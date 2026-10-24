Kovács Kati interjút adott az Origónak: „Nem vagyok nosztalgiázós alkat, inkább a jelenben élek”

Kovács Kati Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész, énekesnő, dalszövegíró, színésznő. Több mint hatvan éve tartó pályafutása alatt nevéhez számtalan sláger, sikeres koncert és több millió eladott lemez fűződik. Az énekesnő közismert jellegzetes erőteljes hangjáról és sokoldalúságáról.
Kovács Kati a jelenben él
Origo: Hatvan év telt el az első táncdalfesztivál óta, és most jubileumi turnéval ünnepel. Önnek mit jelent ez az évforduló?
Kovács Kati: Nem én találtam ki a jubileumi turnét, hanem két nagyon fiatal szervező, Olasz Martin és Sebestyén János. Mindketten harminc év alattiak. Én már szépen, békésen megvagyok a magam emlékeivel, ráadásul egyáltalán nem vagyok nosztalgiázós alkat. Nem szeretek a múltról beszélni, miközben szinte minden interjúban azt kérdezik, hogy milyen volt régen, hogyan történt ez vagy az. Ki emlékszik már mindenre? És igazából nem is akarok állandóan visszaemlékezni. Sokkal jobban érdekelnek az előremutató dolgok. Szeretem a technikai újdonságokat, az építészeti, építőipari műsorokat, a szobrászatot. Inkább a jelenben élek. Csak a sors osztja rám újra és újra a múltidézés szerepét.
Origo: A közönség viszont ragaszkodik azokhoz a dalokhoz, amelyekkel generációk nőttek fel. Hogyan lehet egy több mint ötszáz dalból álló életműből koncertműsort összeállítani?
K. K.: Ez az egyik legnehezebb feladat. Van öt-tíz olyan dal, amelyet egyszerűen nem lehet kihagyni. Egyrészt a zenekarom is ragaszkodik hozzájuk, másrészt a közönség szinte kiköveteli a slágereket. Ha el kezdem énekelni az Add már, Uram, az esőt! című dalt, velem éneklik. De már előre érkeznek a kívánságok a koncertekre, és nagyon nehéz választani. Vannak olyan gyönyörű dalok, amelyek egyszerűen nem férnek bele a műsorba. Pedig mindegyikhez kötődik valamilyen történet, emlék vagy különleges alkotói találkozás. Sokszor nem is maga az éneklés a fárasztó, hanem az, amíg eldöntjük, mi kerüljön a műsorba.
Origo: A koncertjein már huszonévesek is együtt éneklik önnel a több évtizedes slágereket. Mit gondol, mitől marad egy dal ennyire eleven?
K. K.: A zene nem ismer korhatárokat. Mozartot is játsszák ma, Csajkovszkij Diótörőjére is táncolnak, pedig mennyi idő eltelt azóta! Miért kellene a könnyűzenét másképp kezelni? Rengeteg gyönyörű dal született ebben a műfajban is. A Nem leszek a játékszered például szinte szimfonikus könnyűzene, semmi köze ahhoz, amit egyszerűen táncdalnak nevezünk. Nagyon erős kompozíció.
Ha egy dal valóban jó, akkor nem az számít, mikor írták, hanem hogy mit vált ki az emberekből.
Nemrég Szentendrén valaki egy olyan régi olasz dalt kért tőlem, amelyet akkor énekeltem, amikor a zenekarom tagjai még meg sem születtek. Mondtam is nekik, hogy talán még az édesapjuk sem élt akkor. Végül zenekari kíséret nélkül, a cappella elénekeltem. Ezek nagyon kedves pillanatok.
Origo: A Nem leszek a játékszered című dalban olyan erővel énekelt a csalódásról és az önérzetről, hogy sokan saját történetükként élték meg. Mennyire volt ez akkor az ön személyes története?
