„Ez több mint egy sikeres zenés előadás, ez a mi ügyünk” – Tízéves A Pál utcai fiúk a Vígszínházban

A Grecsó Krisztián átiratából, Dés László zenéjével és Geszti Péter dalszövegeivel készült előadást Marton László rendezte, a koreográfiát Horváth Csaba, a díszletet Khell Csörsz, a jelmezeket Benedek Mari tervezte. A Pál utcai fiúk története azóta generációkat szólított meg, az előadást már közel 585 ezren látták. A Mi vagyunk a Grund! pedig régen túllépett a színház falain, és az összetartozás egyik emblematikus dalává vált.

A Pál utcai fiúk Rácz tanár ura, Fesztbaum Béla (Fotó: Gál Bereniké)

A Pál utcai fiúk jubileuma

2016-ban, a bemutatót követően hamar nyilvánvalóvá vált, hogy valami kivételes született a Vígszínházban. Az azóta is fergeteges sikerrel játszott darab eredeti szereposztásának több tagja ma is részese a produkciónak. Közéjük tartozik Fesztbaum Béla, aki a bemutató óta több mint 450 alkalommal lépett színpadra Rácz tanár úr szerepében. A jubileum estéjén, az előadás előtt beszélgettünk vele. Fesztbaum Béla szerint Rácz tanár úr alapvetően nem változott a tíz év alatt, de nem is lenne helyes, ha megváltozna.

Rácz tanár úr ugyan szigorú pedagógus, de a szigorúság mögött ott van a diákjait féltő, értük felelősséget érző ember. A karakter, a szituációk és a történet ugyanazok maradtak, ám a színész viszonya az általa megformált pedagógushoz és a körülötte játszó fiatalokhoz az évek során természetesen alakult.

„Én annyit változtam, mint amennyit változik egy ember tíz év alatt, ahogy változik egy pedagógus is. Talán annyi, hogy ha lehet, akkor még nagyobb szeretettel és empátiával figyelem ezt a fiatal társaságot” – fogalmazott beszélgetésünk során. Mint mondta, miközben korban egyre távolabb kerül a darab diákjaitól, továbbra is élénken őrzi saját fiatalságának emlékét. A színpadon ülő fiúkat figyelve olykor mintha egykori önmagával találkozna. Ezzel kapcsolatban Karinthy Frigyes Találkozás egy fiatalemberrel című művét is felidézte. „Egy kicsit újra látom, vagy újra nézhetem tanárként az én egykori diákkoromat ebben a csodálatos fiatal társaságban, és igyekszem szurkolni nekik, hogy minden sikerüljön.”

„Itt valami többről van szó, egy ügyről”

A színész szerint A Pál utcai fiúk sikerét nem lehet pusztán a telt házakkal vagy az előadások számával mérni. Bár már önmagában az is rendkívüli teljesítmény, hogy egy zenés produkció tíz éven keresztül ilyen intenzív érdeklődés mellett maradjon műsoron, szerinte ennél sokkal mélyebb kapcsolat alakult ki az előadás és a közönség között:

Az se lenne kevés, ha egy sikeres előadás lenne csak, de itt valami többről van szó: egy ügyről, a színház és a közönség ügyéről.

Fesztbaum Béla úgy látja, ezt a különleges kötődést a nézők is pontosan érzik.

Valami olyasmi születik meg estéről estére a színpad és a nézőtér között, ami túlmutat Molnár Ferenc regényének zenés feldolgozásán. A történet több mint száz évvel a megszületése után is érvényes kérdéseket vet fel barátságról, hűségről, árulásról, megbocsátásról és összetartozásról.

A színész szerint Molnár Ferenc korszakos alkotása ma is korosztálytól függetlenül képes megszólítani az embereket. Ennek egyik legszebb bizonyítéka, hogy az előadás dalai önálló életre keltek. A Mi vagyunk a Grund! ma már olyan közösségi élmények része is, amelyeknek nincs közvetlen kapcsolatuk a színházzal.

Nagyon mélyre szaladt – ha szabad ezt mondanom – a magyar társadalomban, vagy közgondolkodásban, a magyar színházszerető emberek lelkében és talán még azon túl is ez az anyag”

– mondta.