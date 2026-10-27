Megválasztották a 2026-os év szavát – különös kifejezés lett a befutó

A Dictionary.com amerikai online szótár a „maxxing” kifejezést választotta 2026-ban az év szavának. A döntést azzal indokolták, hogy a szó jól tükrözi a jelenlegi társadalmi és internetes trendeket, különösen azt a törekvést, hogy az emberek életük különböző területein igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni magukból és lehetőségeikből.
Mit jelent a maxxing kifejezés?
A maxxing az angol maximum, illetve maximize (maximalizálni) szavakból ered. Lényegében azt jelenti, hogy valaki egy adott tevékenységet a lehető legintenzívebben végez, vagy tudatosan törekszik valamely képessége, tulajdonsága, illetve életkörülménye javítására.
A kifejezés eredetileg az internetes fórumokon és a videojátékos közösségekben terjedt el. Gyökerei a min-maxing nevű játékstratégiához vezethetők vissza, amelynek lényege, hogy a játékosok karakterük erősségeit a lehető legmagasabb szintre fejlesztik.
A szó később a Redditen és más közösségi oldalakon is népszerűvé vált, majd fokozatosan bekerült a hétköznapi nyelvhasználatba.
Hogyan vált népszerűvé a maxxing?
A Dictionary.com szerint a maxxing egyik legismertebb változata a looksmaxxing, amely a külső megjelenés tudatos javítását jelenti. A kifejezés már 2015-ben is előfordult az interneten, 2026 elején azonban jelentősen megnőtt az iránta mutatkozó érdeklődés.
Az évek során számos hasonló szó született, amelyek különböző élethelyzetekhez kapcsolódnak. Ilyen például:
- Looksmaxxing: a külső megjelenés javítása, például bőrápolással, edzéssel vagy öltözködéssel.
- Moneymaxxing: az anyagi helyzet javítására és a pénzügyi lehetőségek maximális kihasználására irányuló törekvés.
- Tokenmaxxing: a mesterséges intelligencia lehető legintenzívebb használata a munkahelyen.
- Cozymaxxing: a kényelem és az otthoni kikapcsolódás előtérbe helyezése.
- Nonnamaxxing: az életminőség javítása az olasz nagymamákhoz társított életmódbeli szokások átvételével.
A kifejezések egy részét komolyan használják, mások inkább humoros internetes trendként terjednek. A cozymaxxing például akár egy otthon, filmnézéssel és nassolással töltött péntek estére is utalhat.
A Dictionary.com adatai szerint 2026-ban nemcsak az összetett kifejezések, hanem az önálló maxxing szó iránti keresések száma is jelentősen emelkedett.
Mit árul el az év szava a mai társadalomról?
A szótár szerint a maxxing népszerűsége összefügg azzal, hogy a modern társadalomban egyre nagyobb hangsúlyt kap az önfejlesztés, a teljesítmény növelése és a mindennapi élet optimalizálása.
A közösségi médiában gyakran találkozni olyan tartalmakkal, amelyek azt mutatják be, hogyan lehet hatékonyabban dolgozni, egészségesebben élni, jobban kinézni vagy több pénzt keresni.
A maxxing ugyanakkor nem minden esetben jelent komoly önfejlesztést. Sokan éppen azért használják humorosan, hogy kifigurázzák a folyamatos fejlődésre és teljesítménynövelésre irányuló társadalmi elvárásokat.
A kifejezés különlegessége, hogy egyszerre fejezheti ki a fejlődés iránti vágyat és az ezzel járó túlzások kritikáját.
Más kifejezések is esélyesek voltak az év szava címre
A Dictionary.com több olyan szót is megnevezett, amely 2026-ban jelentős szerepet kapott a közbeszédben.
- Az egyik az affordability, vagyis a megfizethetőség volt. A kifejezés az infláció, a lakhatási költségek, az élelmiszerárak és az egészségügyi kiadások miatt került előtérbe.
- A jelöltek között szerepelt a data center, azaz adatközpont is, amely a mesterséges intelligencia gyors terjedésével vált egyre fontosabb témává. Az ilyen létesítmények jelentős energiaigénye és környezeti hatásai számos vitát váltottak ki.
- Az odyssey, vagyis odüsszeia szintén felkerült a listára. A szó Christopher Nolan The Odyssey című filmjének köszönhetően kapott ismét nagyobb figyelmet.
- A negyedik kiemelt jelölt az unc volt, amely az angol uncle (nagybácsi) rövidítéséből származik. A fiatalabb generációk gyakran használják olyan emberekre, akiket régimódinak, nem menőnek vagy az aktuális trendektől elmaradottnak tartanak.
A Dictionary.com végül azért döntött a maxxing mellett, mert a kifejezés nemcsak egy internetes divatot jelöl, hanem szélesebb társadalmi jelenséget is tükröz: azt, hogy az emberek egyre több területen próbálják a lehető legtöbbet kihozni saját életükből.