Scherer Péter emlékét őrzi Az ötödik lépés a Centrál Színházban: Pepe fény volt a sötétben, hang volt a csendben

Hosszú, szűnni nem akaró tapssal köszönte meg a közönség az alkotóknak Az ötödik lépés előadását. Ebben a tapsban minden benne volt: egyszerre szólt David Ireland megrázó darabjának, Vecsei H. Miklós és Marton Róbert lenyűgöző játékának, a kiváló rendezésnek és annak az embernek, akinek az emléke láthatatlanul végig ott volt ezen az estén: Scherer Péternek.

Az ötödik lépés szereplői Vecsei H.Miklós és Marton Róbert, de a darab még Scherer Péterrel indult anno (Fotó: Horváth Judit)

Az ötödik lépés egyszerre vicces és szívszorítóan emberi, és átlengi Scherer Péter emléke

James (Vecsei H. Miklós ) és Mike ( Marton Róbert) az Anonim Alkoholisták világában találkozik. Egyiküknek segítségre van szüksége, a másik elvileg már tudja, merre vezet az út. Van tapasztalata, hite, válasza. Legalábbis eleinte ezt gondoljuk. David Ireland azonban szinte észrevétlenül bontja le ezeket a biztosnak hitt szerepeket. Ki segít kinek? Ki a függő? Ki szorul megmentésre? És megmentheti-e egyik ember a másikat?

A beszélgetésekből lassan két generáció drámája rajzolódik ki, ami lehet apa és fiú konfliktusa, hit és kétely, szexualitás, szégyen, vágy, magány és önbecsapás problémája is.

A szereplők gyarlósága és bizonytalansága mellett a pengeéles humoruk az, ami szinte észrevétlenül ragadja magával a nézőket. Az ötödik lépés humora időnként zavarba ejtő, máskor polgárpukkasztó, néha pedig olyan mondatokon nevetünk fel, amelyek után rögtön megkérdezzük magunktól: ezen tényleg szabad volt nevetni?

Vecsei H. Miklós már a bemutató előtt úgy fogalmazott: a darab „belekergeti” a nézőt egy olyan világba, amelyben már nem tudja, szabad-e nevetnie.

Éppen ez nyitja meg az utat valami sokkal fájdalmasabb felé. Mire észrevesszük, hogy a poénok mögött egy ember kétségbeesett kapaszkodása húzódik, már túl közel kerültünk ahhoz, hogy kívülállók maradjunk.

Nagyon fontos anyag ez nekem. Imádom a humorát, meg azt, hogy szinte mindenről szól, ami érinti a mai társadalmat, az embereket. Annyi kibeszéletlen küzdelem, frusztráció, függés, függőség, vágy, hitvita van jelen az életünkben, hogy nem lehet róluk eleget kommunikálni. És ez csak az eleje, hogy elkezdünk beszélni róla. Az út nagy része, csak ezután jön. És elég kanyargós...

nyilatkozta Marton Róbert.