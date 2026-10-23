Velünk is megtörténhet? – Sokkolta a fiatalokat a 2006-os rendőrterror története

A Velünk is megtörténhet? (Velü/n/k is megtörténhet?) a HírTv-ben debütál szombat este 22:30-kor, de másnap is látható majd az ismétlése. A film emléket állít a 2006-os politikai és rendőrterror áldozatainak. Fiatalok kérdeznek ártatlanul meghurcoltakat, politikusokat, rendőröket, jogvédőket, harcosokat, a teljesség igénye nélkül. A mozi egyben tisztelgés a brutalitás nyomán maradandó sérülést szenvedett áldozatok és az elhunytak előtt. A stúdióban Siklósi Beatrix, Halász Zsuzsa és Moys Zoltán válaszolt kérdéseinkre. Szó volt a film ötletének megszületéséről, a riportalanyokról és a fiatalok nyitottságáról is.
A Velü/n/k is megtörténhet? - Húsz év távlatából, egy új generáció szemével
A 2006-os őszi események huszadik évfordulója adta az ötletet a Velü/n/k is megtörténhet? című dokumentumfilm elkészítéséhez. Siklósi Beatrix elmondta, hogy Moys Zoltán vetette fel először az évforduló jelentőségét, ő pedig azonnal úgy gondolta, hogy érdemes lenne egy új filmben feldolgozni a történteket. Az alkotók a Polgári Magyarországért Alapítványhoz fordultak támogatásért, és már a kezdetektől olyan produkcióban gondolkodtak, amely nem egyszerűen felidézi a húsz évvel ezelőtti eseményeket, hanem a mai fiatalok szemszögéből vizsgálja azokat. Siklósi Beatrix elmondta, hogy Halász Zsuzsával közösen mentorként kapcsolódtak be a munkába. Olyan fiatalokat kerestek, akik vállalták, hogy utánajárnak az eseményeknek, és kérdéseket tesznek fel azoknak, akik személyesen érintettek voltak 2006 őszén. A fiatalok többsége akkor még gyermek volt, vagy meg sem született, így közvetlen emlékeik nincsenek a történtekről. A Dextramédia nemcsak a fiatalok felkutatásában segített, hanem a film elkészítéséhez szükséges technikai hátteret is biztosította. Moys Zoltán hozzátette, hogy a produkcióba gyártóként kapcsolódtak be, ugyanakkor a tartalmi munkában is részt vettek. Siklósi Beatrix hangsúlyozta, hogy közösségi alkotásról van szó, amelynek valamennyi résztvevője ugyanazért a célért dolgozott: olyan film szülessen, amely méltó módon állít emléket az áldozatoknak, és hozzájárul a történtek megértéséhez.
Az áldozatok mellett a felelősöket is megkeresték
Az alkotók fontosnak tartották, hogy ne kizárólag az áldozatok és a tüntetéseken részt vevők szólaljanak meg, hanem azok is, akiket a történtekért felelősnek tartanak. Elmondták, hogy megkeresték Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnököt és Gergényi Pétert, Budapest akkori rendőrfőkapitányát is. Mint hangsúlyozták, a tisztességes tájékoztatás érdekében szerették volna, ha ők is lehetőséget kapnak álláspontjuk ismertetésére. A megkeresésekre adott válaszokról a nézők a filmből tájékozódhatnak. A dokumentumfilmben egykori rendőrök és a büntetés-végrehajtás akkori munkatársai is megszólalnak. Az alkotók olyan szereplőket is sikerrel kértek fel, akik korábban nem nyilatkoztak nyilvánosan a történtekről. A megszólalók között szerepel Budaházy György, aki a 2006-os események egyik ismert résztvevője volt. A film azoknak is teret ad, akik magukat a korabeli események harcosaiként határozzák meg, és azoknak is, akik vétlenül váltak rendőri intézkedések áldozatává. A jogi és politikai összefüggésekről többek között Gaudi-Nagy Tamás, Schiffer András és Gulyás Gergely beszél. Megszólal Toroczkai László is, akinek a Magyar Televízió székházánál történt eseményekben játszott szerepét szintén vizsgálja a film.
