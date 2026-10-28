Liszt Ferenc művészetéről eddig sosem hallott titkok derültek ki: Várnagy Andrea könyvbemutatóján jártunk

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének otthont adó Hild-villában mutatták be Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, Érdemes Művész Liszt Ferenc Von der Wiege bis zum Grabe – A bölcsőtől a sírig – A hangjegyekbe öntött bizonyságtétel című kötetét. A könyvbemutatón a zenetörténeti felfedezések, a személyes emlékek és a hitről, elmúlásról, örökkévalóságról megfogalmazott gondolatok szervesen kapcsolódtak egymáshoz.
Várnagy Andrea zenével átszőtt könyvbemutatója
A beszélgetést Eckhardt Gábor zongoraművész vezette, a szerző mellett Marton Éva Kossuth-díjas operaénekes, a Nemzet Művésze, Eckhardt Mária zenetörténész, Liszt-kutató osztotta meg gondolatait. A rendezvényt Csáji László Koppány, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének igazgatója nyitotta meg. Az est különleges hangulatát a zene is emelte, megszólalt Liszt Ferenc A bölcsőtől a sírig című művének négykezes zongoraváltozata Várnagy Andrea és lánya, Farkas Lili előadásában.
Várnagy Andrea számára Liszt utolsó szimfonikus költeménye tizenöt évvel ezelőtt vált meghatározóvá. A Liszt-emlékévben a kijevi Zeneakadémián kapott felkérés során olyan koncertprogramot szeretett volna összeállítani, amely Liszt sokszínű személyiségének és művészetének különböző arcait mutatja meg, a világhírű virtuális és az újító szellemű zeneszerző a mélyen vallásos, gazdag lelkivilágú, az emberi lét végső kérdéseire választ kereső alkotót is.
A régi Zeneakadémia könyvtárában Somogyi Klárával válogattak kottákat, amikor kezükbe került A bölcsőtől a sírig négykezes átirata. Andrea hazavitte a művet, és amikor játszani kezdte, különleges élményben volt része.
Már az első találkozáskor magával ragadott a mű különleges, merészen újszerű hangzásvilága, és megéreztem, hogy a kompozíció messze túlmutat önmagán. Mintha Liszt a hangokba sűrítette volna mindazokat a kérdéseket, amelyekre egy egész emberéleten át keressük a választ
– idézte fel a találkozást.
A kompozíció azóta koncertjeinek visszatérő, különösen fontos darabjává vált. Előadásai során újra és újra megtapasztalta, milyen sajátos módon képes megszólítani a közönséget. Míg Liszt virtuóz alkotásait rendszerint azonnali, lelkes taps követi, e kései mű utolsó hangjai után gyakran különös, szinte tapintható csend tölti be a termet, mintha a hallgatóságnak még időre volna szüksége, hogy magában továbbélje, érlelje mindazt, amit a zene megszólított benne.
A könyvbemutató egyik legszemélyesebb vallomása a kutatás kezdetéhez kapcsolódott.
Hiszem, hogy a véletlen Isten fedőneve. Vannak találkozások, amelyek valódi jelentőségét csak évekkel később értjük meg. Böjte Csaba ferences rendi szervezetessel egy koncertre utazva még nem sejthettem, hogy beszélgetésünk másfél évtizedes kutatás kezdetét jelenti majd
– fogalmazott Várnagy Andrea. Elmesélte, hogy évekkel ezelőtt Csaba testvérrel egy hosszabb beszélgetés bontakozott ki Liszt Ferenc hitéről és transzcendens felé fordulásáról. Mire Csíkszeredába értek, Andreában megszületett az elhatározás, hogy kutatni kezdi Liszt utolsó szimfonikus költeményét, annak zenei és spirituális összefüggéseit. Hamarosan felismerte, hogy ezzel a különleges alkotással meglepően keveset foglalkoztak a kutatók. A zeneszerző a művet – a tizenhármas számmal kapcsolatos babonás megfontolásból – nem számozta meg, és az formájában, hangzásvilágában, valamint gondolatiságában is eltér korábbi szimfonikus költeményeitől.
A kutatás során Király Csaba zongora- és orgonaművész, professzor, Andrea doktori disszertációjának témavezetőjének szakmai gondolatai és művészi meglátásai is fontos szerepet kaptak.
A Liszt-életmű elmélyült ismerőjeként olyan előadóművészi és értelmezési szempontokkal gazdagította a munkát, amelyek különösen értékesek a zeneszerző kései alkotásainak megértésében. A kötetben vele folytatott beszélgetés is hozzájárul ahhoz, hogy Liszt szellemi öröksége ne csupán történeti távlatból, hanem az élő előadóművészet tapasztalatán keresztül is megmutatkozzék.
Andrea különös hálával beszélt Eckhardt Mária Liszt-kutatóról, aki tudásával, precizitásával és segítőkészségével végig támogatta munkáját. Felidézte közös délutánjaikat, amikor egy-egy kérdés újabb kutatási irányokat nyitott meg előtte. A legmeghatározóbb élmények közé Liszt eredeti kéziratainak tanulmányozása tartozott. A washingtoni könyvtárból származó dokumentumok számtalan javítást és áthúzást tartalmaztak. Andrea eleinte úgy vélte, hogy ezek az idős zeneszerző testi és lelki nehézségeit, bizonytalanságát tükrözik. Egy grafológiai vizsgálat azonban más megközelítést kínált: a javítások mögött nem a hanyatlás, hanem a fiatalkorból megőrzött alkotói lendület és a tökéletességre törekvés rajzolódott ki.
