Megválasztották a 2026-os év szavát – különös kifejezés lett a befutó

A Dictionary.com amerikai online szótár a „maxxing” kifejezést választotta 2026-ban az év szavának. A döntést azzal indokolták, hogy a szó jól tükrözi a jelenlegi társadalmi és internetes trendeket, különösen azt a törekvést, hogy az emberek életük különböző területein igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni magukból és lehetőségeikből.

Az év szava 2026-ban az internetes szleng világából került ki ( A kép illusztráció)

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Mit jelent a maxxing kifejezés?

A maxxing az angol maximum, illetve maximize (maximalizálni) szavakból ered. Lényegében azt jelenti, hogy valaki egy adott tevékenységet a lehető legintenzívebben végez, vagy tudatosan törekszik valamely képessége, tulajdonsága, illetve életkörülménye javítására.

A kifejezés eredetileg az internetes fórumokon és a videojátékos közösségekben terjedt el. Gyökerei a min-maxing nevű játékstratégiához vezethetők vissza, amelynek lényege, hogy a játékosok karakterük erősségeit a lehető legmagasabb szintre fejlesztik.

A szó később a Redditen és más közösségi oldalakon is népszerűvé vált, majd fokozatosan bekerült a hétköznapi nyelvhasználatba.

Hogyan vált népszerűvé a maxxing?

A Dictionary.com szerint a maxxing egyik legismertebb változata a looksmaxxing, amely a külső megjelenés tudatos javítását jelenti. A kifejezés már 2015-ben is előfordult az interneten, 2026 elején azonban jelentősen megnőtt az iránta mutatkozó érdeklődés.

Az évek során számos hasonló szó született, amelyek különböző élethelyzetekhez kapcsolódnak. Ilyen például:

Looksmaxxing: a külső megjelenés javítása, például bőrápolással, edzéssel vagy öltözködéssel.

Moneymaxxing: az anyagi helyzet javítására és a pénzügyi lehetőségek maximális kihasználására irányuló törekvés.

Tokenmaxxing: a mesterséges intelligencia lehető legintenzívebb használata a munkahelyen.

Cozymaxxing: a kényelem és az otthoni kikapcsolódás előtérbe helyezése.

Nonnamaxxing: az életminőség javítása az olasz nagymamákhoz társított életmódbeli szokások átvételével.

A kifejezések egy részét komolyan használják, mások inkább humoros internetes trendként terjednek. A cozymaxxing például akár egy otthon, filmnézéssel és nassolással töltött péntek estére is utalhat.