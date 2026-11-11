Bud Spencer fia megható vallomást tett Budapesten: „Nekem az apám volt, nem egy legenda” – Exkluzív interjú!

Igazi időutazásban lehetett részük, akik pénteken ellátogattak a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban megrendezett koncertre. A Bud Spencer és Terence Hill-filmek jól ismert dallamai ismét életre keltek, a fellépő művészek fergeteges hangulatot teremtettek. Az este ugyanakkor jóval többről szólt a nosztalgiánál: megmutatta, hogy a legendás színész humora, embersége és filmes öröksége ma is generációkat köt össze. A koncert különleges jelentőségét az adta, hogy idén tíz éve hunyt el Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli. A világhírű olasz színész Magyarországon is hatalmas rajongótáborral rendelkezik, népszerűsége pedig egy évtizeddel a halála után is töretlen.
Bud Spencer fia az Origónak: különleges kapcsolat fűzte édesapját a magyarokhoz
Giuseppe Pedersoli az Origónak adott interjújában elárulta, hogy édesapja életében Magyarország és a magyar emberek különleges helyet foglaltak el. Ennek gyökerei egészen Bud Spencer sportolói múltjáig nyúlnak vissza. A későbbi filmsztár ugyanis színészi karrierje előtt sikeres úszó és vízilabdázó volt. „Nagyon különleges kapcsolata volt a magyarokkal. Az úszás és a vízilabda miatt nagyon jó viszonyban volt velük” – mondta Giuseppe Pedersoli. Külön kiemelte Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, akit szoros barátság fűzött édesapjához. Kapcsolatuk messze túlmutatott a sporton: mély emberi barátság alakult ki közöttük, Kárpáti György pedig Olaszországban is meglátogatta Bud Spencert. Giuseppe Pedersoli szerint édesapját Magyarországon kezdetben sportolói pályafutása miatt ismerték, később azonban filmjeivel még szélesebb közönség szívébe lopta be magát.
Az interjú egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor Giuseppe Pedersolit arról kérdeztük, milyen érzés volt egy világhírű színész gyermekeként felnőni. Válaszából kiderült, hogy számára Bud Spencer soha nem a filmvászon legyőzhetetlen hőse volt, hanem mindenekelőtt az édesapja.
Nekem az apám volt, nem egy legenda
– fogalmazott Giuseppe Pedersoli az Origónak.
Mint elmondta, gyermekként nem a világsztárt látta benne, hanem azt az embert, akivel együtt élt, és akinek nemcsak az erősségeit, hanem a gyengeségeit is ismerte.
Édesapja halála óta azonban egyre inkább átérzi, milyen különleges helyet foglal el Bud Spencer a rajongók szívében. „Most igazából érzem azt, hogy őt legendaként szeretik, és az emberek a szívükbe zárták” – mondta. Giuseppe Pedersoli arról is mesélt, hogy édesapja a magánéletben sok tekintetben hasonlított a filmekben megismert karaktereihez. Például imádott enni, ami a Bud Spencer-filmek egyik legismertebb és legkedveltebb humoros motívuma is volt.
Bud Spencer halálának tizedik évfordulójáról idén több országban is megemlékeznek.
Giuseppe Pedersoli az Origónak elmondta, hogy a rendezvénysorozat egyik kiemelkedő állomása Róma volt, ahol június 27-én nagyszabású eseménnyel tisztelegtek édesapja emléke előtt. A budapesti koncert szintén ehhez a megemlékezéssorozathoz kapcsolódott.
Bud Spencer fia külön hangsúlyozta Guido és Maurizio de Angelis szerepét, akik évtizedek óta sokat tesznek azért, hogy a legendás színész filmes és zenei öröksége tovább éljen. Hozzátette, hogy világszerte rengetegen dolgoznak édesapja emlékének megőrzésén, ami számára és az egész Pedersoli család számára hatalmas ajándék.
Felcsendültek a Bud Spencer és Terence Hill-filmek legendás dallamai
A koncertet a magyar Spencer Hill Magic Band nyitotta meg, amely immár húsz éve ápolja a Bud Spencer és Terence Hill-filmek zenei örökségét. A zenekar repertoárja több mint ötven szerzeményből áll. Guido és Maurizio de Angelis művei mellett Ennio Morricone, Franco Micalizzi és a La Bionda testvérek filmzenéi is szerepelnek benne. A jazz, a funky, a rock és a blues elemeit ötvöző együttes lendületes fellépésével alapozta meg az este hangulatát. Ezt követően Guido és Maurizio de Angelis lépett színpadra, hogy felidézzék a filmtörténet egyik legkedveltebb korszakát.
Az olasz zeneszerző testvérpár olyan kultikus alkotások dallamaival írta be magát a filmtörténetbe, mint például a Különben dühbe jövünk. Ezt a zenét hallva a közönség egy emberként emelkedett fel a helyéről és állva tapsolta az előadókat. Zenéik évtizedek óta elválaszthatatlanok Bud Spencer és Terence Hill felejthetetlen filmes világától. Munkásságuk azonban messze túlmutat a legendás színészpáros filmjein. Nevükhöz fűződik többek között a Sandokan, a Zorro és a 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal című animációs sorozat zenéje is. A budapesti koncert nemcsak a legendás filmzenék ünnepe volt, hanem megható tisztelgés is Bud Spencer emléke előtt. A közönség lelkesedése pedig ismét bebizonyította, hogy a színész és Terence Hill közösen megteremtett világa évtizedek múltán is különleges helyet foglal el a magyar rajongók szívében. Az este végén a rajongók személyesen is találkozhattak Giuseppe Pedersolival és a de Angelis testvérekkel.