Ez a felismerés különösen megérintette a zongoraművészt, aki az idős Lisztben a mindvégig megújulni képes alkotót fedezte fel.
A kötet első része Várnagy Andrea doktori disszertációjára épül, míg a második rész művészekkel és gondolkodókkal folytatott személyes beszélgetéseket tartalmaz. A szerző számára a tudományos kutatás és az előadóművészet elválaszthatatlan egymástól. „Nem zenetörténész vagyok, hanem előadó, aki akkor tud hitelesen megszólítani, ha a mű nemcsak értelmezett, hanem szubjektív és átélt is egyben” – írja könyvében. A hosszú évek kutatómunkája azonban nem csak Liszt művészetének mélyebb megértéséhez vezette.
A mű megismerése során mind árnyaltabban tárult fel előttem Liszt hitből fakadó, az emberi lét végső kérdéseit megidéző zenei világa. Idővel értettem meg igazán, hogy miközben a hangjegyek mögött rejlő üzenetek teljesebb megértésére törekedtem, észrevétlenül önmagamhoz is egyre közelebb kerültem.
Várnagy Andrea különös szeretettel és hálával beszélt Marton Éváról, akivel a kutatás során hosszú órákon át folytattak beszélgetéseket Liszt művészetéről és az előadóművészi hivatás mélyebb kérdéseiről. Marton Éva személyes hangvételű gondolatokkal méltatta a kötetet. Elmondta, hogy Várnagy Andrea doktori disszertációjára a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny Liszt-dalainak válogatása közben figyelt fel. A munkában a szakmai felkészültség mellett a zeneszerző iránti alázatot és szeretetet is felismerte. Várnagy Andrea könyvét hiánypótló munkának nevezte, amely úgy a szakemberek, mint a zenekedvelők számára egyaránt új távlatokat nyithat. Hangsúlyozta, hogy a művészet legfontosabb küldetése az emberek megszólítása, az előadónak nem saját sikerét kell keresnie, hanem szeretetet, nyitottságot és megértést kell közvetítenie. Liszt művészetében különösen közel áll hozzá a földi és a lelki lét kettőssége, amely az emberi örömöket és fájdalmakat egyaránt képes megszólaltatni.
A tizenöt év kutatómunkáját összegző kötet megjelenése Várnagy Andrea számára nem lezárást, hanem egy újabb művészi fejezet kezdetét jelenti. A könyv angol fordítása már elkészült, idegen nyelvű megjelenése pedig lehetőséget teremt arra, hogy a kutatás eredményei a nemzetközi szakmai közönséghez is eljussanak. A zongoraművész azonban Liszt kései művészetének megismertetését nem csupán írásban kívánja folytatni. Stációk című új koncertprogramjában Liszt Ferenc két kivételes, mély spirituális tartalmú alkotását, A bölcsőtől a sírig és a Via Crucis című műveket kapcsolja össze, új értelmezési lehetőségeket kínálva a zeneszerző kései alkotói világának megismeréséhez. „ A két mű találkozásában az emberi életút és Krisztus keresztútja különleges párhuzamot alkot. A Stációk programmal azt szeretném megmutatni, miként válik Liszt kései, merészen újító zenei nyelve a hit, a szenvedés és a megváltás egyetemes kérdéseinek kifejezőjévé” – hangsúlyozta a zongoraművész.
Egy koncert, amely az élet után is folytatódik
Az est egyik legmeghatóbb pillanata Vásáry Tamás Várnagy Andreával folytatott utolsó interjújának felidézése volt. A zongoraművész különösen szép gondolatot őrzött meg a beszélgetésből:
Az élet nem emberi kézzel íródik, de emberi hangon szól. És amikor földi létünk véget ér, egy másik síkon tovább folytatódik. Immár időtlenül, de tovább él.
Ez a gondolat szinte összefoglalta Liszt utolsó szimfonikus költeményének üzenetét is. A mű a születés titokzatos csendjétől az élet örömein, küzdelmein és veszteségein át a végső elcsendesedésig vezeti hallgatóját. Ahogyan Várnagy Andrea könyvének előszavában fogalmaz:
A bölcsőtől a sírig – egyetlen címben az emberi élet teljessége.
A könyvbemutató arról is tanúskodott, hogy egy zenemű megismerése olykor jóval túlmutat a hangjegyeken: találkozások, felismerések és személyes vallomások során válhat életre szóló, belső utazássá. „Mert vannak művek, amelyek az utolsó hang elcsendesedése után sem érnek véget. Tovább élnek azokban, akik meghallották üzenetüket. Hosszú évekig úgy gondoltam, hogy rátaláltam egy remekműre. De ma, amikor visszatekintek erre a különös, másfél évtizedes útra, az a bizonyosság fogalmazódik meg bennem, hogy nem én találtam meg ezt a művet, hanem ez a remekmű talált rám”– foglalta össze Várnagy Andrea.