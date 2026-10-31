Évszázados titkokra leltünk az Alpokalja ékszerdobozában, amit a középkori utcák, a várfalak és a régi pincék mesélnek

Az osztrák határ felé közeledve egyre magasabbra emelkednek a dombok, majd feltűnnek a Kőszegi-hegység vonulatai. A hegyek lábánál, szinte a határhoz simulva bújik meg Kőszeg, az Alpokalja ékszerdoboza. A történelmi belvárosba érve, úgy érezzük, mintha egy régi, középkori város mindennapjaiba csöppentünk volna.
Kőszeg épületeihez történetek kapcsolódnak
Kőszeg történelmének főbb eseményeit és jelentős személyiségeit egyedi művészi megfogalmazásban tárja elénk a a Városháza és a szomszédos épület közötti sikátor falán elhelyezett időszalag. Az átjáróban a város alapításától követhetjük végig Kőszeg történetének állomásait.
Kőszeg egykor Vas vármegye egyetlen szabad királyi városa volt, és a középkori városszerkezete olyan épségben maradt fenn, amire az országban alig találni példát
– fogad minket Révész József, a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár igazgatója. A Hősök Tornyába kapaszkodunk fel, ahonnan végignézünk a városon. Alattunk háztetők sorakoznak, közöttük templomtornyok emelkednek, a távolban pedig a hegyek rajzolódnak ki. Révész József egyik épületről a másikra mutat, és néhány perc alatt évszázadokat utazunk vissza az időben. – Ha lenézünk, nagyon szépen látszik a régi város körvonala – magyarázza, majd megmutatja, hol húzódott a városfal, merre laktak a polgárok, a nemesi családok, és hol volt egykor a zsidók utcája. Aztán a Jurisics térre mutat, és a története révén máris megelevenedik alattunk a város.
Megtudjuk, hogy a régi piactéren nem akkor kezdődött a kereskedés, amikor az első árus kipakolta a portékáját. – A piac nyitását a tornyosok zenéje jelezte – meséli az igazgató.
A toronyból nézve különösen jól látszik, milyen szorosan simulnak egymáshoz a történelmi épületek. Az igazgató szerint mintegy 270–280 műemléki épület található Kőszegen.
A kisváros méretéhez képest ez meghökkentően sok. Ahogy körbemutat, szinte minden épülethez tartozik egy történet.
A városháza évszázadok óta ugyanazt a feladatot látja el, a Szent Jakab- és a Szent Imre-templom a város vallási múltját idézi, a régi bálházhoz pedig Liszt Ferenc emléke kapcsolódik, aki 1842-ben játszott itt.
A tekintetünk aztán a távolabbi magaslatokra siklik. A Kálvária-templom fehér épülete a hegyoldalból emelkedik ki. Révész József elmeséli, hogy a pestisjárvány után a helyiek fogadalomból építették a templomot, és a hagyomány szerint maguk hordták fel hozzá a téglákat. A hegyek között egy másik különös helyet is megmutat: a Szultán-dombot. A hagyomány szerint Szulejmán szultán innen figyelte az 1532-es ostromot. Már ebből is sejthető, hogy Kőszeg történetének legfontosabb fejezetét nem lehet megkerülni.
Ahol a harang tizenegykor emlékezik
Kőszeg nevét hallva sokaknak Jurisics Miklós és az 1532-es török ostrom jut eszébe. Valóban, a város történetének talán legismertebb eseménye ma is meghatározza a helyiek identitását. A Jurisics-vár felé indulva a középkori város védelmi rendszerének újabb részletei tárulnak fel. A vár épületegyüttese évszázadok alatt alakult ki, gótikus, reneszánsz és barokk részleteket egyaránt őriz.
