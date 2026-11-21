A Budavári Palotanegyed ünnepi különlegességeit Vassné Bojta Amina, a Várkapitányság kultúráért és turisztikáért felelős vezérigazgató-helyettese mutatta be. Kiemelte, hogy a megújuló Budavári Palotanegyed idén is minden korosztály számára kínál kulturális élményeket. A könnyűzenei koncertek mellett világzenei, szimfonikus és népzenei produkciók, irodalmi estek, valamint családi programok teszik különlegessé az ünnepi készülődést. A fellépők között lesz a 35 éves jubileumát ünneplő Quimby, a Kerekes Band, Szulák Andrea, ZÓRA, Deva és a StEFREM is. Vassné Bojta Amina külön felhívta a figyelmet a december 6-i Mikulás-napi rendezvényre, valamint a Budavári Palotanegyed ünnepi díszbe öltöző szabadtéri helyszíneire.

A Budavári Palotanegyed sajtótájékoztatóján Csuja Imre életrajzi stand-up estjéből adott ízelítőt (Fotó: Várkert Bazár)

A Budavári Palotanegyed programjai között az EgyÉletem című életrajzi stand-up est

A sajtótájékoztató egyik legemlékezetesebb pillanatát Csuja Imre szolgáltatta, aki minden különösebb felvezetés nélkül, egyenesen élete sűrűjébe vágva kezdett mesélni.

A Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészt színházi alakításai mellett filmekből, televíziós sorozatokból és jellegzetes hangjáról is jól ismeri a közönség. Sokan az Üvegtigris Csokijaként vagy A mi kis falunk polgármestereként zárták a szívükbe. De hogyan indult mindez? A színész elárulta, hogy szülei eredetileg tanárnak szánták, ő pedig sokáig maga sem tudta, mihez kezdjen az életével.

A fordulatot egy váratlan találkozás hozta. „Az egyik délelőtt megállított a folyosón az orosztanárnőm, és megkérdezte: Csuja, miért nem megy maga színésznek?” – idézte fel a sorsfordító pillanatot. A tanárnő korábban látta őt egy amatőr előadásban, és a kérdés valóságos villámcsapásként érte. Abban a pillanatban elhatározta, hogy ízig-vérig színész akar lenni. Igen ám, de a szüleinek más elképzelései voltak. Ezért, ahogy fogalmazott, „vezércselt” alkalmazott: jelentkezett a debreceni egyetem magyar–történelem szakára, biztosra véve, hogy úgysem veszik fel. Igaza lett. Az így nyert egy évben egy állami gazdaságban helyezkedett el képesítés nélküli üzemi népművelőként.

Még a tehenek is úgy bámultak rám, mint borjú az új kapura!

– idézte fel nevetve ezt az időszakot. Hétvégenként viszont Debrecenbe járt színjátszást tanulni, és egy év alatt tizenöt monológot dolgozott ki. A Színművészeti Főiskolára végül elsőre felvették, a felvételi izgalmait is megosztotta velünk. A legmulatságosabb történetek egyike azonban még korábbra, a gyerekkorába vezet.

Csuja Imre ugyanis állítja: első és legszigorúbb színészmesterség-tanára nem más volt, mint az édesanyja.

Mielőtt például átengedte volna a szomszéd Bözsi nénihez tökgyalut kölcsönkérni, a konyha közepén szabályos próbát tartott vele. A kis Imrének újra és újra el kellett mondania, hogyan köszön, mit kér, hogyan áll, és miként fogalmazza meg a mondandóját. Az anyai instrukciók között olyanok is elhangzottak, mint hogy húzza ki magát, hiszen nem koldusgyerek! A családi „színésziskola” másik meghatározó alakja a nagymamája volt, aki már négyéves korában verseket tanított neki. A hajdúnánási, nádfedeles házban nem volt villany, gáz vagy vezetékes víz, de annál több idő jutott egymásra. – „Milliomosok voltunk, időmilliomosok” – fogalmazott a színész. A nagymama petróleumlámpa fényénél olvasta fel neki Petőfi verseit, amelyeket a kisfiú szivacsként szívott magába. A családi és szomszédsági összejöveteleken aztán rendszeresen elhangzott a felszólítás: „Imi, mondj egy verset!” Csuja Imre szerint ekkor tapasztalta meg először, milyen érzés, amikor felnőtt emberek figyelnek rá, elcsendesednek, kuncognak vagy nevetnek az előadásán. Talán már akkor eldőlt, hogy a színpad lesz az élete.

Ezekből a derűs, olykor megható emlékekből adott ízelítőt a sajtótájékoztatón, és december 27-én további kulisszatitkokat hallhat tőle a közönség. Az EgyÉletem életrajzi stand-up sorozatban Csákányi Eszter is saját életének és pályájának meghatározó történeteit osztja meg a nézőkkel

A két színművész estje különleges lehetőség arra, hogy a közönség ezúttal ne szerepeiken keresztül, hanem személyes emlékeikből ismerje meg őket.