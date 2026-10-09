Százéves a Háry János – Kodály végleges partitúrája alapján készül a jubileumi előadás az Operaházban

Kodály Zoltán Háry János című daljátékát 1926. október 16-án mutatták be a Magyar Állami Operaházban. A centenárium alkalmából az intézmény Háry100 címmel rendez jubileumi programsorozatot, amelynek részleteit október 7-én ismertették az Ybl-palotában. A daljáték október 17. és 25. között hét alkalommal lesz látható Béres Attila rendezésében, Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével, Halász Péter vezényletével.

A Háry János daljáték hét alkalommal lesz látható az Operában (Fotó: Berecz Valter)

A Háry János daljáték az Operaházban

Halász Péter véleménye szerint a Háry János nemcsak a magyar zenetörténet egyik legnagyszerűbb alkotása, hanem olyan mű, amely különleges érzékenységgel mutatja meg a magyar néplelket.

Egy magyar karmesternek a Háry Jánost dirigálni nagy megtiszteltetés. Azért is, mert csodálatos a partitúra

– fogalmazott Halász Péter. A karmester kiemelte, hogy a mostani előadás zenei szempontból is különleges vállalkozás, hiszen olyan változatot szólaltatnak meg, amelyet a közönség eddig sem Magyarországon, sem külföldön nem hallhatott ebben a formájában.

Halász Péter felidézte, hogy a Háry János partitúrája hosszú évtizedeken át alakult. Kodály már az 1926-os ősbemutató után úgy érezte, hogy műve még nem nyerte el végleges formáját. A darab különböző előadásai eltérő zenei anyagot tartalmaztak. Példaként említette az 1948-as operaházi produkciót, amelyben már megszólalt a nyitány, miközben más számok kimaradtak. A mű történetéhez tartozik a Honvéd induló megszületése is, amelyet Kodály később a második kaland végére illesztett.

A zeneszerző végül 1962-ben az Universal Kiadónak adott át egy partitúrát, amelyet a daljáték végleges változatának szánt. A jubileumi előadás zenei megvalósításának ezért egyik legfontosabb alapelve a szerzői szándék tiszteletben tartása.

Halász Péter szerint a most elővett, rendkívül szép és tiszta partitúra különleges lehetőséget kínál arra, hogy a közönség Kodály végső elképzelése szerint ismerje meg a darabot.

A készülő előadás egyik érdekessége a teljes, mintegy tizenhat perces színházi nyitány megszólaltatása lesz. Halász Péter elmondta, hogy különösen szereti ezt a zenét, mert nagyszerűen megformált, önmagában is teljes értékű kompozíciónak tartja. A nyitány lehetőséget ad arra, hogy a közönség ráhangolódjon a színházi élményre, és már az első percekben megismerkedjen a később visszatérő zenei témákkal. Béres Attila rendezővel azonban úgy döntöttek, hogy a mai nézők számára a tizenhat perces, kizárólag zenekari bevezetés túlságosan hosszú lehet. „Annyit elárulhatok, hogy majd a nyitány folyamán fel fog menni a függöny, és egy nagyon aranyos jelenet lesz ” – mondta. A karmester hangsúlyozta, hogy a nyitány megszólaltatása különösen fontos számára, hiszen az a kompozíció szerves része, és zenei értelemben hozzátartozik Kodály végleges elképzeléséhez.