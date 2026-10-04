Ha fáj a valóság, írjunk helyette másikat: A Játék a kastélyban zenés vígjátékként mutatkozik be a Tháliában

A Játék a kastélyban egy olaszországi, tengerparti kastélyszállóban játszódik, ahová egy neves szerzőtrió érkezik pihenni, miután elkészült legújabb operettjük. Az idilli nyugalom azonban hamar szertefoszlik. A fiatal zeneszerző, Ádám Albert (Jámbor Nándor) a szomszédos lakosztályból kihallatszó beszélgetésből arra következtet, hogy menyasszonya, Annie (Czakó Julianna) a népszerű színésszel, Almádyval (Szabó Győző) enyeleg.

Színpadon a Játék a kastélyban szerzőtriója (Fotó: Thália Színház)

A Játék a kastélyban világa

A szerelmi csalódásból azonban hamarosan színház lesz.

Ha a valóság túlságosan fájdalmas, miért ne lehetne írni helyette egy másikat? Molnár innen indítja el azt a remekül felépített játékot, amelyben egyre nehezebb eldönteni, hol ér véget az élet, és hol kezdődik a színpad.

A Játék a kastélyban könnyed komédia, mégis komoly gondolat húzódik meg mögötte. Az Író (Szervét Tibor) nem tudja megváltoztatni azt, ami megtörtént, ezért inkább annak jelentését írja át. A kompromittáló mondatokból színházi szöveg lesz, a szerelmi légyottból próba, a tragédiából pedig komédia. Orosz Dénes rendezése éppen ezt a játékosságot emeli ki. Nem poros klasszikusként kezeli Molnár Ferenc darabját, hanem olyan lehetőségeket keres, amelyekkel közelebb hozhatja a mai közönséghez. A legnagyobb újítás a zene: Szemenyei János öt új dala Cseh Dávid Péter dalszövegeivel természetesen illeszkedik az előadás világába. A fülbemászó dallamok nem idegen testként kerülnek a prózai jelenetek közé, hanem lendületet és új színt adnak nekik.

Az előadás középpontjában az Író áll, Szervét Tibor alakításában. Miközben Ádám Albert számára a kihallgatott beszélgetés valódi tragédia, az Író már azt keresi, hogyan lehetne kijavítani a történetet. Ahol mások féltékenységet és reménytelen helyzetet látnak, ő dramaturgiai problémát fedez fel.

Szervét Tibor hitelesen teremti meg az intelligens, mindig néhány lépéssel a többiek előtt járó figurát. A darabon belüli rendezővé válik: mozgatja az embereket, helyzeteket teremt, mondatokat ad a szájukba, miközben játékában végig megmarad az a könnyedség és humor, amely nélkül Molnár Ferenc világa nem működne.

Az előadás egyik legnagyobb erénye a szereposztás. Szervét Tibor, Vida Péter, Czakó Julianna, Szabó Győző, Gubás Gabi, Jámbor Nándor és Hunyadkürti István élettel töltik meg a figurákat. Nem pusztán Molnár Ferenc jól ismert karaktereit látjuk, hanem hús-vér embereket, akiknek reakciói a komédia eltúlzott helyzeteiben is hitelesek maradnak. Az előadás egyik különösen jól működő párosa Vida Péter és Gubás Gabi.