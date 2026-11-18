Távozik posztjáról Pfeiffer Gyula, a Budapesti Operettszínház főzeneigazgatója. Munkaviszonya 2026. november 30-án szűnik meg az intézménynél.
Pfeiffer Gyula benyújtotta felmondását – közölte november 18-án a Budapesti Operettszínház.
Távozik a Budapesti Operettszínház főzeneigazgatója
A rövid közlemény szerint Pfeiffer Gyula munkaviszonya november utolsó napján ér véget. A főzeneigazgató távozásáig változatlanul ellátja feladatait a Budapesti Operettszínházban.
Az intézmény a felmondás indokáról, illetve Pfeiffer Gyula utódjáról nem közölt információt.