Nyolcvan évig elveszettnek hitték, most különleges műkincs került elő a Magyar Nemzeti Múzeumban

Nyolcvan év után került elő a Magyar Nemzeti Múzeum egyik rég elveszettnek hitt műkincse. A második világháború idején eltűnt Apolló-szoborról kiderült, hogy évtizedeken át az intézmény egyik másik gyűjteményében őrizték, csak éppen nem tudták, milyen értékes alkotásról van szó. Az ókori szobrot ugyanis egy 19. századi patikaszoborként tartották nyilván. A restaurátorok és régészek munkájának köszönhetően most fény derült a különleges bronzszobor valódi történetére.

Apolló-szobor a Magyar Nemzeti Múzeumban (illusztráció) Forrás: Készítette: hu:user:Pasztilla - hu:Magyar_Nemzeti_Múzeum.jpg, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3223473

Egy hónapig látható a különleges Apolló-szobor

A műtárgy a múzeum legrégebbi gyűjteményi darabjai közé tartozik. Már 1825 előtt az intézmény birtokába került, és a háború előtt a régészeti kiállítások egyik kiemelt alkotása volt.

A második világháború után a szobor az újkori gyűjteménybe került, ahol 1961-ben ismeretlen eredetű, 19. századi patikaszoborként vették leltárba.

Most azonban bebizonyosodott, hogy valójában egy közel 1800 éves alkotásról van szó.

Az 56 centiméter magas bronzszobor egy ruhátlan ifjút ábrázol. Különlegessége a szeme, amelyet ezüstlemezzel borítottak, így szinte világít a sötét bronzszínű arcon. A szakemberek szerint a mű a Krisztus utáni 2. század második felében készülhetett.

A régészeti felfedezés azért is jelentős, mert az ilyen méretű ókori bronzszobrok ritkaságnak számítanak. Elkészítésük rendkívül költséges volt. Az Apolló-szobor valószínűleg a római kori Sopianae, vagyis a mai Pécs területéről származik. Egykor egy előkelő római ház vagy villa dísze lehetett.

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