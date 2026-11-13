Ezt látni kell! A diótörő mesés cukorvilága meghódítja a Játékszínt

Csajkovszkij legendás mesebalettje, A diótörő nélkül szinte elképzelhetetlen a karácsony. A varázslatos zene, az életre kelő játékok, a hópelyhek tánca és a mesebeli birodalom generációk óta rabul ejti a közönséget. Idén a Játékszín nézői is részesei lehetnek ennek az élménynek. Az Egerházi Attila Harangozó-díjas koreográfus, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója által színpadra álmodott előadás egyszerre őrzi a klasszikus balett hagyományait és kínál új értelmezést a jól ismert történethez.
A Diótörő csodákkal teli világa
A rendező- koreográfus ezúttal nem egy fényűző nagypolgári otthonba helyezi a cselekményt, hanem egy egyszerűbb, hétköznapibb közegbe, ahol a mindennapok szürkeségéből fokozatosan bontakozik ki a karácsony csodákkal teli világa. Ez az ellentét a jelmezekben, a díszletekben és a koreográfiában is visszaköszön. Míg az első felvonást a visszafogott, szürke árnyalatok és a családi hétköznapok hangulata határozza meg, a második részben szinte berobban a színpadra a mesevilág: ragyogó jelmezek, látványos táncok és ünnepi csillogás váltják fel a korábbi visszafogottságot.
Kiskatonából mesebeli hercegnő
Bank Lili számára A diótörő jóval több egy újabb balettelőadásnál: gyermekkora óta elkíséri, és különleges szerepet játszott abban is, hogy ma a Székesfehérvári Balett Színház társulatának tagja lehet.
A legelső élményem - táncos szerepben - A diótörővel még a Táncművészeti Egyetemen volt, amikor csak kiskatonák lehettünk, mert olyan picik voltunk, hogy más szerepet még nem igazán kaphattunk. Emlékszem, már az is hatalmas élmény volt. Aztán ahogy felnőttünk, szépen sorban egyre nagyobb feladatokat kaptunk a darabban
– idézi fel mosolyogva a kezdeteket.
A fiatal balettművész 2025-ben fejezte be tanulmányait, majd a Székesfehérvári Balett Színházhoz szerződött. Ebben éppen A diótörő játszott meghatározó szerepet: Sárközy Gyula produkciójában Mária hercegnőt alakította, amikor Egerházi Attila felfigyelt rá. A koreográfus, igazgató próbatáncra hívta, majd szerződést ajánlott neki. Lili nem sokkal később már a székesfehérvári társulat Diótörő előadásában kapta meg a felnőtt Marika szerepét. A karakter különösen közel áll a szívéhez, hiszen minden alkalommal visszarepíti abba a mesevilágba, amelyről kislányként maga is álmodozott. „Szerintem mindenkinek álomszerű lenne, ha egy pillanatra hercegnő lehetne. Én bármikor A diótörőt táncolom, imádok belekerülni ebbe a hangulatba. Szeretem a jelmezeket, hogy feltehetek egy kis tiarát, csillámport, és egy pillanatra beleképzelhetem magam ebbe a cukorvilágba. Minden olyan varázslatos!” – meséli lelkesen.
Egyetlen pillanat alatt életre kel a mese
A diótörő egyik legemlékezetesebb jelenete Lili számára az, amikor a kis Marika mesebeli hercegnővé változik. A székesfehérvári előadásban a gyermek főszereplőt egy fiatal táncos alakítja, az átváltozást követően pedig már Bank Lili lép színpadra felnőtt Marikaként. A zenei részletek közül a második felvonás nagy kettőse, a herceg és a hercegnő pas de deux-je áll hozzá a legközelebb.