A vár történetét Pócza Zoltán, a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatója mutatta be. Időszaki és állandó kiállításai bemutatják a vár és a város történetét, az egykori lakói életét. Az Aranyszobában látható például a Szőlő Jövésnek Könyve, mely évszázadok óta őrzi a szőlőhajtások rajzait, itt ismerkedhetnek meg a látogatók ennek a Szent György naphoz kötődő szép hagyománynak a történetével. Kőszeg várának mindannyiunk által ismert hősies története, amikor 1532-ben Szulejmán szultán Bécs felé vonuló serege ostromolta meg Kőszeget. Jurisics Miklós várkapitány mintegy ezerfős, nagyrészt a környékről bemenekült lakosságból szervezett védősereggel állt ellen a túlerőnek. A huszonöt napig tartó küzdelem során a védők tizenkilenc rohamot vertek vissza. A várfalak között állva különös belegondolni, milyen lehetett itt az élet az ostrom napjaiban. A környező hegyek ma békés hátteret adnak a városnak, de egykor ezek felől közeledett a hatalmas oszmán sereg. Kőszegen mindennap tizenegykor megszólalnak a harangok, az ostrom emlékét őrizve. A város számára ez több évszázados hagyomány. A vár ma kulturális központként is működik, a falak között színházi előadásoknak és rendezvényeknek adnak helyet. A hajdani katonai erősség így a város kulturális életének egyik fontos színtere lett.
A Jézus Szíve-templom, amelyre hetven évet vártak
A történelmi belvárosban sétálva előttünk magasodik a Jézus Szíve-templom. A neogótikus épület 57 méteres tornyával uralja a városképet. A templom történetét Kirner Antal Zoltán plébános mutatja be. Mint kiderül, az épület létrejöttéhez nemcsak pénzre és építészeti tervekre, hanem több nemzedék kitartására is szükség volt. Az új templom gondolata már 1827-ben megszületett, amikor Győri János plébános alapítványt hozott létre a megvalósítására. Az építkezés azonban csak 1892-ben kezdődött el, Ludwig Schöne bécsi építész tervei alapján. A templomot 1894 szeptemberében áldották meg. A magasba törő oszlopok, a festett üvegablakok és a gazdag belső díszítés különös ünnepélyességet adnak az épületnek. A részletek között osztrák manufaktúrák és helyi kézművesek munkái is megtalálhatók. A templom orgonája ma is hangversenyeken szólal meg, így a hely nemcsak vallási, hanem kulturális találkozópont is. Kőszegen a templomok története ráadásul a vallási együttélés és a felekezeti változások története is. A Szent Jakab-, a Szent Imre- és az evangélikus templom egymáshoz közeli elhelyezkedése jól mutatja, milyen sokféle közösség alakította a város életét. A városnak azonban nemcsak a tornyai őriznek különleges emlékeket. Van itt egy föld alatti hely is, amely a magyar történelem egyik legfontosabb ereklyéjéhez kapcsolódik.
Ahol a Szent Koronát őrizték
A történelmi belvárost elhagyva a Gyöngyös-patak közelébe érkezünk. A városnak ez a része már egészen más hangulatú: a hegyoldalak, az egykori gazdasági területek és a régi villák világa tárul elénk. A koronaőrző bunkernél Básthy Béla polgármester fogad bennünket. Elbeszéléséből megtudjuk, hogy Kőszegnek két különösen fontos kapcsolata van a Szent Koronával. Az első Mátyás király idejéhez vezet vissza. A Szent Korona 1463-as visszaszerzéséhez kapcsolódó megállapodás következtében Kőszeg hosszú időre osztrák zálogbirtok lett. A város csak 1648-ban szabadult fel ebből a helyzetből. A második történet a második világháború végén játszódik. 1944–45-ben a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket a front közeledtével nyugat felé menekítették. Kőszeg és a közeli Velem fontos állomása volt ennek az útnak. A bunker egyik kiállítási része a koronaőrség történetét és hagyományait mutatja be, a másik a Szent Korona 1944–45-ös menekítését idézi fel. A kiállítás koncepciójának kialakításában a hagyományőrző koronaőrök és a mai koronaőrség képviselői is szerepet vállaltak.
A polgármester szerint az emlékhely nemcsak történelmi bemutató, hanem olyan helyszín is, ahol a látogatók személyesen kapcsolódhatnak a magyar történelemhez. Ha felmegyünk a bunker felett a lépcsőn, egy Nagy-Magyarország térképet látunk. A zászlók, amik ki vannak helyezve a területén,azt mutatják, hogy a Kárpát-medencében hol járt története során a Szent Korona.
