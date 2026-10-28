Liszt Ferenc művészetéről eddig sosem hallott titkok derültek ki: Várnagy Andrea könyvbemutatóján jártunk

A könyvbemutató egyik legszemélyesebb vallomása a kutatás kezdetéhez kapcsolódott.

Hiszem, hogy a véletlen Isten fedőneve. Vannak találkozások, amelyek valódi jelentőségét csak évekkel később értjük meg. Böjte Csaba ferences rendi szervezetessel egy koncertre utazva még nem sejthettem, hogy beszélgetésünk másfél évtizedes kutatás kezdetét jelenti majd

– fogalmazott Várnagy Andrea. Elmesélte, hogy évekkel ezelőtt Csaba testvérrel egy hosszabb beszélgetés bontakozott ki Liszt Ferenc hitéről és transzcendens felé fordulásáról. Mire Csíkszeredába értek, Andreában megszületett az elhatározás, hogy kutatni kezdi Liszt utolsó szimfonikus költeményét, annak zenei és spirituális összefüggéseit. Hamarosan felismerte, hogy ezzel a különleges alkotással meglepően keveset foglalkoztak a kutatók. A zeneszerző a művet – a tizenhármas számmal kapcsolatos babonás megfontolásból – nem számozta meg, és az formájában, hangzásvilágában, valamint gondolatiságában is eltér korábbi szimfonikus költeményeitől.

A kutatás során Király Csaba zongora- és orgonaművész, professzor, Andrea doktori disszertációjának témavezetőjének szakmai gondolatai és művészi meglátásai is fontos szerepet kaptak.

A Liszt-életmű elmélyült ismerőjeként olyan előadóművészi és értelmezési szempontokkal gazdagította a munkát, amelyek különösen értékesek a zeneszerző kései alkotásainak megértésében. A kötetben vele folytatott beszélgetés is hozzájárul ahhoz, hogy Liszt szellemi öröksége ne csupán történeti távlatból, hanem az élő előadóművészet tapasztalatán keresztül is megmutatkozzék.

Andrea különös hálával beszélt Eckhardt Mária Liszt-kutatóról, aki tudásával, precizitásával és segítőkészségével végig támogatta munkáját. Felidézte közös délutánjaikat, amikor egy-egy kérdés újabb kutatási irányokat nyitott meg előtte. A legmeghatározóbb élmények közé Liszt eredeti kéziratainak tanulmányozása tartozott. A washingtoni könyvtárból származó dokumentumok számtalan javítást és áthúzást tartalmaztak. Andrea eleinte úgy vélte, hogy ezek az idős zeneszerző testi és lelki nehézségeit, bizonytalanságát tükrözik. Egy grafológiai vizsgálat azonban más megközelítést kínált: a javítások mögött nem a hanyatlás, hanem a fiatalkorból megőrzött alkotói lendület és a tökéletességre törekvés rajzolódott ki.

Ez a felismerés különösen megérintette a zongoraművészt, aki az idős Lisztben a mindvégig megújulni képes alkotót fedezte fel.

A kötet első része Várnagy Andrea doktori disszertációjára épül, míg a második rész művészekkel és gondolkodókkal folytatott személyes beszélgetéseket tartalmaz. A szerző számára a tudományos kutatás és az előadóművészet elválaszthatatlan egymástól. „Nem zenetörténész vagyok, hanem előadó, aki akkor tud hitelesen megszólítani, ha a mű nemcsak értelmezett, hanem szubjektív és átélt is egyben” – írja könyvében. A hosszú évek kutatómunkája azonban nem csak Liszt művészetének mélyebb megértéséhez vezette.

A mű megismerése során mind árnyaltabban tárult fel előttem Liszt hitből fakadó, az emberi lét végső kérdéseit megidéző zenei világa. Idővel értettem meg igazán, hogy miközben a hangjegyek mögött rejlő üzenetek teljesebb megértésére törekedtem, észrevétlenül önmagamhoz is egyre közelebb kerültem.

Várnagy Andrea különös szeretettel és hálával beszélt Marton Éváról, akivel a kutatás során hosszú órákon át folytattak beszélgetéseket Liszt művészetéről és az előadóművészi hivatás mélyebb kérdéseiről. Marton Éva személyes hangvételű gondolatokkal méltatta a kötetet. Elmondta, hogy Várnagy Andrea doktori disszertációjára a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny Liszt-dalainak válogatása közben figyelt fel. A munkában a szakmai felkészültség mellett a zeneszerző iránti alázatot és szeretetet is felismerte. Várnagy Andrea könyvét hiánypótló munkának nevezte, amely úgy a szakemberek, mint a zenekedvelők számára egyaránt új távlatokat nyithat. Hangsúlyozta, hogy a művészet legfontosabb küldetése az emberek megszólítása, az előadónak nem saját sikerét kell keresnie, hanem szeretetet, nyitottságot és megértést kell közvetítenie. Liszt művészetében különösen közel áll hozzá a földi és a lelki lét kettőssége, amely az emberi örömöket és fájdalmakat egyaránt képes megszólaltatni.