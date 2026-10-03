Varga Miklós egyszer nem akarta elénekelni az Európát: „A közönség majdnem meglincselt”

Varga Miklós Máté Péter-díjas énekes, színész, rockzenész, érdemes művész pályája ötven éve alatt egyaránt megfordult rockzenei és színházi pódiumon is. Az Origónak adott interjúban erről is szó volt.

Varga Miklós ötven éve van színpadon (Fotó: Szabó Adél)

Varga Miklós az életműkoncertre készül

Origo: A Dinoszauruszok éjszakáján a Prognózis, a P. Mobil és az ős-P. Box is színpadra áll. Mit szól a „dinoszaurusz” elnevezéshez?

Varga Miklós: Az elnevezés nyilván arra utal, hogy olyan arcok állnak színpadra, akik évtizedek óta meghatározói a magyar rockzenének. Ez persze nem jelenti azt, hogy csak a „raptoroknak” kell megjelenniük: számítunk a fiatalabb korosztályra is, azokra, akiket érdekel a rockzene és fogékonyak rá. Olyan összejövetel ez, ahol régi nagy bandák állnak össze, függetlenül attól, hogy folyamatosan koncertező zenekarról vagy alkalmi társulásról van szó. Ráadásul úgy látom, ezek a zenekarok most főnixmadárként ismét életre keltek. Én 1980 és 1982 között voltam a P. Boxban alapító tagként. Azóta is játszom a saját koncertjeimen a legelső P. Box-lemez egyik dalát, a Másnak szól a dalt. A zenekarok az évtizedek során jelentősen átalakultak. Középiskolás kamaszként még rajongóként jártam a Metro Klubba P. Mobil-koncertekre, abból a felállásból ma már csak Schuster Lóránt van a zenekarban. Voltak tagcserék, és sajnos vannak, akik már az égi zenekarban játszanak. A Prognózisból Jankai Bélával a mai napig keresztezzük egymás útját, olykor közös felvételek kapcsán is.

Origo: Miben volt más a magyar rock világa akkor, amikor elindult?

V.M.: Amennyivel könnyebb volt nekünk, annyival nehezebb is. Könnyebb, mert nem volt ekkora felhozatal, nem volt ennyi feltörekvő előadó. Bár ez ma éppen a rockzenére kevésbé igaz, nagyon kevés igazán jó új rockzenekart ismerek. Nekünk viszont meg kellett küzdenünk az akkori rendszerrel, amelynek nem igazán tetszett ez a műfaj. Nemhogy nem támogatták, de sokszor megpróbáltak keresztbe is tenni neki. Erről Schuster Lóránt valószínűleg rengeteget tudna mesélni.

Origo: November 21-én jön az életműkoncertje: Varga Miklós 70 / 50 éve a pályán címmel. Melyik számmal nehezebb megbarátkozni? Hogyan lehet ekkora pályából egyetlen estére műsort válogatni?