Básthy Béla szerint az emlékhely célja, hogy a látogatók ne csupán évszámokat és eseményeket ismerjenek meg, hanem közelebb kerüljenek a Szent Korona történetéhez. A közelben a Kálvária felé vezető út indul. A hegyoldal stációi és a templom különös keretet adnak a történetnek.
A gesztenyefák alatt kétszáz éves pincék állnak
Kőszegről néhány kilométert a kisvonattal utazva egészen más világba érkezünk.
Cák szélén, a gesztenyefák között apró, zsuptetős épületek sorakoznak. A Cáki Pincesor első pillantásra olyan, mintha egy régi falusi mesekönyv lapjai elevenednének meg. A szabadtéri néprajzi gyűjteményben Fehér Csabáné fogad bennünket.
Nyolc pincéből áll most a múzeumunk, és ebből hat körülbelül kétszáz-kétszázötven éve épült
– kezdi a bemutatást. A kis épületek fehérre meszelt falai, vastag faajtói és zsuptetői különleges hangulatot teremtenek. Az ember azt hinné, ezek a pincék mélyen a földbe nyúlnak, ám hamar kiderül, hogy éppen ez az egyik érdekességük. – Mindegyik földfelszín feletti pince. Nyáron tizenöt foknál nincs melegebb bennük, télen pedig nem fagy el semmi – magyarázza Fehér Csabáné. A pincékben nemcsak bort, hanem almát, körtét és gesztenyét is tároltak. A pincesor sorsa azonban egyáltalán nem volt biztos. A 19. század végén a filoxéravész elpusztította a környék szőlőültetvényeinek jelentős részét. A pincék fokozatosan elvesztették eredeti szerepüket, és pusztulásnak indultak. Az 1960-as években Bárdosi János néprajzkutató kezdeményezésére kezdődött meg a megmentésük. A pincéket végül megvásárolták, műemléki védelem alá helyezték, így ma is megőrzik a környék egykori szőlőművelésének emlékeit.
A dödölle titka
A történelmi emlékek és a hegyaljai pincék után a helyi ízekkel is megismerkedünk. A Portré Étteremben Vörös Róbert tulajdonos mesél a vidék egyik legismertebb fogásáról, a dödölléről. Kiderül, hogy a látszólag egyszerű burgonyás ételnek is megvannak a maga fortélyai.
A dödöllét Vas vármegyében sokan magukénak érzik. Egykor a szegényebb paraszti konyha jellegzetes étele volt, hiszen néhány könnyen hozzáférhető alapanyagból készült.
A jó dödölle azonban nem csupán burgonya és liszt kérdése. „Nagyon fontos, hogy milyen krumpliból készül” – hangsúlyozza Vörös Róbert. „A megfelelő, sárgás húsú burgonyát héjában főzik meg, majd kissé lehűtik, meghámozzák és összetörik. Ezután lisztet és kevés sót adnak hozzá, a masszát pedig kézzel formázzák. A lényeg, hogy zsírban kell sütni” – árulja el a következő fontos szabályt. „A legvégén kell a hagymát beleszórni, hogy üveges és édeskés legyen” – magyarázza. A hagyományos dödölle pörkölt mellé kerül. A dödölléhez hasonló burgonyás tészta nemcsak sósan, hanem édesen is elkészíthető, akkor mákkal és porcukorral pirítják. A dödölle története összecseng mindazzal, amit Kőszegen és a környező falvakban láttunk. Az egyszerű alapanyagok, a takarékosság, a természet adottságainak kihasználása és a generációkon át továbbadott tudás ugyanannak a világnak a részei.
Kőszegen történetekben él tovább a történelem és a hagyomány. A gyalogosan bejárható városmag, a közeli Kőszegi hegység, a határtérségi helyzet, az élő borkultúra és a szeretetteljes vendégfogadás együtt teszi lehetővé számunkra, hogy a város múltját és jelenét felfedezzük.
Emlékeinkben magunkkal visszük a 11 órai harangszót, amely az 1532-es ostrom és Jurisics Miklós helytállásának emlékét őrzi, a Szőlő Jövésnek Könyvét, amelybe 1740 óta minden tavasszal berajzolják a kőszegi szőlő első hajtásait, Kőszeghegyalja és az Írottkő Natúrpark pincesorait, gesztenyéseit, hegyi ösvényeit és úgy érezzük, ide újra vissza fogunk jönni. .