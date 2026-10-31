Harminc éve nevettet és tanít a Lúdas Matyi – jubileumi előadásra készül a Madách Színház

A Madách Színház Lúdas Matyija három évtizede őrzi népszerűségét. Generációk nőttek fel rajta, és ma már sokan saját gyermekeikkel térnek vissza, hogy újra átéljék Matyi, Döbrögi és Galiba mulatságos, ugyanakkor tanulságos történetét. Az október 31-i jubileumi előadás így nem csupán egy színházi produkció harmincadik születésnapja, hanem egy különleges, generációkon átívelő találkozás is.

A Lúdas Matyi előadás sikerének egyik kulcsa Schwajda György szellemes átdolgozása (Fotó: Madách Színház / Jardek Szabina)

A Lúdas Matyi sikerének titka

A siker egyik kulcsa Schwajda György szellemes átdolgozása, amely egészen szokatlan nézőpontból közelíti meg Fazekas Mihály jól ismert történetét. Itt ugyanis a libák mesélnek: ők elevenítik meg az eseményeket, és a történet során maguk változnak át a különböző emberi szereplőkké. Ebben a különös színpadi világban szinte minden „libából van”, ami nemcsak számtalan humoros helyzetet teremt, hanem új jelentésrétegekkel is gazdagítja a klasszikus mesét.

Cseke Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező, színházigazgató, érdemes művész számára a Lúdas Matyi története egy hangfelvétellel kezdődött. A rendező az Origónak adott interjúban felidézte, hogy annak idején egy kazettán jutott el hozzá Schwajda György művének rádiójáték-változata, amely kiváló színészek közreműködésével készült. –

Borzasztóan tetszett, rengeteget nevettem rajta. Fantasztikus szereposztással készült, és rögtön úgy éreztem, hogy ebből nagyszerű színházi előadás születhet

– emlékezett vissza Cseke Péter. A rendező akkoriban a Madách Színház gyermek- és ifjúsági előadásainak meghatározó alkotója volt. Fontosnak tartotta, hogy a fiatal nézőknek szánt produkciók ugyanolyan művészi igényességgel készüljenek, mint a felnőtteknek játszott darabok. Elképzelését Kerényi Imre, a színház akkori igazgatója is támogatta, így Cseke Péter megkereste Schwajda Györgyöt, hogy engedélyt kérjen a rádiójáték színpadi átdolgozására. Az író nyitott volt az ötleteire, és szabad kezet adott neki bizonyos dramaturgiai változtatásokhoz. –

Gyakorló szülőként tudtam, hogy családi előadásokat kell rendezni, olyanokat, amelyeken a szülő is jól érzi magát. Schwajda átirata pontosan ilyen volt. A gyerekek értették a történet elsődleges jelentését, de rengeteg olyan helyzet és utalás volt benne, amelyeken a felnőttek szinte gurultak a nevetéstől

– mesélte. A produkció létrehozásához kiváló alkotótársakat sikerült megnyernie. A zenét Mericske Zoltán szerezte, a díszletet Götz Béla, a jelmezeket Rátkai Erzsébet tervezte. A rendező ma is nagy szeretettel emlékszik az első szereposztásra: Lúdas Matyit Kelemen István, Döbrögit Barabás Kiss Zoltán, Galibát Lippai László, Díszletlibát pedig Lesznek Tibor alakította. Ők ketten már a mennyországból figyelik a jubileumi előadást. A darabban Laklóth Aladár és Kökényessy Ági is fontos szerepet játszott.