A közönség megcsodálhatja majd a balett többi ikonikus jelenetét is: a hópelyhek légies táncát, a kristálypalota káprázatos világát ledfal segítségével, a spanyol, kínai, keleti és orosz táncokat, valamint a balettirodalom egyik legismertebb dallamára komponált Rózsakeringőt. A színpadon látható könnyedség mögött azonban komoly fizikai teljesítmény, fegyelem és rengeteg gyakorlás rejlik. Lili mégsem a nehézségekre gondol, amikor Marika szerepéről beszél. Sokkal inkább arra az örömre, amelyet a tánc és Csajkovszkij zenéje jelent számára. „Persze, nehéz és fárasztó is tud lenni, de valójában nem szoktam ezen gondolkodni. Annyira csodálatos az egész hangulata, hogy nem érdekel, mennyire fáradok el utána. Egyszerűen jó érzés csinálni.”
Ahol a táncosok egy második családra találnak
Bank Lili már tíz-tizenegy éves korában elindult azon az úton, amely végül a hivatásává vált.
A balett világa már gyermekként is rendkívüli fegyelmet követel. A mindennapos gyakorlás, a szigorú képzés és a folyamatos felkészülés mellett kevés idő jut más elfoglaltságokra.
Lili azonban a nehézségek ellenére sem veszítette el a tánc iránti szeretetét. Ma már a Székesfehérvári Balett Színház tagjaként éli mindennapjait, ahol nemcsak szakmai közösségre, hanem valódi társakra is talált. „Nagyon szeretek itt lenni, ahol egy második családra találtam. Minden nap hatalmas boldogság bemenni a társulathoz és együtt dolgozni. Sokat nevetünk, és ha gond van, együtt sírunk. Mindenki segít mindenkinek, akár a szerepek betanulásáról, akár magánéleti problémákról van szó.” A felkészülés egyik legnagyobb kihívása számára jelenleg az, hogy egyszerre több produkcióban is helyt kell állnia. Előfordul, hogy egyik délután még A diótörőt próbálja, másnap pedig már egy egészen más előadás koreográfiájára kell koncentrálnia. Mindez azonban mit sem vesz el a lelkesedéséből. Sőt, a karácsonyi mesebalett próbái különösen sok örömet jelentenek számára.
Karácsonyi csoda a Játékszínben
A december 19-i vendégjáték a társulat és Bank Lili számára is izgalmas kihívást tartogat. A Játékszín elsősorban prózai előadásoknak ad otthont, így színpadi adottságai eltérnek a hagyományos balettszínházakétól. Lili kíváncsian várja, hogyan kel majd életre a nagyszabású produkció ebben a bensőségesebb térben.
A Játékszín közvetlensége ugyanis egészen másfajta élményt kínál: a közönség közelről figyelheti a táncosok mozdulatait, a szereplők érzelmeit és a karácsonyi történet legapróbb rezdüléseit is.
Egerházi Attila feldolgozása ugyanakkor nem csupán látványos mese. A történet arra is emlékeztet, hogy az ünnep igazi értéke nem a külsőségekben, hanem az együtt töltött időben és az emberi kapcsolatokban rejlik. Lili számára is ezt jelenti a karácsony. „Ez a család ünnepe. Hogy együtt legyünk a családtagjainkkal, élvezzük az együtt töltött pillanatokat, a finom ételeket, italokat, nézzünk meg együtt egy jó filmet. A legfontosabb, hogy kihasználjuk azt az időt, amikor ott vagyunk egymásnak” – vallja Bank Lili.
Most Marika hercegnőként varázsolhatja el a közönséget, és úgy véli, talán olyan gyerekekkel is megszerettetheti a balettet, akik most találkoznak először ezzel a különleges művészeti ággal. Lili nem titkolja, hogy a táncos pálya sok lemondással jár, de úgy érzi, minden nehézségért kárpótolja az a pillanat, amikor színpadra léphet. A decemberi előadásra érkező kicsiknek és nagyoknak pedig egyetlen tanácsa van: „Üljenek be a nézőtérre és hagyják, hogy elvarázsoljuk őket! Élvezzék a jelmezeket, a díszletet, a csillogást, és egy pillanatra engedjék meg maguknak, hogy ők is belekerüljenek ebbe a cukorvilágba.”