Száz év után újra hódít a Csókos asszony – szerelem, pesti humor és színházi titkok a Budapesti Operettszínházban

Zerkovitz Béla és Szilágyi László örökzöld operettjét a Kálmán Imre Teátrumban mutatják be január 15-én. A Csókos asszony dallamai száz év elteltével is elevenen élnek a közönség emlékezetében. A hamisítatlan pesti humor, a szerelem örök bonyodalmai, a fülbemászó dalok olyan különleges egységet alkotnak a darabban, amelyek generációkon át képes megszólítani a nézőket.

A Csókos asszony alkotói és szereplői a Budapesti Operettszínház előtt (Fotó: Somai Valér)

A Csókos asszony a magyar lélek esszenciája

Dénes Viktort először arról kérdeztük, mi lehet a titka annak, hogy a Csókos asszony egy évszázad múltán is ennyire szerethető?

Egyrészt ez egy pesti történet, és a pesti humor iszonyatos erővel képviseli magát benne. Másrészt ott van a zeneszerző kivételes tehetsége, Zerkovitz Béla, aki a maga korában is fantasztikus slágergyáros hírében állt. És persze az is nagyon fontos, hogy igazán tudunk szurkolni annak, hogy a szerelmesek végül egymásra találjanak

– fogalmazott a rendező. Dénes Viktor szerint a történet egyik legnagyobb ereje, hogy saját érzelmeinket is újraélhetjük általa. A különböző szerelmek, a vágyakozás, a féltékenység, a remény és a beteljesülés öröme mindannyiunk számára ismerős. A rendező korábban úgy fogalmazott, hogy a Csókos asszony „a magyar lélek esszenciája”. Beszélgetésünk során arra is kíváncsi voltam, mit jelent számára ez a gondolat.

Rendkívül jó a humorunk, szeretünk jókat nevetni, rajongva imádjuk a jó zenét, szeretünk nagyot mulatozni, szeretjük a kivételesen jó táncokat. De ugyanígy szeretjük a fájdalmas pillanatokat is mélyen, érzelemgazdagon megélni. Pontosan ilyen a Csókos asszony is. Azt szeretném, hogy a humor magával ragadó legyen, a táncok elsöprőek, és a közönséggel együtt éljük át ezt a szép történetet estéről estére

– sorolta a rendező.

Egy előadás, amelyet a társulat összefogása hívott életre

Az új bemutató megszületésének története legalább annyira szívmelengető, mint maga az operett. A kezdeményezés ugyanis nem egy hagyományos színházi felkérésből indult, hanem a művészek közös gondolkodásából és lelkesedéséből. Dénes Viktor elmesélte, hogy a kollégákkal arról beszélgettek, milyen jó lenne egy újabb előadást létrehozni abban az időszakban, amikor a társulat előtt több hónap áll új operettbemutató nélkül.

Egy ilyen beszélgetés alkalmával Szendy Szilvi vetette fel, hogy miért nem csináljuk meg a Csókos asszonyt. Végiggondoltam, és arra jutottam, hogy ez egy gyönyörű történet. Elkezdtem megkeresni a kollégákat, lenne-e kedvük a munkájukon felül, teljesen önszántukból, közösségként összerakni ezt az előadást. És mindenki örömmel vállalta.

Ez a közös alkotókedv már önmagában is különleges hátteret ad a bemutatónak. A színpadon az Operettszínház népszerű művészei találkoznak, akik nemcsak szereplőként, hanem egy lelkes alkotóközösség tagjaiként vesznek részt a munkában.