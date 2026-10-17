Ternovszky Béla, a Macskafogó atyja az Origónak vallott: a szerencsén múlt, hogy elkészült a legendás rajzfilm

Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, érdemes művész pomázi otthonában beszélt életéről és kultikus alkotásáról az Origónak. A Macskafogó 1986-ban bemutatott magyar–nyugatnémet–kanadai animációs bűnügyi filmvígjáték és sci-fi, amelyet Ternovszky Béla rendezett, producere Kunz Román volt. A forgatókönyvet Nepp József írta, a zenéjét Deák Tamás szerezte. A mozifilm a Pannónia Filmstúdió gyártásában készült és a MOKÉP forgalmazásában jelent meg.
A Macskafogó kulisszatitkairól vallott Ternovszky Béla
Origo: Gyerekkorának meghatározó helyszíne Pomáz volt és ma is itt él. Hogyan került ide a családja?
Ternovszky Béla: Ötéves koromtól az érettségiig Pomázon éltünk. A háború után költöztünk ide, anyám bátyjának házába. Nagyon szerettem itt élni, mert falusi életet élhettünk, mégis közel voltunk Budapesthez. Rengeteget kaptam azoktól az évektől. Akkor költöztünk vissza a feleségemmel, amikor a gyerekek kirepültek.
Origo: A rajzolás iránti tehetsége is itt mutatkozott meg?
T.B.: Igen. Somody Laci bácsi festőművész volt a rajztanárom és rajzszakkörébe is jártam, aki saját sikereként élte meg, hogy egyik növendéke bekerült a Kisképzőbe. Nyolcéves koromtól apám jóvoltából a Nemzeti Bank rajzszakkörébe is bejártam Budapestre. Ott már fejet, aktot rajzoltunk, olajjal festettünk. A két rajztanár sokat adott nekem.
Origo: A családjában másoknak is volt művészi tehetségük?
T.B.: Apámban rendkívül sok tehetség lakozott. Írt, zenélt, színjátszott. Eredetileg orvos szeretett volna lenni, de családi nyomásra jogász lett, majd banktisztviselőként dolgozott. A hadifogságban is zenekart és színjátszókört szervezett. Amikor hazatért, a Nemzeti Bank színjátszókörét vezette, kabarét írt és rendezett. Majdnem otthagyta a bankot a színészet kedvéért. Talán éppen azért, mert ő maga annyifelé forgácsolta a tehetségét, engem következetesen a képzőművészet felé terelt. Ha le akartam térni erről az útról, tapintatosan mindig visszaterelt.
Origo: Eredetileg festőművésznek készült. Hogyan került mégis a rajzfilm világába?
T.B.: Festőművész akartam lenni, legfeljebb grafikus, mert a rajzban mindig otthonosabban mozogtam, mint a színek világában. A Kisképző után a főiskolára viszont nem vettek fel. Akkoriban a munkásszármazásúak előnyt élveztek, nekünk azt javasolták, menjünk el egy évre fizikai munkásnak. Én nem nagyon vágytam a gyárba. Szerencsére éppen akkor keresett rajzolni tudó fiatalokat a Pannónia Filmstúdió egy amerikai megrendelésre készülő sorozathoz. Jelentkeztem és felvettek.
Origo: Rögtön megszerette az animációt?
T.B.: Magát a munkát egyáltalán nem. Mi a Kisképzőben olajfestéktől mocskos köpenyben jártunk, vastagon kentük a festéket, és már művésznek képzeltük magunkat. Ehhez képest a Pannóniában szinte fehér kesztyűben, tűhegyes ceruzával kellett ugyanazt a figurát hússzor lerajzolni, mindig egy kicsit odébb mozdítva. Nem gondoltam, hogy itt fogom leélni az életemet, de a közeg azonnal beszippantott.
Origo: Mi volt olyan vonzó benne?
T.B.: Először is tele volt csinos fiatal lánnyal! A kihúzók, kifestők között rengeteg lány dolgozott. Aztán ott voltak a színészek. A Pannóniában a szinkron és a rajzfilm egy épületben működött, a büfében Domján Edittel, Tolnay Klárival, Básti Lajossal lehetett találkozni. Pezsgett az élet. Amikor Dargay Attila stábjába kerültem, az első napon beállított Attila vagy nyolc üveg sörrel. Közölte, hogy most indul a Dióbél királyfi, és náluk szokás megünnepelni egy új film kezdetét. A kezembe nyomott egy sört. Később soha többé nem történt ilyen, pedig jó néhány filmbe belekezdtünk!