K. K.: Semennyire, vagy legalábbis nem sok köze volt hozzá. Huszonegy éves voltam, amikor elénekeltem, és akkor még azt sem igazán tudtam, mi a szerelem, pláne azt, hogy milyen egy komoly csalódás. A dalhoz is tulajdonképpen a véletlen vezetett. Megláttak a Ki mit tud?-ban, és azt mondták, nekik az az énekes kell, aki ott nyert. Később a filmezéshez is hasonló módon kerültem közel: valaki látott énekelni, és úgy gondolta, megfelelő lennék egy szerepre. Egyik lehetőség hozta a másikat. Én soha nem terveztem meg előre a pályámat. Jöttek az ajánlatok, és éltem velük. Tulajdonképpen ma is így történik.
Origo: Az Úgy szeretném meghálálni című dal megszólaltatásának módját viszont nagyon is tudatosan alakította. Hogyan született meg az a különleges, erőteljes előadásmód, amely a védjegyévé vált?
K. K.: Amikor először bementem a rádióba felénekelni, nem igazán ment a dolog. Otthon aztán elkezdtem próbálgatni, hogyan kellene megszólaltatni. Először úgy énekeltem, ahogy a szöveg alapján természetesnek tűnt, de rájöttem, hogy ettől nem lesz igazán különleges. Ahhoz, hogy időtálló legyen, sokkal rockosabban kell énekelnem. Nem finomítottam, hanem éppen ellenkezőleg: teljes hangerővel, mellhangon énekeltem. Mindent beleadtam. Kipróbáltam, hogyan szól igazán erősen, és végül így született meg az az előadás, amelyet azóta is ismernek.
Origo: Az édesanyja hogyan fogadta ezt az akkoriban szokatlanul erőteljes éneklést?
K. K.: Nagyon szerette a dalaimat, de ő egészen más zenei világban nőtt fel. Egyszer a Friderikusz-show-ban elénekeltem a Hajmási Péter, Hajmási Pál című operettdalt, eredeti jelmezben, kalapban, amelyet az Operettszínháztól kaptam kölcsön. Eredetileg Geszti Péterrel énekeltem volna, de végül egyedül kellett előadnom.
Édesanyám megnézte, és azt mondta: „Kislányom, te tudsz operettet énekelni? Akkor miért ordibálsz mindig összevissza?” Nagyon aranyos volt.
Origo: A koncertjein nemcsak együtt énekelnek önnel, hanem sokan sírnak is. Melyik dal érinti meg leginkább a közönséget?
K. K.: Az Úgy szeretném meghálálni és A régi ház körül különösen erős érzelmeket vált ki. Nagyon sokan elhozzák az édesanyjukat a koncertre, és amikor ezek a dalok megszólalnak, együtt sírnak. Megható látni. Aztán természetesen jönnek a vidámabb dalok is, mert egy koncertnek szüksége van az érzelmek sokféleségére. De ezek a pillanatok egészen különlegesek. Az ember érzi, hogy a dal már régen nemcsak az övé, hanem a közönségé is.
Origo: Előfordul, hogy önnek is nehéz végigénekelnie egy dalt a meghatottságtól?
K. K.: Persze. Az előbb említett daloknál az utóbbi jó néhány évben majdnem mindig elsírom magam. Kimondhatatlanul szép dalok. De az is nagyon nehéz, amikor a nézőtéren síró arcokat látok. Ilyenkor szándékosan nem nézek az emberek szemébe, mert ha meglátom a könnyeket, én is sírni kezdek. Inkább keresek magamnak valamilyen semleges pontot a színpadon, amire figyelhetek.
Hiszen a dal ugyanúgy hat arra is, aki énekli, mint arra, aki hallgatja.
És közben néha az is eszembe jut, vajon lesz-e még alkalmunk ugyanott fellépni. Ha például Pécsen énekelünk, ki tudja, mikor térünk vissza legközelebb? Az ember nem tudhatja, mit hoz a jövő.
Origo: A turné során szinte hetente két-három fellépése van. Hogyan lehet ezt fizikailag és hanggal bírni?
K. K.: Sokan kérdezik, hogy bírom. Pedig énekelni könnyű! Legalábbis nekem. A nehezebb része az előkészület, a műsor összeállítása, a próbák, az utazás.
Én nagyon sokat gyakorlok. Szerintem a hanggal nem szabad spórolni. Minél többet használja az ember, annál inkább formában marad. Itthon is rengeteget énekelek, a szomszédok nagy örömére – vagy éppen bánatára.
