt, amely az angol uncle (nagybácsi) rövidítéséből származik. A fiatalabb generációk gyakran használják olyan emberekre, akiket régimódinak, nem menőnek vagy az aktuális trendektől elmaradottnak tartanak.

A Dictionary.com végül azért döntött a maxxing mellett, mert a kifejezés nemcsak egy internetes divatot jelöl, hanem szélesebb társadalmi jelenséget is tükröz: azt, hogy az emberek egyre több területen próbálják a lehető legtöbbet kihozni saját életükből.

 

Szóljon hozzá!