Origo: Dargay Attilától később Jankovics Marcell csapatába került.
T.B.: Marci fedezett fel igazán. Két évvel volt idősebb nálam, mindig egy lépcsőfokkal előttem járt. Amikor önálló stábot alakíthatott, elhívott Dargaytól kulcsrajzolónak. Attila zseniális tehetség volt, de munkatársként nem mindig volt könnyű vele.
Origo: A Macskafogó előtt Nepp Józseffel már sokat dolgoztak együtt. Miért működött ilyen jól ez a páros?
T.B.: Dodi fantasztikus forgatókönyvíró volt. A fél Pannóniának ő írta a történeteket. A Mézga családon is együtt dolgoztunk, és nagyon szerette, hogy nemcsak rajzolóként, hanem egy kicsit színészként is gondolkodom. Például Kriszta mond valamit, közben vár Aladárra, és egyszer csak megvakarja a combját a miniszoknyája alatt. Ez nincs beleírva a forgatókönyvbe, de ettől lesz emberi a figura. Az ilyen apróságokért Dodi nagyon hálás volt. A saját rövidfilmjeim közül is többet ő írt, például a Modern edzésmódszereket.
Origo: Hogyan született meg a Macskafogó ötlete?
T.B.: Tulajdonképpen egy zeneszámból. Deák Tamás, aki Dodinak jó barátja volt, egyszer elvitte neki a Manhattan Transfer együttes Four Brothers című felvételét. Mindketten nagy dzsesszrajongók voltak. Dodi meghallgatta, és úgy gondolta, erre kellene valamit csinálni. Ebből nőtt ki az egerek, macskák és patkányok társadalmának története. Mi akkor már rajongtunk a James Bond-filmekért, a sci-fiért, a különböző új filmes műfajokért. Sok mindent filmklubokban vagy külföldi fesztiválokon láttunk, mert Magyarországra ezek csak korlátozottan jutottak el. Ezeket az élményeket akartuk parodisztikusan beépíteni egy eredeti történetbe.
Origo: Csakhogy a film nem kapott állami támogatást.
T.B.: Nem bizony. Beadtuk a forgatókönyvet, és visszaküldték azzal, hogy nem vág egybe a kultúrpolitikai elképzelésekkel. Nem tiltották be, de nem is támogatták. Addig a magyar egész estés rajzfilmeknél ott volt Petőfi, Fazekas, Arany János, olyan szerzők, akikbe politikailag nehéz volt belekötni. Ehhez képest a Macskafogó egy krimi, sci-fi, akcióvígjáték, tele paródiával, ráadásul egy egész estés filmben még tapasztalatlan rendezővel. Nem nagyon akartak kockáztatni.
Origo: Akkor minek köszönhető, hogy mégis elkészült?
T.B.: Isteni gondviselésnek! Egy Kanadába kivándorolt magyar üzletember, aki az olajüzletben vagyonra tett szert, úgy döntött, szívesen fektetne pénzt a magyar kultúrába, ha az üzletileg is ígéretes. A minisztériumban három területet ajánlottak neki: a balettet, a komolyzenét és az animációt. A magyar rajzfilm akkor már nemzetközileg is nagyon sikeres volt. Az üzletember történetesen a Pasaréti úti szállodában lakott, a Pannónia pedig közel volt hozzá. Besétált a stúdióba, ahol éppen nem volt bent Matolcsy György igazgató. A helyettese elővette a fiókból a félretett Macskafogó-forgatókönyvet. Az üzletember elvitte, egyetlen éjszaka alatt elolvasta, és másnap visszajött, hogy érdekli. Mire Matolcsy hazatért a szabadságáról, már kész helyzet fogadta. Így kapott zöld utat a film.
Origo: Külföldi segítség más formában is érkezett?
T.B.: Igen. Akkoriban már dolgoztam a Pumuklin, és a német producer is beszállt a Macskafogóba. Nem akart beleszólni a filmbe, viszont pénzt és nagyszerű zörejszakembereket adott. Emlékszem, éppen azt a jelenetet készítettük, amikor a tank behatol a bankba. Mondtam, ki kellene menni egy laktanyába, felvenni egy lánctalpas jármű hangját. A németek csak legyintettek: minek? Elővettek egy rücskös fémbőröndöt, néhány láncot és különféle szerszámokat, és ott helyben megcsinálták a tank hangját. Elképesztő profik voltak.
Origo: Érezték munka közben, hogy ebből ekkora siker lehet?
