A Budavári Palotanegyed ünnepi különlegességeit Vassné Bojta Amina, a Várkapitányság kultúráért és turisztikáért felelős vezérigazgató-helyettese mutatta be. Kiemelte, hogy a megújuló Budavári Palotanegyed idén is minden korosztály számára kínál kulturális élményeket. A könnyűzenei koncertek mellett világzenei, szimfonikus és népzenei produkciók, irodalmi estek, valamint családi programok teszik különlegessé az ünnepi készülődést. A fellépők között lesz a 35 éves jubileumát ünneplő Quimby, a Kerekes Band, Szulák Andrea, ZÓRA, Deva és a StEFREM is. Vassné Bojta Amina külön felhívta a figyelmet a december 6-i Mikulás-napi rendezvényre, valamint a Budavári Palotanegyed ünnepi díszbe öltöző szabadtéri helyszíneire.
A Budavári Palotanegyed programjai között az EgyÉletem című életrajzi stand-up est
A sajtótájékoztató egyik legemlékezetesebb pillanatát Csuja Imre szolgáltatta, aki minden különösebb felvezetés nélkül, egyenesen élete sűrűjébe vágva kezdett mesélni.
A Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészt színházi alakításai mellett filmekből, televíziós sorozatokból és jellegzetes hangjáról is jól ismeri a közönség. Sokan az Üvegtigris Csokijaként vagy A mi kis falunk polgármestereként zárták a szívükbe. De hogyan indult mindez? A színész elárulta, hogy szülei eredetileg tanárnak szánták, ő pedig sokáig maga sem tudta, mihez kezdjen az életével.
A fordulatot egy váratlan találkozás hozta. „Az egyik délelőtt megállított a folyosón az orosztanárnőm, és megkérdezte: Csuja, miért nem megy maga színésznek?” – idézte fel a sorsfordító pillanatot. A tanárnő korábban látta őt egy amatőr előadásban, és a kérdés valóságos villámcsapásként érte. Abban a pillanatban elhatározta, hogy ízig-vérig színész akar lenni. Igen ám, de a szüleinek más elképzelései voltak. Ezért, ahogy fogalmazott, „vezércselt” alkalmazott: jelentkezett a debreceni egyetem magyar–történelem szakára, biztosra véve, hogy úgysem veszik fel. Igaza lett. Az így nyert egy évben egy állami gazdaságban helyezkedett el képesítés nélküli üzemi népművelőként.
Még a tehenek is úgy bámultak rám, mint borjú az új kapura!
– idézte fel nevetve ezt az időszakot. Hétvégenként viszont Debrecenbe járt színjátszást tanulni, és egy év alatt tizenöt monológot dolgozott ki. A Színművészeti Főiskolára végül elsőre felvették, a felvételi izgalmait is megosztotta velünk. A legmulatságosabb történetek egyike azonban még korábbra, a gyerekkorába vezet.
Csuja Imre ugyanis állítja: első és legszigorúbb színészmesterség-tanára nem más volt, mint az édesanyja.
Mielőtt például átengedte volna a szomszéd Bözsi nénihez tökgyalut kölcsönkérni, a konyha közepén szabályos próbát tartott vele. A kis Imrének újra és újra el kellett mondania, hogyan köszön, mit kér, hogyan áll, és miként fogalmazza meg a mondandóját. Az anyai instrukciók között olyanok is elhangzottak, mint hogy húzza ki magát, hiszen nem koldusgyerek! A családi „színésziskola” másik meghatározó alakja a nagymamája volt, aki már négyéves korában verseket tanított neki. A hajdúnánási, nádfedeles házban nem volt villany, gáz vagy vezetékes víz, de annál több idő jutott egymásra. – „Milliomosok voltunk, időmilliomosok” – fogalmazott a színész. A nagymama petróleumlámpa fényénél olvasta fel neki Petőfi verseit, amelyeket a kisfiú szivacsként szívott magába. A családi és szomszédsági összejöveteleken aztán rendszeresen elhangzott a felszólítás: „Imi, mondj egy verset!” Csuja Imre szerint ekkor tapasztalta meg először, milyen érzés, amikor felnőtt emberek figyelnek rá, elcsendesednek, kuncognak vagy nevetnek az előadásán. Talán már akkor eldőlt, hogy a színpad lesz az élete.
