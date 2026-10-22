Raptorok, varázslók és földönkívüliek Budapest szívében – elképesztő világot épített fel egy magyar férfi

A FUNtasy Budapest tereibe lépve azonnal érezzük, hogy valami különleges vár ránk. A külvilág lassan eltűnik, helyét titokzatos fények, különös hangok, életnagyságú figurák és apró részletességgel megalkotott díszletek veszik át. Mintha egy filmforgatás kellős közepébe csöppentünk volna.

A FUNtasy Budapest életnagyságú őslényei fogadják a látogatókat (Fotó: Mediaworks)

A FUNtasy Budapest egy varázslatos világ

A moziban leülünk, és passzív szemlélői vagyunk a történetnek. Én azt szerettem volna, hogy itt az emberek valóban beléphessenek ezekbe a világokba, és maguk is a kaland részeseivé váljanak

– meséli Cseh Gábor, a FUNtasy Budapest alapítója, miközben körbevezet bennünket a különleges birodalomban. A hely megvalósítása egy személyes filmes magángyűjteménnyel kezdődött. Az ötlet egyszerűnek tűnt: mi lenne, ha kedvenc filmhőseink nem vitrinekben sorakoznának, hanem saját, élethű környezetükben fogadnák a látogatókat? A megvalósítás azonban korántsem volt egyszerű.

Harmincéves korom körül jártam, amikor eldöntöttem, hogy valami igazán egyedit szeretnék létrehozni. Olyasmit, ami nemcsak látványos, hanem élményt is ad. Húsz hónapon keresztül építettem a helyet, szinte minden apró részletet saját kezűleg készítettem el

– idézi fel az alapító. A számok önmagukban is meghökkentőek. A falak kialakításához például mintegy 7500 kilogramm csemperagasztót használt fel. Az anyagot apró ecsetvonásokkal, több mint három héten keresztül formálta. Ahogy végignézünk a díszleteken, már értjük, miért beszél olyan büszkén erről. Itt minden apró részletnek jelentősége van, semmi sem véletlen. Minden egy gondosan felépített illúzió része.

Cseh Gábor, a FUNtasy Budapest alapítója (Fotó: Mediaworks)

Roxfort varázslata és egy messzi-messzi galaxis

Mivel saját magángyűjteményéről van szó, a látogatókat is ő vezeti végig rajta. Nem klasszikus tárlatvezetésről van szó, ez inkább egy személyes filmes történetmesélés. Az alkotó a saját emlékeit, kulisszatitkokat és meglepő filmes történeteket is megoszt velünk, így a kiállítás egy izgalmas utazássá válik. Több mint húsz egyedileg megépített dioráma között kalandozhatunk. Harry Potter varázslatos világa, a Star Wars ikonikus helyszínei, A Gyűrűk Ura misztikus hangulata és az Alien hátborzongató univerzuma egyaránt megelevenedik. A Harry Potter-jeleneteknél különösen könnyű megfeledkezni arról, hogy Budapest belvárosában járunk. A fények, a hangok és az élethű figurák együtt teremtik meg a varázslatot. A Star Wars világában egy közel harminc négyzetméteres díszlet fogad. Az arányokat egy szereplő méreteihez igazítva, milliméteres pontossággal alakította ki az alapító. A látvány valóban azt az érzést kelti, mintha egy másik bolygóra érkeztünk volna.