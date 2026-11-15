Száz év után újra hódít a Csókos asszony – szerelem, pesti humor és színházi titkok a Budapesti Operettszínházban

Zerkovitz Béla és Szilágyi László örökzöld operettjét a Kálmán Imre Teátrumban mutatják be január 15-én. A Csókos asszony dallamai száz év elteltével is elevenen élnek a közönség emlékezetében. A hamisítatlan pesti humor, a szerelem örök bonyodalmai, a fülbemászó dalok olyan különleges egységet alkotnak a darabban, amelyek generációkon át képes megszólítani a nézőket.
A Csókos asszony a magyar lélek esszenciája
Dénes Viktort először arról kérdeztük, mi lehet a titka annak, hogy a Csókos asszony egy évszázad múltán is ennyire szerethető?
Egyrészt ez egy pesti történet, és a pesti humor iszonyatos erővel képviseli magát benne. Másrészt ott van a zeneszerző kivételes tehetsége, Zerkovitz Béla, aki a maga korában is fantasztikus slágergyáros hírében állt. És persze az is nagyon fontos, hogy igazán tudunk szurkolni annak, hogy a szerelmesek végül egymásra találjanak
– fogalmazott a rendező. Dénes Viktor szerint a történet egyik legnagyobb ereje, hogy saját érzelmeinket is újraélhetjük általa. A különböző szerelmek, a vágyakozás, a féltékenység, a remény és a beteljesülés öröme mindannyiunk számára ismerős. A rendező korábban úgy fogalmazott, hogy a Csókos asszony „a magyar lélek esszenciája”. Beszélgetésünk során arra is kíváncsi voltam, mit jelent számára ez a gondolat.
Rendkívül jó a humorunk, szeretünk jókat nevetni, rajongva imádjuk a jó zenét, szeretünk nagyot mulatozni, szeretjük a kivételesen jó táncokat. De ugyanígy szeretjük a fájdalmas pillanatokat is mélyen, érzelemgazdagon megélni. Pontosan ilyen a Csókos asszony is. Azt szeretném, hogy a humor magával ragadó legyen, a táncok elsöprőek, és a közönséggel együtt éljük át ezt a szép történetet estéről estére
– sorolta a rendező.
Egy előadás, amelyet a társulat összefogása hívott életre
Az új bemutató megszületésének története legalább annyira szívmelengető, mint maga az operett. A kezdeményezés ugyanis nem egy hagyományos színházi felkérésből indult, hanem a művészek közös gondolkodásából és lelkesedéséből. Dénes Viktor elmesélte, hogy a kollégákkal arról beszélgettek, milyen jó lenne egy újabb előadást létrehozni abban az időszakban, amikor a társulat előtt több hónap áll új operettbemutató nélkül.
Egy ilyen beszélgetés alkalmával Szendy Szilvi vetette fel, hogy miért nem csináljuk meg a Csókos asszonyt. Végiggondoltam, és arra jutottam, hogy ez egy gyönyörű történet. Elkezdtem megkeresni a kollégákat, lenne-e kedvük a munkájukon felül, teljesen önszántukból, közösségként összerakni ezt az előadást. És mindenki örömmel vállalta.
Ez a közös alkotókedv már önmagában is különleges hátteret ad a bemutatónak. A színpadon az Operettszínház népszerű művészei találkoznak, akik nemcsak szereplőként, hanem egy lelkes alkotóközösség tagjaiként vesznek részt a munkában.
Nem felújítás, hanem teljesen új Csókos asszony
Dénes Viktor beszélgetésünk során többször is hangsúlyozta: az új produkció nem a korábbi legendás előadások felújítása vagy átdolgozott másolata:
Ez nem a már meglévő előadások újragondolása, hanem egy teljesen új előadás, teljesen új szövegkönyvvel. Visszanyúltam az eredeti szövegkönyvhöz, és azt dolgoztam át.
Az új rendezéshez új koreográfiák és sajátos színpadi megoldások készülnek. A rendező szeretné megőrizni a mű eredeti báját, ugyanakkor a mai nézők számára is izgalmassá és átélhetővé tenni a történetet. „Az én gondolatom az, hogy itt egy olyan szerelmi háromszög van, amelyben Tarpataky nemcsak egy kedves, joviális idős úr, aki próbálkozik a fiatal lánynál, hanem Dorozsmay valódi, potenciális vetélytársa. Ezt domborítjuk ki. ” A rendező szerint ez a helyzet napjainkban is könnyen értelmezhető: „Ahogyan ma egy milliárdos férfi is potenciális vetélytársa lehet egy fiatal, lángoló lelkű művésznek, ugyanúgy Tarpataky is komoly ellenfele Dorozsmaynak. Ebben a háromszögben végül az igaz szerelem győz, és ez mindannyiunk számára szívmelengető.”
A jól ismert történet így új hangsúlyokat kap: a szerelem és a társadalmi különbségek konfliktusa a mai közönség számára is ismerős dilemmákat idézhet fel.
A nézők is a történet részeseivé válnak
A készülő előadás egyik legizgalmasabb sajátossága a Kálmán Imre Teátrum intim tere, amely egészen más élményt kínál, mint egy hagyományos nagyszínpadi operett. Dénes Viktor ebben látja a produkció egyik legnagyobb lehetőségét.
