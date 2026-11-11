„Ez több mint egy sikeres zenés előadás, ez a mi ügyünk” – Tízéves A Pál utcai fiúk a Vígszínházban

A Grecsó Krisztián átiratából, Dés László zenéjével és Geszti Péter dalszövegeivel készült előadást Marton László rendezte, a koreográfiát Horváth Csaba, a díszletet Khell Csörsz, a jelmezeket Benedek Mari tervezte. A Pál utcai fiúk története azóta generációkat szólított meg, az előadást már közel 585 ezren látták. A Mi vagyunk a Grund! pedig régen túllépett a színház falain, és az összetartozás egyik emblematikus dalává vált.
A Pál utcai fiúk jubileuma
2016-ban, a bemutatót követően hamar nyilvánvalóvá vált, hogy valami kivételes született a Vígszínházban. Az azóta is fergeteges sikerrel játszott darab eredeti szereposztásának több tagja ma is részese a produkciónak. Közéjük tartozik Fesztbaum Béla, aki a bemutató óta több mint 450 alkalommal lépett színpadra Rácz tanár úr szerepében. A jubileum estéjén, az előadás előtt beszélgettünk vele. Fesztbaum Béla szerint Rácz tanár úr alapvetően nem változott a tíz év alatt, de nem is lenne helyes, ha megváltozna.
Rácz tanár úr ugyan szigorú pedagógus, de a szigorúság mögött ott van a diákjait féltő, értük felelősséget érző ember. A karakter, a szituációk és a történet ugyanazok maradtak, ám a színész viszonya az általa megformált pedagógushoz és a körülötte játszó fiatalokhoz az évek során természetesen alakult.
„Én annyit változtam, mint amennyit változik egy ember tíz év alatt, ahogy változik egy pedagógus is. Talán annyi, hogy ha lehet, akkor még nagyobb szeretettel és empátiával figyelem ezt a fiatal társaságot” – fogalmazott beszélgetésünk során. Mint mondta, miközben korban egyre távolabb kerül a darab diákjaitól, továbbra is élénken őrzi saját fiatalságának emlékét. A színpadon ülő fiúkat figyelve olykor mintha egykori önmagával találkozna. Ezzel kapcsolatban Karinthy Frigyes Találkozás egy fiatalemberrel című művét is felidézte. „Egy kicsit újra látom, vagy újra nézhetem tanárként az én egykori diákkoromat ebben a csodálatos fiatal társaságban, és igyekszem szurkolni nekik, hogy minden sikerüljön.”
„Itt valami többről van szó, egy ügyről”
A színész szerint A Pál utcai fiúk sikerét nem lehet pusztán a telt házakkal vagy az előadások számával mérni. Bár már önmagában az is rendkívüli teljesítmény, hogy egy zenés produkció tíz éven keresztül ilyen intenzív érdeklődés mellett maradjon műsoron, szerinte ennél sokkal mélyebb kapcsolat alakult ki az előadás és a közönség között:
Az se lenne kevés, ha egy sikeres előadás lenne csak, de itt valami többről van szó: egy ügyről, a színház és a közönség ügyéről.
Fesztbaum Béla úgy látja, ezt a különleges kötődést a nézők is pontosan érzik.
Valami olyasmi születik meg estéről estére a színpad és a nézőtér között, ami túlmutat Molnár Ferenc regényének zenés feldolgozásán. A történet több mint száz évvel a megszületése után is érvényes kérdéseket vet fel barátságról, hűségről, árulásról, megbocsátásról és összetartozásról.
A színész szerint Molnár Ferenc korszakos alkotása ma is korosztálytól függetlenül képes megszólítani az embereket. Ennek egyik legszebb bizonyítéka, hogy az előadás dalai önálló életre keltek. A Mi vagyunk a Grund! ma már olyan közösségi élmények része is, amelyeknek nincs közvetlen kapcsolatuk a színházzal.
Nagyon mélyre szaladt – ha szabad ezt mondanom – a magyar társadalomban, vagy közgondolkodásban, a magyar színházszerető emberek lelkében és talán még azon túl is ez az anyag”
– mondta.
