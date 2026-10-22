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dinoszaurusz

Raptorok, varázslók és földönkívüliek Budapest szívében – elképesztő világot épített fel egy magyar férfi

21 perce
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Gondoltunk már arra, vajon mi történne, ha a mozivászon egyszer csak eltűnne, és mi magunk léphetnénk be kedvenc filmjeink világába? Budapest szívében, a Vasvári Pál utcában erre is választ kaphatunk. A FUNtasy Budapest jóval több, mint egy hagyományos kiállítás: több mint 500 négyzetméternyi fantáziavilág, ahol a filmhősök életre kelnek, a raptorkölykök megmentésre várnak, és minden díszlet mögött egy szenvedélyes alkotó története rejtőzik.
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dinoszauruszfantáziavilágfilmes világ

A FUNtasy Budapest tereibe lépve azonnal érezzük, hogy valami különleges vár ránk. A külvilág lassan eltűnik, helyét titokzatos fények, különös hangok, életnagyságú figurák és apró részletességgel megalkotott díszletek veszik át. Mintha egy filmforgatás kellős közepébe csöppentünk volna.

FUNtasy Budapest életnagyságú őslényei szerepeplnek a képen.
A FUNtasy Budapest életnagyságú őslényei fogadják a látogatókat (Fotó: Mediaworks)

A FUNtasy Budapest egy varázslatos világ 

A moziban leülünk, és passzív szemlélői vagyunk a történetnek. Én azt szerettem volna, hogy itt az emberek valóban beléphessenek ezekbe a világokba, és maguk is a kaland részeseivé váljanak 

– meséli Cseh Gábor, a FUNtasy Budapest alapítója, miközben körbevezet bennünket a különleges birodalomban. A hely megvalósítása egy személyes filmes magángyűjteménnyel kezdődött. Az ötlet egyszerűnek tűnt: mi lenne, ha kedvenc filmhőseink nem vitrinekben sorakoznának, hanem saját, élethű környezetükben fogadnák a látogatókat? A megvalósítás azonban korántsem volt egyszerű. 

Harmincéves korom körül jártam, amikor eldöntöttem, hogy valami igazán egyedit szeretnék létrehozni. Olyasmit, ami nemcsak látványos, hanem élményt is ad. Húsz hónapon keresztül építettem a helyet, szinte minden apró részletet saját kezűleg készítettem el

 – idézi fel az alapító. A számok önmagukban is meghökkentőek. A falak kialakításához például mintegy 7500 kilogramm csemperagasztót használt fel. Az anyagot apró ecsetvonásokkal, több mint három héten keresztül formálta. Ahogy végignézünk a díszleteken, már értjük, miért beszél olyan büszkén erről. Itt minden apró részletnek jelentősége van, semmi sem véletlen. Minden egy gondosan felépített illúzió része.

Cseh Gábor, a FUNtasy Budapest alapítója szeretett volna valami különlegeset alkotni, sikerült neki.
Cseh Gábor, a FUNtasy Budapest alapítója (Fotó: Mediaworks)

Roxfort varázslata és egy messzi-messzi galaxis

Mivel saját magángyűjteményéről van szó, a látogatókat is ő vezeti végig rajta. Nem klasszikus tárlatvezetésről van szó, ez inkább egy személyes filmes történetmesélés. Az alkotó a saját emlékeit, kulisszatitkokat és meglepő filmes történeteket is megoszt velünk, így a kiállítás egy izgalmas utazássá válik. Több mint húsz egyedileg megépített dioráma között kalandozhatunk. Harry Potter varázslatos világa, a Star Wars ikonikus helyszínei, A Gyűrűk Ura misztikus hangulata és az Alien hátborzongató univerzuma egyaránt megelevenedik. A Harry Potter-jeleneteknél különösen könnyű megfeledkezni arról, hogy Budapest belvárosában járunk. A fények, a hangok és az élethű figurák együtt teremtik meg a varázslatot. A Star Wars világában egy közel harminc négyzetméteres díszlet fogad. Az arányokat egy szereplő méreteihez igazítva, milliméteres pontossággal alakította ki az alapító. A látvány valóban azt az érzést kelti, mintha egy másik bolygóra érkeztünk volna. 

A Gyűrűk Ura ihlette jelenet különösen közel áll Gábor szívéhez: ez volt az első alkotása. 

A FUNtasy Budapest kiállítás Budapesten tekinthető meg.
E. T.-vel, a földönkívülivel is találkozhatunk (Fotó: Mediaworks)

Vigyázat, elszabadultak a dinoszauruszok!

A kaland egyik legizgalmasabb része azonban még hátravan. A filmes univerzumok után egy egészen más korszakba érkezünk: a dinoszauruszok birodalmába. 

Az új, mintegy 150 négyzetméteres Dínós Expedícióban életnagyságú őslények, különleges effektek és egy izgalmas küldetés vár ránk. Itt ugyanis nem elég nézelődni: hat apró raptorkölyök eltűnt, és nekünk kell megtalálnunk, majd biztonságban visszajuttatnunk őket a fészekbe.

Rejtett nyomok után kutatunk, feladatokat oldunk meg, és közben egyre mélyebbre merészkedünk az őslények birodalmában. A fények, a hanghatások és a látványelemek gondoskodnak arról, hogy a küldetésnek valódi tétje legyen, legalábbis a képzeletünkben. „Nem akartam még egy olyan dinoszaurusz-kiállítást, ahol néhány figura mellett információs táblák állnak. Azt szerettem volna, hogy minden jelenetnek jelentősége legyen, és a látogatók egy történetet éljenek át. Itt nem kívülállók, hanem főszereplők lesznek” – magyarázza Gábor. Valóban, miközben a következő nyomot keressük, könnyű elfelejteni, hogy mindez egy gondosan megépített kalandtér. A gyerekeknek igazi felfedezőút, de a felnőttekben is hamar felébreszti a gyermeki kíváncsiságot.

FUNtasy Budapest kiállítás részét képezi egy interaktív játék is, a raptorkölyköket kell megmenteni.
Brunch a raptorok társaságában (Fotó: Mediaworks)

Brunch a raptorok társaságában

A sok izgalom után jól jön egy kis pihenés, ám a FUNtasy Budapest még az étkezést sem hagyja hétköznapinak. A dinoszaurusz-tematikájú brunch-kávézó és étterem önmagában is különleges világ. A vendégek dinoszauruszok ihlette környezetben ülhetnek asztalhoz. A FUNtasy Budapest igazi különlegessége mégsem kizárólag a látványos díszletekben rejlik, hanem abban a személyes szenvedélyben, amellyel minden egyes részlete megszületett. Amikor a látogatás végén ismét kilépünk a Vasvári Pál utcára, kissé furcsa visszazökkenni a valóságba. Hiszen nem sokkal korábban még egy másik galaxisban jártunk, varázslatos filmvilágok között sétáltunk, és eltűnt raptorkölykök után kutattunk. A FUNtasy Budapest néhány órára képes elhitetni velünk, hogy a lehetetlen is lehetséges.


 

 

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