Régen, amikor orvosi rendelőben dolgoztam, a szomszédok örültek, ha elmentem otthonról, mert addig sem gyakoroltam. Próbáltam mindenféle módon tompítani a hangot, különböző edényekbe, üvegekbe is énekeltem. De nem lehetett megállítani. Nagyon sokat gyakoroltam, és ma is azt vallom, hogy a hangot használni kell.
Origo: Kik voltak azok az énekesek, akiktől a legtöbbet tanult?
K. K.: Little Richard, Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald és Edith Piaf voltak a nagy kedvenceim. Nem arról van szó, hogy az ember megszületik egy hanggal, és utána már nincs dolga. Rengeteget kell dolgozni rajta. Én tényleg nagyon sokat gyakoroltam, szinte egész nap énekeltem. A testvéreimnek is nagyon jó a hallásuk, de a családban talán az unokahúgomnak a legjobb, akit szintén Kovács Katinak hívnak. Ő a Kiskati, én vagyok a Nagykati. Fiatalon ő is énekelt, de végül úgy döntött, hogy inkább pedagógus lesz. Tanítani szeretett volna, és ezt az utat választotta.
Origo: Ön pedig úgy tanítja a következő generációkat, hogy a dalait fiatal énekesek viszik tovább. Figyelemmel követi az új tehetségeket?
K. K.: Természetesen! Minden zenei műsort, tehetségkutatót megnézek, és vannak nagy kedvenceim. Gubik Petrát például nagyon szeretem, gyönyörűen énekelte az Add már, Uram, az esőt! című dalomat. Vavra Bence is az egyik nagy kedvencem. De rengeteg fiatal tehetség van, akire érdemes odafigyelni. Büszke vagyok rájuk, amikor a dalaimat éneklik. Érdekes, hogy én soha nem akartam tanítani, mégis valamilyen módon tanítok, hiszen a fiatalok éneklik tovább a dalaimat.
Origo: A zenén kívül a sport is fontos része az életének.
K. K.: Mindig sportoltam. Teniszeztem, pingpongoztam, tornáztam. A tenisz különösen nagy szerelem volt, sokat játszottam, páros mérkőzéseken és társasági teniszezéseken is részt vettem. Most már óvatosabb vagyok, mert megműtötték a vállamat, és nem terhelhetem úgy, mint régen. De a sportot továbbra is nagyon szeretem. Minden fociműsort és teniszversenyt megnézek, amennyit csak tudok. Szoboszlai Dominikkal is volt egy emlékezetes találkozásom. A Várkert Bazárban léptünk fel, és a délutáni próba idején szóltak, hogy Szoboszlai Dominik ott van a közelben, egy kávézóban. Gondoltam, odamegyek, és gratulálok neki. Egyszerűen odasétáltam, kezet nyújtottam, és elmondtam, mennyire örülök a sikereinek. Annyira zavarba jöttem, hogy még bemutatkozni is elfelejtettem! Pontosan úgy viselkedtem, mint azok a rajongók, akik hozzám jönnek oda egy fényképet kérni. Szerintem ő is meglepődött, amikor odaléptem hozzá. A körülöttünk állók közül többen felismertek, de nem akartam sokáig zavarni. Egyébként ugyanazon a napon, október 25-én születtünk, csak ő jóval később. Szeretném egyszer meghívni valamelyik koncertemre. Ezt akkor elfelejtettem neki mondani, úgyhogy ha most olvassa, szeretettel várom!
Origo: Több mint hatvan éve áll színpadon, mégis a közönség ma is ugyanolyan közvetlenséggel fordul önhöz. Minek tulajdonítja ezt a szeretetet?
K. K.: Ezt nehéz megmondani. Az emberek nagyon kedvesek hozzám. Előfordul, hogy vásárlás közben odajönnek egy közös fényképért, vagy egyszerűen csak megsimogatják a vállamat. Megható, hogy ennyi év után is ilyen szeretettel fordulnak felém. Talán azért is, mert valamelyik dalom az életük egy bizonyos pontján a részükké vált. A dalokhoz emlékek kötődnek. Az első szerelem, egy nehéz szakítás, egy nagy újrakezdés, vagy a fiatalságuk gondtalan pillanatai. Amikor engem látnak, vagy hallanak, a saját legszebb vagy legfontosabb életszakaszaikkal találkoznak újra. Büszke vagyok arra, hogy a dalokat nemcsak elénekeltem, hanem sokszor a szövegük alakításában is részt vettem.
