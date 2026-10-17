Ternovszky Béla, a Macskafogó atyja az Origónak vallott: a szerencsén múlt, hogy elkészült a legendás rajzfilm

Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, érdemes művész pomázi otthonában beszélt életéről és kultikus alkotásáról az Origónak. A Macskafogó 1986-ban bemutatott magyar–nyugatnémet–kanadai animációs bűnügyi filmvígjáték és sci-fi, amelyet Ternovszky Béla rendezett, producere Kunz Román volt. A forgatókönyvet Nepp József írta, a zenéjét Deák Tamás szerezte. A mozifilm a Pannónia Filmstúdió gyártásában készült és a MOKÉP forgalmazásában jelent meg.

A Macskafogó rendezője, Ternovszky Béla eredetileg festőművésznek készült (Fotó: Mediaworks)

A Macskafogó kulisszatitkairól vallott Ternovszky Béla

Origo: Gyerekkorának meghatározó helyszíne Pomáz volt és ma is itt él. Hogyan került ide a családja?

Ternovszky Béla: Ötéves koromtól az érettségiig Pomázon éltünk. A háború után költöztünk ide, anyám bátyjának házába. Nagyon szerettem itt élni, mert falusi életet élhettünk, mégis közel voltunk Budapesthez. Rengeteget kaptam azoktól az évektől. Akkor költöztünk vissza a feleségemmel, amikor a gyerekek kirepültek.

Origo: A rajzolás iránti tehetsége is itt mutatkozott meg?

T.B.: Igen. Somody Laci bácsi festőművész volt a rajztanárom és rajzszakkörébe is jártam, aki saját sikereként élte meg, hogy egyik növendéke bekerült a Kisképzőbe. Nyolcéves koromtól apám jóvoltából a Nemzeti Bank rajzszakkörébe is bejártam Budapestre. Ott már fejet, aktot rajzoltunk, olajjal festettünk. A két rajztanár sokat adott nekem.

Origo: A családjában másoknak is volt művészi tehetségük?

T.B.: Apámban rendkívül sok tehetség lakozott. Írt, zenélt, színjátszott. Eredetileg orvos szeretett volna lenni, de családi nyomásra jogász lett, majd banktisztviselőként dolgozott. A hadifogságban is zenekart és színjátszókört szervezett. Amikor hazatért, a Nemzeti Bank színjátszókörét vezette, kabarét írt és rendezett. Majdnem otthagyta a bankot a színészet kedvéért. Talán éppen azért, mert ő maga annyifelé forgácsolta a tehetségét, engem következetesen a képzőművészet felé terelt. Ha le akartam térni erről az útról, tapintatosan mindig visszaterelt.

Origo: Eredetileg festőművésznek készült. Hogyan került mégis a rajzfilm világába?