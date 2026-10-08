Anne Carson nyerte el a 2026-os irodalmi Nobel-díjat

Anne Carson kapta a 2026-os irodalmi Nobel-díjat – jelentette be csütörtökön a Svéd Akadémia Stockholmban. A világ egyik legrangosabb irodalmi elismerésének idei kitüntetettjét október 8-án, 13 órakor hozták nyilvánosságra.

Átadták az irodalmi Nobel-díjat is

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A Svéd Akadémia döntése értelmében a 2026-os irodalmi Nobel-díjat Anne Carson kanadai költő, író és műfordító kapta.

A testület indoklása szerint az elismerést „merész és újszerű életművéért ítélték oda, amely a klasszikus hagyománnyal folytatott játékos párbeszéd révén új formákat teremtett a kortárs irodalom számára”.

Az 1950-ben Torontóban született Anne Carson munkásságában a költészet, a műfordítás és az ókori görög irodalom hagyományai kapcsolódnak össze. Műveiben gyakran elmossa a műfajok közötti határokat, miközben újraértelmezi a klasszikus irodalmi alkotásokat. Legismertebb művei közé tartozik az 1998-ban megjelent Autobiography of Red, valamint a 2016-os Float című kötet – derül ki a Nobel-díj hivatalos oldaláról.

Carson 1981-ben szerzett doktori fokozatot klasszika-filológiából, pályafutása során pedig több egyetemen is tanított. Irodalmi munkásságában meghatározó szerepet játszik a szavak eredetének és jelentésének vizsgálata. Az ókori görög irodalom számos alkotását fordította le, köztük Szapphó költeménytöredékeit, valamint Szophoklész és Euripidész tragédiáit. Fordításait a szakmai értékelések önálló irodalmi alkotásokként is számon tartják.

Az 1990-es évektől kezdve Carson művei jelentős hatást gyakoroltak a nemzetközi irodalmi és művészeti életre. Alkotásaiban gyakran ötvözi a különböző műfajokat, és kísérletezik az irodalmi kifejezés lehetőségeivel. Képzőművészekkel, koreográfusokkal, valamint opera- és színházi rendezőkkel is együttműködött, munkássága így az irodalmon túl más művészeti területekre is kiterjed.

Az irodalmi Nobel-díj 12 millió svéd koronával jár

Az irodalmi Nobel-díj a világ egyik legrangosabb irodalmi kitüntetése, amelyet 1901 óta ítélnek oda. A díjazottról a Svéd Akadémia dönt Alfred Nobel végrendeletének megfelelően.

Az irodalmi Nobel-díjhoz járó pénzjutalmat idén 11-ről 12 millió svéd koronára emelték, ami mintegy 391 millió forintnak felel meg. A díjazott az elismerést hagyományosan december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján veheti át Stockholmban.

Tavaly Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat 2025-ben Krasznahorkai László magyar író részesült az irodalmi Nobel-díjban. A Svéd Akadémia az író látomásos életművét ismerte el, amely az apokaliptikus rettenet közepette is megerősíti a művészet erejét.

Szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit jelentették be. A 2026-os elismerést Henri B. Kagan és Szoai Kenszo kapta az aszimmetrikus szerves szintézis területén végzett kutatásaikért. A két tudós munkásságáról és a díj odaítélésének hátteréről korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk.