Bud Spencer fia megható vallomást tett Budapesten: „Nekem az apám volt, nem egy legenda” – Exkluzív interjú!

Igazi időutazásban lehetett részük, akik pénteken ellátogattak a budapesti Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban megrendezett koncertre. A Bud Spencer és Terence Hill-filmek jól ismert dallamai ismét életre keltek, a fellépő művészek fergeteges hangulatot teremtettek. Az este ugyanakkor jóval többről szólt a nosztalgiánál: megmutatta, hogy a legendás színész humora, embersége és filmes öröksége ma is generációkat köt össze. A koncert különleges jelentőségét az adta, hogy idén tíz éve hunyt el Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli. A világhírű olasz színész Magyarországon is hatalmas rajongótáborral rendelkezik, népszerűsége pedig egy évtizeddel a halála után is töretlen.

Bud Spencer emléke előtt tisztelegtek (Fotó: Veronika Nica Dusek)

Bud Spencer fia az Origónak: különleges kapcsolat fűzte édesapját a magyarokhoz

Giuseppe Pedersoli az Origónak adott interjújában elárulta, hogy édesapja életében Magyarország és a magyar emberek különleges helyet foglaltak el. Ennek gyökerei egészen Bud Spencer sportolói múltjáig nyúlnak vissza. A későbbi filmsztár ugyanis színészi karrierje előtt sikeres úszó és vízilabdázó volt. „Nagyon különleges kapcsolata volt a magyarokkal. Az úszás és a vízilabda miatt nagyon jó viszonyban volt velük” – mondta Giuseppe Pedersoli. Külön kiemelte Kárpáti György háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, akit szoros barátság fűzött édesapjához. Kapcsolatuk messze túlmutatott a sporton: mély emberi barátság alakult ki közöttük, Kárpáti György pedig Olaszországban is meglátogatta Bud Spencert. Giuseppe Pedersoli szerint édesapját Magyarországon kezdetben sportolói pályafutása miatt ismerték, később azonban filmjeivel még szélesebb közönség szívébe lopta be magát.

Bud Spencer fia édesapja budapesti szobra előtt (Fotó: Giuseppe Pedersoli)

Az interjú egyik legmeghatóbb pillanata volt, amikor Giuseppe Pedersolit arról kérdeztük, milyen érzés volt egy világhírű színész gyermekeként felnőni. Válaszából kiderült, hogy számára Bud Spencer soha nem a filmvászon legyőzhetetlen hőse volt, hanem mindenekelőtt az édesapja.

Nekem az apám volt, nem egy legenda

– fogalmazott Giuseppe Pedersoli az Origónak.

Mint elmondta, gyermekként nem a világsztárt látta benne, hanem azt az embert, akivel együtt élt, és akinek nemcsak az erősségeit, hanem a gyengeségeit is ismerte.

Édesapja halála óta azonban egyre inkább átérzi, milyen különleges helyet foglal el Bud Spencer a rajongók szívében. „Most igazából érzem azt, hogy őt legendaként szeretik, és az emberek a szívükbe zárták” – mondta. Giuseppe Pedersoli arról is mesélt, hogy édesapja a magánéletben sok tekintetben hasonlított a filmekben megismert karaktereihez. Például imádott enni, ami a Bud Spencer-filmek egyik legismertebb és legkedveltebb humoros motívuma is volt.