Budapest egyesítésének 153. évfordulója alkalmából ünnepi díszközgyűlést rendeztek az Újvárosházán november 17-én. Az eseményen Karácsony Gergely főpolgármester olyan művészeket, tudósokat, közéleti szereplőket és civil szervezeteket tüntetett ki, akik munkájukkal hozzájárultak a főváros kulturális, tudományos és közösségi életének fejlődéséhez – közölték a főváros hivatalos honlapján.

Budapest egyesítése óta 153 év telt el, az évforduló alkalmából fővárosi kitüntetéseket adtak át

Fotó: Ladóczki Balázs

A főpolgármester beszédében a szabadság, az emberi méltóság, a szolidaritás és az összetartozás fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott:

Egy közösség akkor erős, ha képes újra és újra visszatalálni ahhoz, ami összeköti tagjait: a szabadsághoz, az egymás iránt érzett felelősséghez és a közös jövőbe vetett hithez

Karácsony Gergely szerint az idei díjazottak munkájukkal, tehetségükkel és közösségépítő tevékenységükkel Budapest értékeit képviselik. Hozzátette, hogy a főváros története az összekapcsolódásról szól, és a város erejét ma is az adja, hogy lakói képesek felelősséget vállalni egymásért.

Az ünnepségen három kategóriában adtak át elismeréseket. A kitüntetettek között Nobel-díjas író, ismert színművészek, zenészek, tudósok, valamint szociális és közösségi munkát végző szakemberek is szerepelnek.

Budapest Díszpolgára elismerést kaptak

Dr. Fabiny Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök, egyetemi tanár – Az emberi méltóság következetes, bátor képviseletéért, a felekezetek közötti együttműködés és a társadalmi párbeszéd előmozdításában betöltött iránymutató szerepéért, valamint elhivatott egyházvezetői, tudományos és közösségépítő életműve elismeréseként.

– Az emberi méltóság következetes, bátor képviseletéért, a felekezetek közötti együttműködés és a társadalmi párbeszéd előmozdításában betöltött iránymutató szerepéért, valamint elhivatott egyházvezetői, tudományos és közösségépítő életműve elismeréseként. Krasznahorkai László , Nobel- és Kossuth-díjas író – A szabadság és az emberi méltóság ügyének makacs képviseletéért, az emberi létezés mélyrétegeinek egyedülálló látásmóddal és összetéveszthetetlen irodalmi nyelvvel való megfogalmazásáért, a magyar irodalom nemzetközi hírnevét is erősítő kimagasló életművéért.

– A szabadság és az emberi méltóság ügyének makacs képviseletéért, az emberi létezés mélyrétegeinek egyedülálló látásmóddal és összetéveszthetetlen irodalmi nyelvvel való megfogalmazásáért, a magyar irodalom nemzetközi hírnevét is erősítő kimagasló életművéért. Máté Gábor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egyetemi tanár – A kortárs magyar színházművészetet gazdagító, mély intellektussal megformált színészi alakításaiért, stílusteremtő és formabontó rendezői látásmódjáért, a Katona József Színház igazgatójaként végzett korszakos társulatépítő munkájáért, valamint pedagógusi tevékenysége elismeréseként.

– A kortárs magyar színházművészetet gazdagító, mély intellektussal megformált színészi alakításaiért, stílusteremtő és formabontó rendezői látásmódjáért, a Katona József Színház igazgatójaként végzett korszakos társulatépítő munkájáért, valamint pedagógusi tevékenysége elismeréseként. Pásztor Erzsi, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész – Budapest kulturális életének gazdagításában betöltött szerepe, több mint hat évtizedes művészi pályafutása, ikonikus színházi, filmes és televíziós alakításai, rendkívüli életműve elismeréseként.

– Budapest kulturális életének gazdagításában betöltött szerepe, több mint hat évtizedes művészi pályafutása, ikonikus színházi, filmes és televíziós alakításai, rendkívüli életműve elismeréseként. Schiff András, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Zeneakadémia díszdoktora – A klasszikus zenei repertoár, különösen Bach, Mozart és Beethoven műveinek mély intellektussal és rendkívüli kifejezőerővel megformált, világszerte irányadó tolmácsolásáért, egyedi karmesteri tevékenységéért, valamint páratlan művészi életműve elismeréseként.

– A klasszikus zenei repertoár, különösen Bach, Mozart és Beethoven műveinek mély intellektussal és rendkívüli kifejezőerővel megformált, világszerte irányadó tolmácsolásáért, egyedi karmesteri tevékenységéért, valamint páratlan művészi életműve elismeréseként. Szalai Erzsébet, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora – A társadalmi elitcsoportok és a rendszerváltás utáni újkapitalizmus természetének tudományos igényű, rendkívüli éleslátású és rendszerkritikus feltárásáért, a hatalmi struktúrák és a társadalmi egyenlőtlenségek mélyreható vizsgálatáért, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként.