Ezekből a derűs, olykor megható emlékekből adott ízelítőt a sajtótájékoztatón, és december 27-én további kulisszatitkokat hallhat tőle a közönség. Az EgyÉletem életrajzi stand-up sorozatban Csákányi Eszter is saját életének és pályájának meghatározó történeteit osztja meg a nézőkkel
A két színművész estje különleges lehetőség arra, hogy a közönség ezúttal ne szerepeiken keresztül, hanem személyes emlékeikből ismerje meg őket.
Jubileumok, zenei különlegességek és adventi hangulat
A sajtótájékoztatón a többi kiemelt fellépő is betekintést engedett készülő produkciójába. Varga Livius a Quimby 35 éves történetéről, az új dalokról és a december 18-i jubileumi koncertről beszélt. A zenekar évfordulójához különleges könyv is kapcsolódik. Fehér Zsombor, a Kerekes Band frontembere a december 13-i The Symphonic Experience című produkciót ajánlotta, amelyben a zenekar lendületes ethno funk hangzása az Egri Szimfonikus Zenekarral egészül ki. Vasovski Norbert a december 5-i Vasovski Symphonic koncert világát mutatta be, ahol elektronikus zene, vonósok, fúvósok és énekesek találkozásából születnek újjá ismert világslágerek. Juhász Zsolt, a Duna Művészegyüttes vezetője az Angyalok szárnyán című, november 29-i adventi táncelőadásról mesélt, amely néptánccal, élő népzenével és versekkel idézi meg a karácsonyi várakozást. Korzenszky Klára, a Klárisok énekese pedig a gyermekeket és családokat hívta közös éneklésre, játékra és ünnepi muzsikálásra. Az ünnepi programsorozat november 27-én a Zene nélkül mit érek én… című Cserháti Zsuzsa- és Máté Péter-emlékkoncerttel veszi kezdetét. Az ötvenedik alkalommal megrendezett produkcióban Szulák Andrea mellett Kocsis Dénes, Mujahid Zoltán és Weisz Viktor lép színpadra. Az élő zenekarral kísért esten olyan örökzöld slágerek csendülnek fel, mint az Azért vannak a jó barátok, az Elmegyek, a Most élsz és a Száguldás, Porsche, szerelem. December 12-én Deva, december 19-én ZÓRA, december 20-án pedig a StEFREM lép színpadra. Utóbbi együttes meglepetésként a sajtótájékoztatót ünnepi hangulatú zenei összeállítással zárta.
Mikulás, adventi vásár és a régi Budapest telei
December 6-án egész napos, 10 és 18 óra közötti Mikulás-napi program várják a családokat a Várkert Bazárban. A Kolompos Együttes és a Klárisok koncertje mellett kézműves foglalkozások, interaktív játékok és természetesen a Mikulás is örömet szerez a gyerekeknek.
Az ünnepi készülődés a Budavári Palotanegyed szabadtéri helyszínein is megelevenedik. November 26-tól a Halászó gyerekek teraszán adventi vásár, forró italok, karácsonyi finomságok és fából faragott betlehem fogadja a látogatókat. December elején indul a Várkert Bazár online adventi kalendáriuma. A Tél a városban című szabadtéri kiállítás az 1920-as és 1930-as évek Budapestjének téli hangulatát eleveníti fel korabeli plakátokkal és grafikai emlékekkel. A Sisi karácsonya című tematikus séta pedig Erzsébet királyné ünnepi szokásaiba enged betekintést. A Várkert Bazár az évet december 31-én a Be Massive szilveszteri bulijával zárja. Addig azonban még számtalan élmény várja a látogatókat. Részletes programjuk itt található.