T.B.: Nem, de nem is érdekelt bennünket. Az volt a fontos, hogy nekünk tetsszen. Nemcsak Dodinak és nekem, hanem mindenkinek, aki dolgozott rajta. Már a hangfelvételeken is rengeteget nevettünk. A színészek előre mondták fel a szöveget, és az ő játékuk inspirálta az animációt. Ez nagyon fontos. Egy jó színész hangjából már hallani lehet, milyen gesztus, milyen mimika illik a figurához.
Origo: A szereplőkhöz keresték a színészeket, vagy a színészekhez igazították a figurákat?
T.B.: A figurák már megvoltak, de természetesen hatottak rájuk a színészek. Béres Ilona például először azt mondta, ő nem tud rajzfilmesen gügyögni. Dodi erre azt válaszolta: nem is kell! Nekünk éppen a Béres Ilona-féle hangra van szükségünk, mert ez egy intellektuális patkány. Teufel hangjára eredetileg Gelley Kornélt képzeltük el, de ő a felvétel előtt meghalt. Így került a szerep Benedek Miklóshoz, aki tökéletes választásnak bizonyult.
Origo: Negyven év elteltével is idézik a film mondatait. Ön szerint miért lett ennyire időtálló?
T.B.: Mert azt csináltuk, amit szerettünk, és amit nézőként mi magunk is szívesen megnéztünk volna. Nem akartunk semmiféle politikai üzenetet elrejteni benne, bár később próbáltak ilyesmit belemagyarázni. Egyszerűen jókedvünkből született. Az egész társaságot összekovácsolta a munka, és ez a kapcsolat negyven év után is megmaradt. A közös öröm benne van a filmben, és szerintem ezt érzik a nézők is.
Origo: Ha a Macskafogó szereplői közül kellene választania, melyikben van a legtöbb Ternovszky Bélából?
T.B.: Safranekben. Mindig kérdezik, ki a kedvenc figurám, és egyszer őt mondtam, úgyhogy ehhez tartom magam. De nem véletlenül. Én sem tengtem túl soha az önbizalomtól.
Nem én voltam az osztályban a legokosabb, a legszebb fiú vagy a társaság vezére. Tudtam a helyemet. A focicsapatban is boldogan beálltam a többiek közé, és ott igyekeztem jól teljesíteni. Nem vágytam arra, hogy mindenki engem kövessen. Safranek is ilyen, fölfelé alkalmazkodik, lefelé azért néha próbálja kiélni a hatalmát. Én valószínűleg tudat alatt is mindig arra törekedtem, hogy szeressenek, ne legyenek ellenségeim.
Origo: Ma már nem készít rajzfilmeket. Hiányzik az alkotás?
T.B.: A Macskafogó második részénél már megjelent a számítógépes technika, és nekem nehéz volt megszokni, hogy nem én csinálom meg, amit elképzelek, hanem elmondom, mit szeretnék látni, mások pedig a programokkal megvalósítják. Közben a szakmai nyelv is megváltozott. Ráadásul hosszú ideig a másik oldalon dolgoztam: filmterveket bíráltunk, támogatásokról döntöttünk. Ezzel lényegében kizártam magam az aktív alkotásból. Persze ez jó kis magyarázat az időközben kialakult lustaságomra is.
Origo: Pedig a mindennapjai egyáltalán nem tűnnek lustálkodósnak. Mivel tölti az idejét?
T.B.: A munka mellett igyekszem fizikailag is karbantartani magam. Hetente teniszezem és lovagolok. A lovaglás nemcsak mozgás, hanem állandó elfoglaltság is, hiszen az állatokkal foglalkozni kell. Amikor nyáron lemegyünk a Balatonra, biciklizek és úszom, hogy ne essek ki a rendszeres mozgásból. Próbálom magam szellemileg és fizikailag is kondícióban tartani.
Origo: Pomázról indult, és végül ide is tért vissza. Ha visszatekint az életére, úgy érzi, minden a helyére került?
T.B.: Én mindig úgy éreztem, hogy az élet valahogy sodor magával. Nem voltam az a típus, aki mindenáron az élre akart törni. Inkább igyekeztem jól csinálni azt, amibe belekerültem. A rólam készült portréfilmnek is az volt a címe, hogy A hullámok taraján.
Ez nagyon találó, mert ha néha el is indultam lefelé egy hullámról, mindig jött egy másik, amelyik újra felemelt. Apám azt tanította, hogy minden rosszban meg kell találni a jót. Én is így próbáltam élni.
Ha annak idején felvesznek a képzőművészeti főiskolára, talán soha nem kerülök a Pannóniába, és a Macskafogó sem születik meg. Úgyhogy nincs okom panaszra.