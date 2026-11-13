Ezt látni kell! A diótörő mesés cukorvilága meghódítja a Játékszínt

Csajkovszkij legendás mesebalettje, A diótörő nélkül szinte elképzelhetetlen a karácsony. A varázslatos zene, az életre kelő játékok, a hópelyhek tánca és a mesebeli birodalom generációk óta rabul ejti a közönséget. Idén a Játékszín nézői is részesei lehetnek ennek az élménynek. Az Egerházi Attila Harangozó-díjas koreográfus, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója által színpadra álmodott előadás egyszerre őrzi a klasszikus balett hagyományait és kínál új értelmezést a jól ismert történethez.

December 19-én érkezik A diótörő a Játékszínbe (Fotó: Játékszín)

A Diótörő csodákkal teli világa

A rendező- koreográfus ezúttal nem egy fényűző nagypolgári otthonba helyezi a cselekményt, hanem egy egyszerűbb, hétköznapibb közegbe, ahol a mindennapok szürkeségéből fokozatosan bontakozik ki a karácsony csodákkal teli világa. Ez az ellentét a jelmezekben, a díszletekben és a koreográfiában is visszaköszön. Míg az első felvonást a visszafogott, szürke árnyalatok és a családi hétköznapok hangulata határozza meg, a második részben szinte berobban a színpadra a mesevilág: ragyogó jelmezek, látványos táncok és ünnepi csillogás váltják fel a korábbi visszafogottságot.

Kiskatonából mesebeli hercegnő

Bank Lili számára A diótörő jóval több egy újabb balettelőadásnál: gyermekkora óta elkíséri, és különleges szerepet játszott abban is, hogy ma a Székesfehérvári Balett Színház társulatának tagja lehet.

A legelső élményem - táncos szerepben - A diótörővel még a Táncművészeti Egyetemen volt, amikor csak kiskatonák lehettünk, mert olyan picik voltunk, hogy más szerepet még nem igazán kaphattunk. Emlékszem, már az is hatalmas élmény volt. Aztán ahogy felnőttünk, szépen sorban egyre nagyobb feladatokat kaptunk a darabban

– idézi fel mosolyogva a kezdeteket.

Bank Lili kiskatonaként A diótörőben (Fotó: Bank Lili)

A fiatal balettművész 2025-ben fejezte be tanulmányait, majd a Székesfehérvári Balett Színházhoz szerződött. Ebben éppen A diótörő játszott meghatározó szerepet: Sárközy Gyula produkciójában Mária hercegnőt alakította, amikor Egerházi Attila felfigyelt rá. A koreográfus, igazgató próbatáncra hívta, majd szerződést ajánlott neki. Lili nem sokkal később már a székesfehérvári társulat Diótörő előadásában kapta meg a felnőtt Marika szerepét. A karakter különösen közel áll a szívéhez, hiszen minden alkalommal visszarepíti abba a mesevilágba, amelyről kislányként maga is álmodozott. „Szerintem mindenkinek álomszerű lenne, ha egy pillanatra hercegnő lehetne. Én bármikor A diótörőt táncolom, imádok belekerülni ebbe a hangulatba. Szeretem a jelmezeket, hogy feltehetek egy kis tiarát, csillámport, és egy pillanatra beleképzelhetem magam ebbe a cukorvilágba. Minden olyan varázslatos!” – meséli lelkesen.