Origo: Kevesen tudják, hogy nemcsak előadóként, hanem szövegíróként is jelentős munkát végzett. Hogyan kezdett dalszövegeket írni?
K. K.: Egy rajongóm nemrég összeszámolta, és azt mondta, hetvennégy dalszöveget írtam. Ezek közül legalább ötven külföldi dalhoz készült. Régen nagyon sok külföldi szerzeményt énekeltünk, de a szövegírók nem szívesen vállalták ezeket, mert a magyar szöveg fordításnak minősült, és nagyon kevés pénzt kaptak érte. Nekem viszont megtetszett egy-egy dallam, és szerettem volna magyarul elénekelni, ezért írtam hozzá szöveget. Más dalok szövegébe is beleszóltam, ha úgy éreztem, valamit másképp kellene megfogalmazni. Persze volt, amikor jobb volt hallgatnom a szerzőre. Szenes Ivánnak például egyszer javasoltam, hogy változtassunk meg egy sort, mert kicsit túl erősnek éreztem. Ő azonban ragaszkodott az eredetihez. Ma már nagyon hálás vagyok neki, mert igaza volt: úgy volt jó, ahogy megírta.
Origo: Kik azok az alkotótársak, akiknek a legtöbbet köszönheti a pályáján?
K. K.: Nagyon sok embernek tartozom hálával. Koncz Tibornak, az LGT-nek, Szenes Ivánnak, Demjén Ferencnek és több nagyszerű zeneszerzőnek, szövegírónak. Annyi gyönyörű dalt kaptam tőlük! De a zenekaromnak is rendkívül hálás vagyok. Különösen Kolta Péternek és Kovács Felíciánnak, akit én csak Felicianónak hívok. Nagyon sokat dolgozik a koncertek szervezésén, és már gyerekkora óta ismeri a dalaimat, mert az édesapja is rendszeresen hallgatta őket. Ráadásul őt is Kovácsnak hívják, ezért sokan megkérdezik, rokonok vagyunk-e. Nem, csak véletlen egybeesés, de szívesen elfogadnám rokonnak!
Origo: Ennyi fellépés és utazás mellett jut ideje a magánéletére, az otthonára is?
K. K.: Nyáron például rengeteget kertészkedtünk. Hetvenhat tujafánk volt, de sajnos kipusztultak. Húsz évig bírták, aztán már nem viselték el a megváltozott éghajlatot. Ki kellett vágni őket, és most új fákat ültettünk a helyükre. Nagyon szeretem az ilyen munkákat. Ősszel viszont már alig jut rá időm, mert annyi előadásunk van. A férjemmel harminc éve vagyunk együtt. Informatikus, egészen más területen dolgozik, mint én. Nagyon jól megvagyunk. Néha napokig alig beszélünk, mert mindketten a saját dolgunkkal foglalkozunk, én pedig nyugodtan gyakorolhatok. Egyáltalán nem zavarja az éneklés, sőt szereti is.
Origo: Azt mondta, nem szeret előre tervezni, és a múlton sem szívesen mereng. Mégis, van valami, amit mindenképpen szeretne megélni?
K. K.: Jó lenne százhúsz évig élni! Persze az ember érzi, hogy múlik az idő.
Demjén Ferenc írt nekem egy gyönyörű szöveget, amelyben van egy gondolat arról, hogy az ember lassan elkölti az életét, aztán az élet kezdi elkölteni őt. Nagyon szép és nagyon igaz. De én nem szeretek ezen sokat töprengeni. Inkább azt nézem, milyen feladat vár rám, milyen dalt énekelhetek el, hol találkozhatok újra a közönséggel. Soha nem terveztem meg előre az életemet, és most sem akarom. Amíg jönnek a felkérések, amíg tudok énekelni, és amíg az emberek szeretettel várnak, addig megyek tovább.