Posztumusz Budapest Díszpolgára címet kaptak

Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas előadóművész, dalszerző, népzenekutató, az MMA rendes tagja – A hazai táncházmozgalom elindításában és meggyökereztetésében végzett korszakos munkájáért, a Kárpát-medencei népzenei örökség tudományos igényű gyűjtéséért és átörökítéséért, valamint műfajteremtő életműve elismeréseként.

– A hazai táncházmozgalom elindításában és meggyökereztetésében végzett korszakos munkájáért, a Kárpát-medencei népzenei örökség tudományos igényű gyűjtéséért és átörökítéséért, valamint műfajteremtő életműve elismeréseként. Dr. Ludassy Mária, Széchenyi-díjas filozófus, a filozófiai tudomány doktora – A felvilágosodás és a szabadság eszméinek fáradhatatlan kutatásáért, a hazai filozófiai életet gazdagító, kiemelkedő tudományos munkásságáért, valamint generációkat inspiráló, legendás egyetemi oktatói tevékenységéért.

Pro Urbe Budapest díjat kaptak

Babarczy Eszter, író, eszmetörténész – A Budapest szellemi életét gazdagító eszmetörténeti és irodalmi műveiért, a társadalmi párbeszédet és empátiát előmozdító publicisztikai munkásságáért, közéleti tevékenységéért és inspiráló oktatói munkájáért.

– A Budapest szellemi életét gazdagító eszmetörténeti és irodalmi műveiért, a társadalmi párbeszédet és empátiát előmozdító publicisztikai munkásságáért, közéleti tevékenységéért és inspiráló oktatói munkájáért. Balog Gyula, a magyarországi lakhatási és emberi jogi mozgalom kiemelkedő alakja – A hajléktalan élethelyzetű és lakhatási szegénységben élő emberekért és az igazságosabb társadalomért végzett következetes közösségszervező, érdekvédelmi és kritikai pedagógiai munkájáért.

– A hajléktalan élethelyzetű és lakhatási szegénységben élő emberekért és az igazságosabb társadalomért végzett következetes közösségszervező, érdekvédelmi és kritikai pedagógiai munkájáért. Kártyás Irén, a Fővárosi Szociális Közalapítvány Fővárosi Szolidaritási Alap 2026-os programjának projektmenedzsere, a Menhely Alapítvány korábbi igazgatója – A hazai hajléktalanellátás és az utcai szociális munka módszertani alapjainak megteremtésében végzett úttörő munkájáért, valamint több évtizedes segítő tevékenységéért.

– A hazai hajléktalanellátás és az utcai szociális munka módszertani alapjainak megteremtésében végzett úttörő munkájáért, valamint több évtizedes segítő tevékenységéért. Kieselbach Tamás, művészettörténész, műkereskedő – A magyar képzőművészet kiemelkedő alkotásainak felkutatásáért, bemutatásáért, a művészeti örökség megóvásáért és közvetítéséért, valamint Budapest művészeti életében betöltött szerepéért.

– A magyar képzőművészet kiemelkedő alkotásainak felkutatásáért, bemutatásáért, a művészeti örökség megóvásáért és közvetítéséért, valamint Budapest művészeti életében betöltött szerepéért. Kolodko Mihály, szobrászművész – A köztéri művészetet megújító gerillaszobrászati tevékenységéért, valamint a kulturális és történelmi emlékezetet játékossággal és humorral ötvöző miniszobraiért.

– A köztéri művészetet megújító gerillaszobrászati tevékenységéért, valamint a kulturális és történelmi emlékezetet játékossággal és humorral ötvöző miniszobraiért. Molnár László Árpád, okleveles építőmérnök, közlekedési gazdasági mérnök, a FŐMTERV nyugalmazott elnök-igazgatója – Budapest közlekedési infrastruktúrájának és hálózatának mérnöki tervezésében, valamint beruházásainak stratégiai előkészítésében végzett több évtizedes munkájáért.

– Budapest közlekedési infrastruktúrájának és hálózatának mérnöki tervezésében, valamint beruházásainak stratégiai előkészítésében végzett több évtizedes munkájáért. Radnóti Zsuzsa, Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, érdemes művész – A kortárs magyar drámairodalom és színházművészet szolgálatáért, valamint a Vígszínház arculatát meghatározó dramaturgi életművéért.

– A kortárs magyar drámairodalom és színházművészet szolgálatáért, valamint a Vígszínház arculatát meghatározó dramaturgi életművéért. Szalóczy Pál, rádió- és tévébemondó, Kazinczy-díjas előadóművész – A rádiós és televíziós műsorkészítésben végzett több évtizedes munkásságáért, a szép magyar beszéd és a köztájékoztatás iránti elkötelezettségéért, valamint ikonikus utastájékoztató hangjáért.

Budapestért díjat kaptak