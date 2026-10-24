Kovács Kati interjút adott az Origónak: „Nem vagyok nosztalgiázós alkat, inkább a jelenben élek”

Kovács Kati Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, énekesnő, dalszövegíró, színésznő. Több mint hatvan éve tartó pályafutása alatt nevéhez számtalan sláger, sikeres koncert és több millió eladott lemez fűződik. Az énekesnő közismert jellegzetes erőteljes hangjáról és sokoldalúságáról.

Kovács Kati hatvan éve színpadon (Fotó: Harmónia Menedzsment)

Kovács Kati a jelenben él

Origo: Hatvan év telt el az első táncdalfesztivál óta, és most jubileumi turnéval ünnepel. Önnek mit jelent ez az évforduló?

Kovács Kati: Nem én találtam ki a jubileumi turnét, hanem két nagyon fiatal szervező, Olasz Martin és Sebestyén János. Mindketten harminc év alattiak. Én már szépen, békésen megvagyok a magam emlékeivel, ráadásul egyáltalán nem vagyok nosztalgiázós alkat. Nem szeretek a múltról beszélni, miközben szinte minden interjúban azt kérdezik, hogy milyen volt régen, hogyan történt ez vagy az. Ki emlékszik már mindenre? És igazából nem is akarok állandóan visszaemlékezni. Sokkal jobban érdekelnek az előremutató dolgok. Szeretem a technikai újdonságokat, az építészeti, építőipari műsorokat, a szobrászatot. Inkább a jelenben élek. Csak a sors osztja rám újra és újra a múltidézés szerepét.

Origo: A közönség viszont ragaszkodik azokhoz a dalokhoz, amelyekkel generációk nőttek fel. Hogyan lehet egy több mint ötszáz dalból álló életműből koncertműsort összeállítani?

K. K.: Ez az egyik legnehezebb feladat. Van öt-tíz olyan dal, amelyet egyszerűen nem lehet kihagyni. Egyrészt a zenekarom is ragaszkodik hozzájuk, másrészt a közönség szinte kiköveteli a slágereket. Ha el kezdem énekelni az Add már, Uram, az esőt! című dalt, velem éneklik. De már előre érkeznek a kívánságok a koncertekre, és nagyon nehéz választani. Vannak olyan gyönyörű dalok, amelyek egyszerűen nem férnek bele a műsorba. Pedig mindegyikhez kötődik valamilyen történet, emlék vagy különleges alkotói találkozás. Sokszor nem is maga az éneklés a fárasztó, hanem az, amíg eldöntjük, mi kerüljön a műsorba.

Íme Kovács Kati jubileumi turnéjának állomásai (Fotó: Harmónia Menedzsment)

Origo: A koncertjein már huszonévesek is együtt éneklik önnel a több évtizedes slágereket. Mit gondol, mitől marad egy dal ennyire eleven?