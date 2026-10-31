Évszázados titkokra leltünk az Alpokalja ékszerdobozában, amit a középkori utcák, a várfalak és a régi pincék mesélnek

Az osztrák határ felé közeledve egyre magasabbra emelkednek a dombok, majd feltűnnek a Kőszegi-hegység vonulatai. A hegyek lábánál, szinte a határhoz simulva bújik meg Kőszeg, az Alpokalja ékszerdoboza. A történelmi belvárosba érve, úgy érezzük, mintha egy régi, középkori város mindennapjaiba csöppentünk volna.

Kőszeg főterén magasodik a Jézus Szíve templom (Fotó: MW)

Kőszeg épületeihez történetek kapcsolódnak

Kőszeg történelmének főbb eseményeit és jelentős személyiségeit egyedi művészi megfogalmazásban tárja elénk a a Városháza és a szomszédos épület közötti sikátor falán elhelyezett időszalag. Az átjáróban a város alapításától követhetjük végig Kőszeg történetének állomásait.

Kőszeg egykor Vas vármegye egyetlen szabad királyi városa volt, és a középkori városszerkezete olyan épségben maradt fenn, amire az országban alig találni példát

– fogad minket Révész József, a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár igazgatója. A Hősök Tornyába kapaszkodunk fel, ahonnan végignézünk a városon. Alattunk háztetők sorakoznak, közöttük templomtornyok emelkednek, a távolban pedig a hegyek rajzolódnak ki. Révész József egyik épületről a másikra mutat, és néhány perc alatt évszázadokat utazunk vissza az időben. – Ha lenézünk, nagyon szépen látszik a régi város körvonala – magyarázza, majd megmutatja, hol húzódott a városfal, merre laktak a polgárok, a nemesi családok, és hol volt egykor a zsidók utcája. Aztán a Jurisics térre mutat, és a története révén máris megelevenedik alattunk a város.

Megtudjuk, hogy a régi piactéren nem akkor kezdődött a kereskedés, amikor az első árus kipakolta a portékáját. – A piac nyitását a tornyosok zenéje jelezte – meséli az igazgató.

A toronyból nézve különösen jól látszik, milyen szorosan simulnak egymáshoz a történelmi épületek. Az igazgató szerint mintegy 270–280 műemléki épület található Kőszegen.

Látkép a Hősök tornyából (Fotó: MW)

A kisváros méretéhez képest ez meghökkentően sok. Ahogy körbemutat, szinte minden épülethez tartozik egy történet.

A városháza évszázadok óta ugyanazt a feladatot látja el, a Szent Jakab- és a Szent Imre-templom a város vallási múltját idézi, a régi bálházhoz pedig Liszt Ferenc emléke kapcsolódik, aki 1842-ben játszott itt.

A tekintetünk aztán a távolabbi magaslatokra siklik. A Kálvária-templom fehér épülete a hegyoldalból emelkedik ki. Révész József elmeséli, hogy a pestisjárvány után a helyiek fogadalomból építették a templomot, és a hagyomány szerint maguk hordták fel hozzá a téglákat. A hegyek között egy másik különös helyet is megmutat: a Szultán-dombot. A hagyomány szerint Szulejmán szultán innen figyelte az 1532-es ostromot. Már ebből is sejthető, hogy Kőszeg történetének legfontosabb fejezetét nem lehet megkerülni.