A készítők szerint a film két szempontból is különbözik a 2006-os eseményeket korábban feldolgozó alkotásoktól. Egyrészt a kérdezők olyan fiatalok, akik húsz év távlatából, személyes emlékek nélkül próbálják megérteni a történteket. Másrészt a dokumentumfilm korábban nem hallott beszámolókat és új információkat is bemutat.
Az alkotók felidézték, hogy a témában már több dokumentumfilm született, köztük Budaházyék A terror napjai című munkája, amely elsősorban a sérüléseket szenvedett, bántalmazott vagy fogva tartott emberek történeteit dolgozta fel. Ők ennél tovább szerettek volna lépni.
Nemcsak arra voltak kíváncsiak, hogy az érintettek mit éltek át 2006-ban, hanem arra is, hogyan alakult az életük azóta, milyen következményekkel kellett együtt élniük, és húsz év elteltével miként értékelik a történteket.
Moys Zoltán szerint a visszatekintés különösen fontos, mert a személyes sorsokon keresztül az is láthatóvá válik, milyen hosszú távú következményei lehetnek egy-egy történelmi eseménynek. A film címe pedig arra a kérdésre is utal, hogy hasonló események megtörténhetnek-e a mai fiatalokkal.
Korábban nem látott archív felvételek kerültek elő
Halász Zsuzsa arról beszélt, hogy a fiatalok kérdéseire adott válaszokat gazdag archív képanyag egészíti ki.
A dokumentumfilm eredeti helyszíneket, korabeli szituációkat és felvételeket mutat be, köztük olyanokat is, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra.
Moys Zoltán elmondta, hogy amikor híre ment a film készítésének, többen önként jelentkeztek az alkotóknál, és felajánlották saját, korábban be nem mutatott felvételeiket. Ezeket a dokumentumokat rendelkezésükre bocsátották, így a produkció olyan képsorokkal is gazdagodhatott, amelyek új nézőpontból mutatják be a húsz évvel ezelőtti történéseket. A producer szerint a fiatalok számára 2006 bizonyos értelemben olyan történelmi esemény, mint az idősebb nemzedékek számára 1956 volt, csak szüleik és nagyszüleik elbeszéléseiből, valamint a médiából ismerhetik meg, mi történt, saját élményük nincs róla.
Azt tapasztalta, hogy a forgatásban részt vevő fiatalokat sokkolta, amikor szembesültek a korabeli rendőri fellépésről készült felvételekkel és a személyes beszámolókkal.
Többen korábban nem is tudtak arról, milyen súlyos összecsapások történtek, és nehezen tudták elképzelni, hogy emberek fizikailag is szembeszálltak a rendőrökkel, illetve hogy a rendőri fellépés ilyen mértékű erőszakkal járt.
A politikai felelősség és a kettős mérce kérdését is felvetik
Moys Zoltán a 2006-os események és az elmúlt másfél évtized tüntetései között is párhuzamot vont. Véleménye szerint miközben az elmúlt években számos alkalommal érte az a vád az Orbán-kormányt, hogy diktatórikus rendszert épít, még tüntetőkkel szemben sem történt a 2006-os rendőri fellépéshez hasonló erőszakos intézkedéssorozat soha. Úgy véli, a film megtekintése után a nézők más megvilágításban értékelhetik az előző politikai rendszerrel szemben megfogalmazott diktatúravádakat is. A producer azt is kifogásolta, hogy szerinte a nyugati sajtó, a brüsszeli politikai szereplők és a külföldi progresszív politikusok nem emelték fel kellő súllyal a szavukat a 2006-os rendőri fellépéssel szemben. Összehasonlította a későbbi tüntetéseken történt rendbontásokat és azok következményeit a 2006-os eseményekkel. Álláspontja szerint miközben egyes későbbi demonstrációkon szoborrongálás, füstbombázás vagy más rendbontás miatt kiszabott pénzbírságok is nemzetközi tiltakozást váltottak ki, húsz évvel ezelőtt emberek szenvedtek maradandó sérüléseket, és életpályák törtek ketté, mégis mindenki hallgatott.
