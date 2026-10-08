Meghalt Kovács Kristóf, a magyar színházi élet meghatározó alakja

Meghalt Kovács Kristóf dramaturg, rendező, író és műfordító, a Magyar Narancs alapító munkatársa. Az 1958-ban Budapesten született alkotó Svédországban szerzett rendezői diplomát, majd Németországban élt, mielőtt 1990-ben visszatért Magyarországra. Pályafutása során több hazai színházban dolgozott, és számos előadás létrehozásában vett részt – számolt be róla a Színház Online.

Kovács Kristóf többek között a Miskolci Nemzeti Színházban és a Budaörsi Latinovits Színházban is dolgozott

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Kovács Kristóf 1978 és 1979 között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában tanult zeneszerzést, majd felvételt nyert a Színház- és Filmművészeti Főiskola dramaturg szakára. Tanulmányait harmadévesként megszakította, és külföldre emigrált.

Svédországban telepedett le, ahol 1983-ban felvették a stockholmi Dramatiska Institutet színházrendező szakára. Diplomáját 1987-ben szerezte meg, vizsgarendezése Samuel Beckett Godot-ra várva című darabja volt a stockholmi Városi Színházban. Ezt követően Németországban élt, majd 1990 őszén hazaköltözött.

Kovács Kristóf több magyar színházban is dolgozott

Hazatérése után a Magyar Narancs alapító munkatársai közé tartozott, és 1998-ig dolgozott a hetilapnál. Ezzel párhuzamosan folytatta színházi pályafutását is.

1992 és 1995 között a Miskolci Nemzeti Színház rendező-dramaturgja, 2001 és 2004 között pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház dramaturgja volt. Később a Budaörsi Latinovits Színház munkájában is meghatározó szerepet vállalt.

Szerzőként több művét is bemutatták. A Víziszony című színházi szappanoperát 2002 tavaszán Nyíregyházán, a Csontzene című darabot ugyanazon a nyáron Zsámbékon állították színpadra. A Kék veréb című műve Edith Piaf és Marlene Dietrich életéből merített képzelt történeteket dolgozott fel.

Dramaturgként többek között Shakespeare Szentivánéji álom, Molnár Ferenc Az üvegcipő, Csehov A sirály és Ványa bácsi, valamint Steinbeck Egerek és emberek című művének színpadi feldolgozásában vett részt.

A Budaörsi Latinovits Színházban dramaturgként közreműködött az Ármány és szerelem, a Hazatérés, A fehér kór és a Komámasszony, hol a stukker? című előadásokban. Rendezőként a Godot-ra várva, valamint a Kávécsarnok / Május című produkciók fűződtek a nevéhez.