Scherer Péter emlékét őrzi Az ötödik lépés a Centrál Színházban: Pepe fény volt a sötétben, hang volt a csendben

Hosszú, szűnni nem akaró tapssal köszönte meg a közönség az alkotóknak Az ötödik lépés előadását. Ebben a tapsban minden benne volt: egyszerre szólt David Ireland megrázó darabjának, Vecsei H. Miklós és Marton Róbert lenyűgöző játékának, a kiváló rendezésnek és annak az embernek, akinek az emléke láthatatlanul végig ott volt ezen az estén: Scherer Péternek.
Az ötödik lépés egyszerre vicces és szívszorítóan emberi, és átlengi Scherer Péter emléke
James (Vecsei H. Miklós ) és Mike ( Marton Róbert) az Anonim Alkoholisták világában találkozik. Egyiküknek segítségre van szüksége, a másik elvileg már tudja, merre vezet az út. Van tapasztalata, hite, válasza. Legalábbis eleinte ezt gondoljuk. David Ireland azonban szinte észrevétlenül bontja le ezeket a biztosnak hitt szerepeket. Ki segít kinek? Ki a függő? Ki szorul megmentésre? És megmentheti-e egyik ember a másikat?
A beszélgetésekből lassan két generáció drámája rajzolódik ki, ami lehet apa és fiú konfliktusa, hit és kétely, szexualitás, szégyen, vágy, magány és önbecsapás problémája is.
A szereplők gyarlósága és bizonytalansága mellett a pengeéles humoruk az, ami szinte észrevétlenül ragadja magával a nézőket. Az ötödik lépés humora időnként zavarba ejtő, máskor polgárpukkasztó, néha pedig olyan mondatokon nevetünk fel, amelyek után rögtön megkérdezzük magunktól: ezen tényleg szabad volt nevetni?
Vecsei H. Miklós már a bemutató előtt úgy fogalmazott: a darab „belekergeti” a nézőt egy olyan világba, amelyben már nem tudja, szabad-e nevetnie.
Éppen ez nyitja meg az utat valami sokkal fájdalmasabb felé. Mire észrevesszük, hogy a poénok mögött egy ember kétségbeesett kapaszkodása húzódik, már túl közel kerültünk ahhoz, hogy kívülállók maradjunk.
Nagyon fontos anyag ez nekem. Imádom a humorát, meg azt, hogy szinte mindenről szól, ami érinti a mai társadalmat, az embereket. Annyi kibeszéletlen küzdelem, frusztráció, függés, függőség, vágy, hitvita van jelen az életünkben, hogy nem lehet róluk eleget kommunikálni. És ez csak az eleje, hogy elkezdünk beszélni róla. Az út nagy része, csak ezután jön. És elég kanyargós...
nyilatkozta Marton Róbert.
Két színész, két generáció
Vecsei H. Miklós és Marton Róbert kettőse elementárisan működik. Két férfit látunk, akik beszélnek, kerülgetik egymást, provokálnak, vallanak, hazudnak és viccelnek.
Vecsei H.Miklós játékában egyszerre van jelen James nyersesége és mély, gyermeki kiszolgáltatottsága. Egyik pillanatban pimasz és irritáló, a másikban elveszett fiú, aki kétségbeesetten várja, hogy valaki végre megmondja neki, hogyan kellene jól élni. Marton Róbert Mike-ja eleinte annak az embernek látszik, aki már végigment az úton, ezért joga van vezetni a másikat. Marton azonban apró repedésekkel bontja le ezt a biztonságot.
Egy hangsúly, egy elhallgatás is elég ahhoz, hogy megérezzük: a mentor szerepe mögött valami nincs rendben. A biztosnak hitt hierarchia lassan összeomlik, és már nem segítőt és függőt látunk, hanem két esendő embert. A premier után Puskás Tamás igazgató arról beszélt, milyen mélyen érintette őt az előadás. Három fiú apjaként az apa-fiú kapcsolat fájdalmát ismerte fel benne: azt, hogy az apák azt hiszik, válaszokat tudnak adni a fiaiknak, majd rádöbbennek, hogy maguk sem ismerik ezeket. Az ötödik lépés nemcsak az alkoholizmusról szól. A függőség nagyító, amely alatt láthatóvá válnak az ember kapaszkodói: alkohol, hit, szex, szeretet, család. James és Mike kapcsolata ezért lesz több két Anonim Alkoholista -tag találkozásánál.
Puskás Dávid fordító-rendező a premier után lapunknak elmondta: számára egy darab kiválasztásánál az a döntő, hogy képes-e hatni rá.
Ireland művét Martin Freeman és Jack Lowden főszereplésével látta külföldön, és amikor kijött a színházból, már egyeztetett is arról, hogy el kell indítani a magyarországi jogszerzést. Érthető, miért. Az alkoholizmus különösen érzékeny téma Magyarországon, Ireland azonban nem oktat és nem moralizál. Hagyja, hogy nevessünk, aztán egyszer csak elveszi tőlünk a nevetést. A darab fordulata után minden más megvilágításba kerül.
Újra kell gondolnunk, kinek hittünk, kinek adtunk igazat, kit tartottunk erősnek és kit gyengének. Puskás Dávid rendezésében nem akarja látványossá tenni azt, aminek az ereje éppen két ember egymásnak feszülésében rejlik. Hagyja dolgozni a szöveget, a színészeket és a csendet.
Scherer Péter, a harmadik szereplő
A Centrál Színház előadásának harmadik, láthatatlan szereplője Scherer Péter.
Ezt a darabot, eredetileg Scherer Péterrel kezdtük el próbálni, ezért ez az előadás már nem csak a függőkhöz és szórakozni vágyókhoz szól, hanem egy gyertya is egyben, melyet Pepe emlékére és tiszteletére gyújtunk minden este, amint lemennek a fények. Az ő humora, szeretete és töretlen akarata kísért el minket. Pepe fény volt a sötétben, hang volt a csendben
– nyilatkozta korábban Puskás Dávid. Lapunknak most azt is elárulta, hogy egyetlen alkalommal még azt a befejezést is elpróbálták, amelyet a rendező megálmodott. „Örök emlék” – mondta erről. Megtudtuk, hogy Scherer Péter szervezte meg, hogy az alkotók eljuthassanak a noszlopi rehabilitációs intézetbe, ahol bentlakókkal és szakemberekkel beszélgethettek. Történeteket, tapasztalatokat, információkat kaptak a függőség valóságáról. Marton Róbertre a szerep átvételekor különösen nehéz feladat hárult, hiszen Scherer Péter már végigpróbálta. Marton Róbert azonban nem pótolni akarja őt, saját Mike-ot teremt, saját ritmussal, humorral és fájdalommal. Talán ez az emlékezés legméltóbb formája: továbbvinni azt, amit a másik elkezdett. Puskás Dávid azt is elmondta, hogy Scherer Péter jelenlétét az egész próbafolyamat alatt érezte. Az ötödik lépés ezért különösen mélyre ér.
Miközben azt kérdezi, hogyan lehet együtt élni a függőségeinkkel, a szégyenünkkel és önmagunkkal, a Centrál Színház előadása egy másik kérdést is feltesz: hogyan megyünk tovább, ha valaki, aki ennyire hozzánk tartozik, már nincs velünk. Az ötödik lépés fájó, erős és nagyon szép előadás.