Velünk is megtörténhet? – Sokkolta a fiatalokat a 2006-os rendőrterror története

Korábban nem látott archív felvételek kerültek elő

Halász Zsuzsa arról beszélt, hogy a fiatalok kérdéseire adott válaszokat gazdag archív képanyag egészíti ki.

A dokumentumfilm eredeti helyszíneket, korabeli szituációkat és felvételeket mutat be, köztük olyanokat is, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra.

Moys Zoltán elmondta, hogy amikor híre ment a film készítésének, többen önként jelentkeztek az alkotóknál, és felajánlották saját, korábban be nem mutatott felvételeiket. Ezeket a dokumentumokat rendelkezésükre bocsátották, így a produkció olyan képsorokkal is gazdagodhatott, amelyek új nézőpontból mutatják be a húsz évvel ezelőtti történéseket. A producer szerint a fiatalok számára 2006 bizonyos értelemben olyan történelmi esemény, mint az idősebb nemzedékek számára 1956 volt, csak szüleik és nagyszüleik elbeszéléseiből, valamint a médiából ismerhetik meg, mi történt, saját élményük nincs róla.

Azt tapasztalta, hogy a forgatásban részt vevő fiatalokat sokkolta, amikor szembesültek a korabeli rendőri fellépésről készült felvételekkel és a személyes beszámolókkal.

Többen korábban nem is tudtak arról, milyen súlyos összecsapások történtek, és nehezen tudták elképzelni, hogy emberek fizikailag is szembeszálltak a rendőrökkel, illetve hogy a rendőri fellépés ilyen mértékű erőszakkal járt.

A forgatásban részt vevő fiatalokat sokkolta, amikor szembesültek a korabeli rendőri fellépésről készült felvételekkel (Fotó: Dextramedia Kft.)

A politikai felelősség és a kettős mérce kérdését is felvetik

Moys Zoltán a 2006-os események és az elmúlt másfél évtized tüntetései között is párhuzamot vont. Véleménye szerint miközben az elmúlt években számos alkalommal érte az a vád az Orbán-kormányt, hogy diktatórikus rendszert épít, még tüntetőkkel szemben sem történt a 2006-os rendőri fellépéshez hasonló erőszakos intézkedéssorozat soha. Úgy véli, a film megtekintése után a nézők más megvilágításban értékelhetik az előző politikai rendszerrel szemben megfogalmazott diktatúravádakat is. A producer azt is kifogásolta, hogy szerinte a nyugati sajtó, a brüsszeli politikai szereplők és a külföldi progresszív politikusok nem emelték fel kellő súllyal a szavukat a 2006-os rendőri fellépéssel szemben. Összehasonlította a későbbi tüntetéseken történt rendbontásokat és azok következményeit a 2006-os eseményekkel. Álláspontja szerint miközben egyes későbbi demonstrációkon szoborrongálás, füstbombázás vagy más rendbontás miatt kiszabott pénzbírságok is nemzetközi tiltakozást váltottak ki, húsz évvel ezelőtt emberek szenvedtek maradandó sérüléseket, és életpályák törtek ketté, mégis mindenki hallgatott.

A filmben megszólaló áldozatok történetei között olyan esetek is szerepelnek, amelyekben az érintettek nem vettek részt a tüntetéseken, hanem véletlenül kerültek az események helyszínére.

Az alkotók példaként említettek egy idős asszonyt, aki a metróról érkezve éppen kórházban fekvő unokájához igyekezett, amikor rendőrök intézkedtek vele szemben. A beszámoló szerint az alacsony, törékeny testalkatú nőt végül négy rendőr megtámadásával vádolták meg. A dokumentumfilm az előzetes letartóztatások és a fogva tartás során történt állítólagos visszaélésekkel is foglalkozik, és megszólaltat olyanokat, akik személyesen számolnak be az általuk átélt megpróbáltatásokról.