A filmben megszólaló áldozatok történetei között olyan esetek is szerepelnek, amelyekben az érintettek nem vettek részt a tüntetéseken, hanem véletlenül kerültek az események helyszínére.
Az alkotók példaként említettek egy idős asszonyt, aki a metróról érkezve éppen kórházban fekvő unokájához igyekezett, amikor rendőrök intézkedtek vele szemben. A beszámoló szerint az alacsony, törékeny testalkatú nőt végül négy rendőr megtámadásával vádolták meg. A dokumentumfilm az előzetes letartóztatások és a fogva tartás során történt állítólagos visszaélésekkel is foglalkozik, és megszólaltat olyanokat, akik személyesen számolnak be az általuk átélt megpróbáltatásokról.
A fiatalok kérdései új megvilágításba helyezték a történteket
Siklósi Beatrix szerint a forgatás egyik legfontosabb tapasztalata az volt, hogy a fiatalok érdeklődése a munka során fokozatosan elmélyült. Többen kezdetben nehezen tudták elképzelni, milyen feladat vár rájuk, és nem volt világos számukra, hogyan áll majd össze a film. Ahogy azonban elkezdődtek az interjúk, egyre több információhoz jutottak, újabb kérdéseket tettek fel, és önállóan is kutatni kezdtek a témában.
Siklósi Beatrix úgy értékelte, hogy a fiatalok kíváncsiságának felkeltése legalább olyan fontos eredmény, mint maga az elkészült dokumentumfilm. Ha lehetőséget kapnak arra, hogy saját maguk járjanak utána egy történetnek, és aktívan részt vegyenek annak feldolgozásában, sokkal mélyebb kapcsolat alakulhat ki bennük a témával.
A filmben olyan jelenet is szerepel, amelyben a fiatal készítők egyetemi közegben kérdezik kortársaikat arról, mit tudnak 2006 őszéről. A válaszok változatos képet mutattak: egyesek hallottak az eseményekről, mások szinte semmilyen ismerettel nem rendelkeztek róluk. Az alkotók szerint ez is azt jelzi, hogy a történelmi ismeretek átadásában van még tennivaló, és a kortársak által készített filmek hatékonyan segíthetik az érdeklődés felkeltését.
Halász Zsuzsa külön hangsúlyozta, hogy a mentorálás nem jelentette a fiatalok véleményének vagy kérdéseinek meghatározását.
A tapasztalt szakemberek elsősorban abban segítettek nekik, hogyan készítsenek interjút, miként építsenek fel egy beszélgetést, és milyen szakmai szempontokat érdemes figyelembe venniük. Azt azonban, hogy pontosan mit kérdeznek a riportalanyoktól, maguk a fiatalok döntötték el.
A mentorok háttéranyagokat biztosítottak számukra, tanácsokat adtak a megszólalókkal kapcsolatban, és a filmkészítés gyakorlati kérdéseiben támogatták őket.
Moys Zoltán a forgatás tapasztalataiból kiindulva a fiatalok médiafogyasztási szokásairól is beszélt. Szerinte a mai generációk túlnyomórészt néhány másodperces vagy félperces vizuális üzenetekkel találkoznak, amelyek gyorsan követik egymást, és kevés lehetőséget adnak az elmélyülésre.