Minden este új közönség, minden este új felelősség
Felvetettük Fesztbaum Bélának azt is, vajon tíz év és több száz előadás után megőrizhető-e ugyanaz a kíváncsiság és játékkedv, amely a bemutató idején jellemezte a szerep megformálását. Határozott igennel válaszolt, majd hozzátette: „Természetesen ennyi idő alatt kialakul egyfajta rutin, megszokottság és biztos szabályrendszer, amelyhez a színész igazodik. Ám minden este más, hiszen a nézőtéren új arcok ülnek. Sokan közülük először találkoznak a darabbal, és az sem ritka, hogy valaki éppen A Pál utcai fiúk révén szerez meghatározó színházi élményt.” Fesztbaum Béla különösen fontosnak tartja, hogy az előadást rengeteg fiatal és iskolai csoport látogatja. Szerinte a társulatnak ebben különleges felelőssége van, hiszen egy ilyen találkozás akár a későbbi színházhoz való viszonyt is meghatározhatja. Vajon az a diák, aki most beül a Vígszínház nézőterére, később is szívesen jár majd színházba? Levesz-e egy könyvet a polcról? Megmaradnak-e benne a dalok, a szereplők tekintete, a grundért folytatott küzdelem? Ezek a kérdések a számára egyáltalán nem mellékesek. „Az a feladatunk, hogy a közönségnek egy élő, igazi élményt adjunk.” Rácz tanár úr ebben a történetben a felnőttek világát képviseli. Szigorával, humorával és a diákjai iránt érzett aggodalmával fontos része annak az egésznek, amely a nézőket újra és újra magával ragadja.
Egy olyan előadásról beszélünk, ami a magyar színházi élet nagykönyvébe nagyon szép aranybetűkkel lesz beírva, hogy volt egy ilyen előadása a Vígszínháznak, amelyet 2016-ban mutattak be és hála Istennek még mindig tart a sikere.”–foglalta össze.
Az MVM Dome-ban újra együtt az eredeti szereposztás
A tízéves jubileum ünneplése a falain túl is folytatódik. December 4-én az MVM Dome ad otthont a Mi vagyunk a Grund! című nagyszabású jótékonysági koncertnek, amelyen az eredeti szereposztás tagjai ismét együtt állnak színpadra. Fesztbaum Bélát természetesen ott lesz Rácz tanár úrként a koncerten, de egy fontos különbségre hívta fel a figyelmet: ezúttal nem a teljes színházi előadást láthatja a közönség, hanem egy különleges, koncertszerű emlékestet. Az est két részből áll majd. Elsőként A GRUND - vígszínházi fiúzenekar lép fel, amely kilenc évvel ezelőtt alakult az eredeti szereposztás tagjaiból, Fesztbaum Béla vezetésével.
A zenekar az elmúlt években számos koncertet adott, Kolozsvártól Székesfehérvárig, Szombathelytől Nyíregyházáig. Igyekeznek mindenütt igazi „grundot” varázsolni A Pál utcai fiúk előadás dalaival, de repertoárjukon rockklasszikusok, valamint saját dalok mellett legendás Presser- és LGT- számok, más Dés szerzemények is szerepelnek. Őket követi az est fő produkciója, amelyben az eredeti szereposztás tagjai az előadás valamennyi dalát megszólaltatják Dés László külön erre az alkalomra összeállított nagyzenekarának kíséretével. A koncertet Vecsei H. Miklós rendezi. „Bár teljes prózai előadás nem lesz, kisebb jelenetrészletek, felolvasások és beszédek segítenek majd felidézni a regény és a színpadi mű világát. Egy különleges színházi emlékest születik”– tette hozzá. A jubileumi koncert ráadásul nemcsak az ünneplésről szól. A jótékonysági est bevételéből az alkotók megalapítják a Pál utcai fiúk-díjat, amelyet a tervek szerint minden évben olyan fiatalokból álló, önszerveződő közösség kaphat meg, amely egy közös célért, egy közös „grundért” fog össze.
„Boldogan viszem magammal ezt a szerepet”
Beszélgetésünk végén arra is kíváncsi voltam, hogy Fesztbaum Béla számára mit jelent személyesen ez a tíz év, és el tudja-e képzelni, hogy egyszer majd búcsút kell vennie Rácz tanár úrtól. „Az életem része. Egyszer majd el kell engedni, de bízok benne, hogy ez az idő még odébb van.” A fiatal szereplők számára az idő múlása egészen más kihívásokat tartogat. Előbb-utóbb nehéz lehet elhitetni a nézőkkel, hogy a színpadon ülő, időközben felnőtt férfiak még mindig iskolás fiúk. Egy tanár szerepében azonban jóval nagyobb mozgástér adódik. Fesztbaum Béla ezt derűvel szemléli. „Negyvenes pedagógusként kezdtem tíz évvel ezelőtt, most éppen az ötvenet nemrég elhagyva ötvenes pedagógussá váltam, de szerintem tíz év múlva is taníthatok.” Talán éppen ebben rejlik A Pál utcai fiúk tízéves történetének egyik legszebb üzenete. Miközben a szereplők felnőnek, az évek múlnak, és a világ is sokat változik körülöttünk, a grundért folytatott küzdelem jelentése nem halványul. A barátság, a hűség, a közösséghez tartozás és az egymás iránti felelősség ma is ugyanolyan fontos, mint tíz évvel ezelőtt. Mert a grund nemcsak a Pál utcai fiúké. Tíz éve a színészeké és a nézőké is, és minden jel szerint még sokáig az övék marad.