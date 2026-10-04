Ha fáj a valóság, írjunk helyette másikat: A Játék a kastélyban zenés vígjátékként mutatkozik be a Tháliában

A Játék a kastélyban egy olaszországi, tengerparti kastélyszállóban játszódik, ahová egy neves szerzőtrió érkezik pihenni, miután elkészült legújabb operettjük. Az idilli nyugalom azonban hamar szertefoszlik. A fiatal zeneszerző, Ádám Albert (Jámbor Nándor) a szomszédos lakosztályból kihallatszó beszélgetésből arra következtet, hogy menyasszonya, Annie (Czakó Julianna) a népszerű színésszel, Almádyval (Szabó Győző) enyeleg.
A Játék a kastélyban világa
A szerelmi csalódásból azonban hamarosan színház lesz.
Ha a valóság túlságosan fájdalmas, miért ne lehetne írni helyette egy másikat? Molnár innen indítja el azt a remekül felépített játékot, amelyben egyre nehezebb eldönteni, hol ér véget az élet, és hol kezdődik a színpad.
A Játék a kastélyban könnyed komédia, mégis komoly gondolat húzódik meg mögötte. Az Író (Szervét Tibor) nem tudja megváltoztatni azt, ami megtörtént, ezért inkább annak jelentését írja át. A kompromittáló mondatokból színházi szöveg lesz, a szerelmi légyottból próba, a tragédiából pedig komédia. Orosz Dénes rendezése éppen ezt a játékosságot emeli ki. Nem poros klasszikusként kezeli Molnár Ferenc darabját, hanem olyan lehetőségeket keres, amelyekkel közelebb hozhatja a mai közönséghez. A legnagyobb újítás a zene: Szemenyei János öt új dala Cseh Dávid Péter dalszövegeivel természetesen illeszkedik az előadás világába. A fülbemászó dallamok nem idegen testként kerülnek a prózai jelenetek közé, hanem lendületet és új színt adnak nekik.
Az előadás középpontjában az Író áll, Szervét Tibor alakításában. Miközben Ádám Albert számára a kihallgatott beszélgetés valódi tragédia, az Író már azt keresi, hogyan lehetne kijavítani a történetet. Ahol mások féltékenységet és reménytelen helyzetet látnak, ő dramaturgiai problémát fedez fel.
Szervét Tibor hitelesen teremti meg az intelligens, mindig néhány lépéssel a többiek előtt járó figurát. A darabon belüli rendezővé válik: mozgatja az embereket, helyzeteket teremt, mondatokat ad a szájukba, miközben játékában végig megmarad az a könnyedség és humor, amely nélkül Molnár Ferenc világa nem működne.
Az előadás egyik legnagyobb erénye a szereposztás. Szervét Tibor, Vida Péter, Czakó Julianna, Szabó Győző, Gubás Gabi, Jámbor Nándor és Hunyadkürti István élettel töltik meg a figurákat. Nem pusztán Molnár Ferenc jól ismert karaktereit látjuk, hanem hús-vér embereket, akiknek reakciói a komédia eltúlzott helyzeteiben is hitelesek maradnak. Az előadás egyik különösen jól működő párosa Vida Péter és Gubás Gabi.
Nem akarják túljátszani a helyzeteket: a humor sokszor éppen egy pillantásból, egy hangsúlyból vagy a másik mondatára adott reakcióból születik meg.
Vida Péter komikusi vénája remekül érvényesül, Gubás Gabi pedig nagyszerű partner ebben a játékban. Kettősükben van könnyedség, lendület és természetesség, a köztük működő színpadi kémia pedig az előadás egyik legszórakoztatóbb eleme.
Czakó Julianna Annie-ja egyszerre nő és színésznő: nem marad passzív szereplője a körülötte kialakuló bonyodalomnak, hiszen az Író terve csak akkor működhet, ha ő maga is hitelesen eljátssza az új történetet.
Szabó Győző karakteres Almádyt formál meg, és jól használja ki a figura komikumát: a színész, aki saját magánéletének főszereplője szeretne lenni, végül egy másik ember által megírt történet szereplőjévé válik. Jámbor Nándor Ádám Albertje pedig a történet érzelmi tétjét adja: míg a többieknek mindez egy megoldandó színházi feladvány, számára valódi szerelmi csalódás.
Az előadás a második felvonásban válik igazán mozgalmassá. Ekkorra minden fontos konfliktus a helyére kerül, és teljes erővel működésbe léphet az Író terve. A tempó felgyorsul, a félreértések egyre bonyolultabbá válnak, a szereplők közötti összjáték pedig még hangsúlyosabb lesz. A poénok ütősek és pontosan érkeznek. Külön erénye az előadásnak, hogy a közel százéves komédia humora nem hat régimódinak: természetesen működik a mai közönség előtt is.
A vizuális világ sokat tesz hozzá az összhatáshoz. Zelenka Nóra jelmezei nemcsak megteremtik a darab sajátos világát, hanem a karakterek megrajzolását is segítik. A háttérvetítés ugyancsak látványos eleme az előadásnak. Tágítja a nagyszínpad terét, atmoszférát teremt, és segít abban, hogy a néző valóban bekerüljön a tengerparti kastély világába. A vetítés és a díszlet jól illeszkedik ahhoz a játékos közeghez, amelyben a valóság bármelyik pillanatban fikcióvá változhat.
Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy szüksége van-e Molnár Ferenc darabjának öt új dalra. Az előadás alapján a válasz: a kísérlet működik. Szemenyei János dallamai fülbemászóak, Cseh Dávid Péter dalszövegei pedig illeszkednek az előadás könnyed hangjához. A zene hozzátesz a darabhoz, és egy operettszerzőkről, színészekről és zeneszerzőkről szóló történetben dramaturgiailag is helyén van.
Majdnem százéves, mégis friss
Orosz Dénes rendezésének egyik legnagyobb erénye, hogy nem fél hozzányúlni az eredeti darabhoz. Frissít, zenét használ, vetítéssel és mozgalmasabb színpadi világgal dolgozik, de közben megőrzi a darab lényegét. Inkább játszik vele, ami ennél a műnél különösen találó rendezői hozzáállás. A Játék a kastélyban alapkérdése ma is ismerős: vajon csak az számít, ami valóban megtörtént, vagy az is, milyen történetet mesélünk róla?
Az Író nem tudja meg nem történtté tenni az eseményeket, de új értelmet képes adni nekik.
A Thália Színház Játék a kastélyban című darabja egyszerre klasszikus és friss. A kiváló jelmezek, a látványos háttérvetítés, a fülbemászó dalok és mindenekelőtt az erős színészi játék új színt adnak Molnár Ferenc világának. A végére mi is belemegyünk az Író játékába: pontosan tudjuk, hogy amit látunk, fikció, mégis örömmel elhisszük.