A producer úgy látja, hogy a közösségi média algoritmusai által meghatározott tartalomfogyasztás háttérbe szorította a személyes történeteket és a generációk közötti tapasztalatátadást. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ma már olyan szülők nevelnek gyermekeket, akik maguk is a közösségi média világában nőttek fel. Véleménye szerint emiatt egyre kevesebb alkalom nyílik a családokon belül arra, hogy a szülők és nagyszülők elmeséljék saját élményeiket, és átadják történelmi tapasztalataikat. A beszélgetésben az is felmerült, hogy a szülők és gyermekek között sok családban rendkívül kevés idő jut az érdemi beszélgetésekre. Moys Zoltán szerint éppen ezért van különös jelentősége az olyan munkáknak, amelyekben a fiatalok nem csupán kész tartalmakat fogyasztanak, hanem személyesen találkoznak más emberek történeteivel, kérdeznek, gondolkodnak, és megpróbálják megérteni a látottakat. Siklósi Beatrix ehhez kapcsolódva arról beszélt, hogy a fiatalok természetes kíváncsiságát kellene tudatosabban támogatni. Meggyőződése szerint megfelelő ösztönzéssel elérhető, hogy ne elégedjenek meg a felszínes információkkal, hanem mélyebben is utánajárjanak az őket érdeklő kérdéseknek.
A tapasztalt generációnak is tanulnia kell a fiataloktól
A dokumentumfilm készítése során az alkotók nemcsak a történelmi ismeretek átadásának lehetőségeit vizsgálták, hanem azt is, miként lehet eredményesen együtt dolgozni a különböző generációknak. Moys Zoltán szerint igazságtalan általánosítani a mai fiatalokról, és azt állítani, hogy elveszítették az érdeklődésüket az értékes tartalmak iránt. Úgy tapasztalta, sok értelmes, önálló gondolkodású fiatal van, akik fontosnak tartják a családot és a hagyományos értékeket, ám a mai médiazajban kevésbé hallatják a hangjukat.
A producer arra biztatja őket, hogy keressék meg saját történeteiket, és bátran jelentkezzenek az alkotóknál, akik szívesen segítenek hasonló kezdeményezések megvalósításában. Szerinte fontos lenne, hogy ezek a fiatalok egymásra találjanak, és nagyobb teret kapjanak a médiában.
Siklósi Beatrix úgy fogalmazott, hogy a több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező idősebb generációnak ma már nem feltétlenül az a feladata, hogy minden kérdésben megmondja a helyes választ. Sokkal inkább az, hogy átadja a felhalmozott tudását, és gyakorlati segítséget nyújtson a fiataloknak. A közös munka egy további hozadékáról is beszélt. Szerinte a forgatás a történelmi ismeretek és a szakmai tudás mellett munkafegyelemre is tanította a résztvevőket. Egy dokumentumfilm elkészítése pontos szervezést követel: a riportalanyokkal előre egyeztetett időpontokban kell találkozni, a forgatásokon időben meg kell jelenni, a vágási és utómunkálati feladatokat pedig összehangoltan kell elvégezni. Mindez arra ösztönzi a fiatalokat, hogy rendszerben gondolkodjanak, megbízhatóan dolgozzanak, és megtanuljanak alkalmazkodni egy közös produkció követelményeihez.
A cél, hogy minél több fiatalhoz eljusson a film
Moys Zoltán a beszélgetés végén elmondta, hogy a Velü/n/k is megtörténhet? című filmnek már létrehozták a közösségi oldalát, amelyen az érdeklődők követhetik a produkcióval kapcsolatos híreket. A tervek szerint azonos címmel YouTube-csatorna is indul, ahol a televíziós bemutatót követően a teljes dokumentumfilm elérhető lesz.
A producer hangsúlyozta, hogy az alkotók elsődleges célja nem pusztán egy történelmi eseménysor felidézése, hanem az, hogy a film minél szélesebb közönséghez eljusson.
A készítők abban bíznak, hogy a személyes vallomások, az eddig nem látott archív felvételek és a fiatalok által feltett kérdések olyan beszélgetéseket indítanak el, amelyek révén a 2006-os események nem csupán a történelemkönyvek lapjain, hanem a következő generációk emlékezetében is helyet kapnak.