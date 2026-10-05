Meghalt Fazekas Magdolna, a magyar művészeti élet meghatározó alakja

Kilencvenhárom éves korában, 2026. október 4-én meghalt Fazekas Magdolna Munkácsy-díjas festőművész. Halálhírét a Szolnoki Művésztelep jelentette be, amely saját ikonjaként búcsúzott a több mint hat évtizeden át hozzájuk kötődő alkotótól.

Fazekas Magdolna Munkácsy-díjas festőművész 93 évesen halt meg (illusztráció) Fotó: Unsplash

Fazekas Magdolna 1933-ban született Kispesten, majd 1952 és 1958 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán tanult, ahol Bencze László és Fónyi Géza voltak a mesterei. Műveivel 1958-ban szerepelt először a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállításán, ugyanebben az évben pedig csatlakozott a Szolnoki Művésztelephez.

Fazekas Magdolna évtizedeken át kötődött a Szolnoki Művésztelephez

A festőművész ettől kezdve rendszeresen részt vett a művésztelep hazai és külföldi kiállításain, miközben munkáit országos és nemzetközi tárlatokon is bemutatták. Számos művészeti szervezet tagja volt, köztük a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Festők Társaságának.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere azt írta, hogy a város saját halottjának tekinti Fazekas Magdolnát. Úgy fogalmazott, a művész minden alkotásában erős érzelmek jelentek meg, és Szolnok számára nemcsak kiváló festő, hanem a város és a művésztelep meghatározó alakja volt.

Munkácsy-díjjal is elismerték Fazekas Magdolna munkásságát

Pályafutása során számos kitüntetést kapott. 1998-ban Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díjjal ismerték el, 2013-ban Magyar Arany Érdemkeresztet kapott, 2020-ban pedig Munkácsy Mihály-díjjal tüntették ki.