Ez egy nagyoperett, amelyet most karnyújtásnyira élhetünk át. Mi, nézők is részei leszünk annak a józsefvárosi, Nagytemplom utcai bérháznak, ahol megszületik az új csillag, Katóka, és ugyanúgy részei leszünk a Bajza utcai palotának is. Ez az intim tér lehetőséget ad arra, hogy igazán benne legyünk ebben a sodró lendületű szerelmi történetben.
A rendező elképzelése szerint a nézők nem pusztán kívülről figyelik majd az eseményeket, hanem szinte együtt lélegezhetnek a szereplőkkel. A temperamentumos táncok, az ismert slágerek és a humoros jelenetek közelsége különleges atmoszférát teremthet. A cél az, hogy a közönség egyetlen nagy közösségként szurkoljon a szerelmesek boldogságáért.
Minden este más sztárvendég, minden este új titkok
A rendező egy különleges meglepetést is tartogat a nézőknek.
Egy-egy sztárvendég fog megérkezni az előadásba, aki valós, eddig nem hallott, saját színházi történeteket ad elő Tarpataky báljában. Ezek olyan kulisszatitkok lesznek, amelyeket a közönség korábban még nem hallhatott.
Ez a megoldás azt is jelenti, hogy két előadás soha nem lesz teljesen egyforma. „Amit az egyik este meghallgatunk, azt másnap már nem biztos, hogy hallhatjuk. Aki hétfőn megnézi az előadást, majd pénteken újra eljön, nem feltétlenül ugyanazokat a színházi titkokat tudja meg.” A produkció tehát az operett hagyományos világát egyfajta személyes, közvetlen színházi találkozással egészíti ki. Ráadásul különleges, exkluzív ülőhelyeket is kialakítanak, amelyekről a nézők egy pohár pezsgő mellett, még közvetlenebbül kapcsolódhatnak be az előadás hangulatába.
Mindez olyan színházi élményt ígér, amelyben a múlt századi Pest varázsa, a mai színházi élet személyes történetei és a közönséggel kialakuló közvetlen kapcsolat egyszerre kap szerepet.
Újrahasznosított díszletek és jelmezek – tudatos döntés a színház jövőjéért
A Csókos asszony új bemutatója nemcsak művészi szempontból képvisel különleges szemléletet.
A látványvilág kialakításánál a fenntarthatóság és az újrahasznosítás is fontos szerepet kap.
A jelmezeket Jenei Petra, a díszletet Somfai Péter állítja össze az Operettszínház meglévő készletéből. Dénes Viktor szerint a Kálmán Imre Teátrum mérete és hangulata lehetővé teszi, hogy a látvány ne monumentális, újonnan gyártott díszletekre épüljön, ezért az újrahasznosítás jegyében már meglévő darabokból rakják össze a látványvilágot. Beszélgetésünk során határozott véleményt fogalmazott meg a színházi díszlet- és jelmezgyártás pazarló gyakorlatáról is a rendező. Úgy véli, sok színház évadról évadra jelentős összegeket fordít új díszletekre és jelmezekre, miközben a korábbi produkciók látványelemei gyakran kihasználatlanul raktárakba kerülnek, vagy végül megsemmisítik őket. „Nagyon üdvözölném, ha lenne egy központi raktár, ahová minden díszlet és jelmez bekerülhetne. Innen a színházak átvehetnének, átalakíthatnának már meglévő darabokat, és valószínűleg több forrás jutna magukra a színházi dolgozókra, az emberek méltóságteljesebb bérezésére.” Az új Csókos asszony ebből a szempontból is példát kíván mutatni: a kreativitás, az összefogás és a meglévő erőforrások újragondolása együtt is létrehozhat látványos, színvonalas produkciót.
Az Operettszínház kedvencei a színpadon
Az előadásban a Budapesti Operettszínház népszerű művészei lépnek színpadra. Peller Károly, Szendy Szilvi, Bordás Barbara, Dancs Annamari, Dézsy Szabó Gábor, Angler Balázs, Kiss Diána, Pálfalvy Attila, György-Rózsa Sándor, Laki Péter, Bojtos Luca, Altsach Gergely és Péter Richárd lesz látható. „Most az elsődleges feladatom az, hogy ez az előadás létrejöjjön, mindenki megtalálja benne a számítását, jól érezze magát a színpadon és könnyedén el tudja játszani a szerepét. De természetesen én is beállok majd a táncos-komikus Ibolya Ede szerepébe” – tette hozzá. A rendező számára fontos, hogy a társulat tagjai minél több lehetőséget kapjanak a közös játékra, és mindenki örömmel vehessen részt a produkcióban. A koreográfiákon Németh Zsuzsanna, Lendvai Zsolt és Lénárt Gábor dolgozik. A zenei vezető Szekeres László, a zenei munkatárs Túri-Nagy János, a rendezőasszisztens Nagy Bea. Az előadásban közreműködik az Operettszínház balettkara, musical együttese és kamarazenekara is. A Csókos asszony története elválaszthatatlan a magyar operettjátszás hagyományaitól. A művet hosszú időn át játszotta a Budapesti Operettszínház és a Vígszínház is, emlékezetes előadásokkal gazdagítva a magyar színháztörténetet. Dénes Viktor pontosan tudja, milyen nagy örökséghez nyúl: „Mindkét színházban emblematikus előadások születtek. Van hová felnőnie ennek a Csókos asszonynak, hogy olyan nívójú előadás legyen. És ha nagyon tehetségesek vagyunk, talán még az is megtörténhet, hogy túlszárnyaljuk azt, ami eddig volt.”