Hatalmas bejelentést tettek Demjén Ferenc 80. születésnapi koncertjéről

Demjén Ferenc idén sem hagyja ki az év végi Aréna-koncertet, a hatalmas érdeklődés miatt azonban a hagyományos december 30-i fellépés mellé egy ráadásnapot is meghirdettek. Rózsi december 29-én is színpadra áll, a két este pedig ezúttal is különleges vendégeket és meglepetéseket tartogat.

Hatalmas érdeklődés övezi Demjén Ferenc év végi koncertjét, ezért a december 30-i fellépés mellé egy ráadásnapot is meghirdettek.

Fotó: Máté Krisztián / MW

Szörényi Leventével lép színpadra Demjén Ferenc

A december 30-i koncert ezúttal is a zenei legendáké lesz. Tavaly Presser Gábor, Zorán és Charlie csatlakozott Demjén Ferenchez, idén pedig egy újabb ikonikus előadó érkezik:

Szörényi Levente lesz az est vendége.

A két élő legenda közös produkciója minden bizonnyal az ünnepi koncert egyik legemlékezetesebb pillanata lesz. A szervezők a tavalyi, nagy sikerű tematikát követik, így a közönség idén is különleges együttműködésekre számíthat.

A december 29-i ráadáskoncert szintén tartogat meglepetést, de nem tudjuk, hogy ki lesz.

Tavaly ezen az estén a Hogyan tudnék élni nélküled? című film szereplői, köztük Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat, Marics Peti, Ember Márk és Kirády Marcell léptek színpadra Demjénnel.

Nem lenne meglepő, ha idén ismét feltűnnének a fiatal sztárok, hiszen a film második része éppen a múlt héten került a mozikba. A díszbemutatón a produkció szereplői ismét együtt ünnepeltek Demjén Ferenccel.

A jubileumi év legnagyobb koncertjei még hátravannak

A Kossuth-díjas énekes számára az egész év a 80. születésnapjáról szól. Jubileumi koncertsorozatával az ország több pontjára, valamint a határon túlra is eljutott: fellépett többek között Veszprémben, Siófokon és Nyíregyházán, szeptemberben pedig a vajdasági Topolyán is színpadra állt.

Az ünnepi turné Érsekújvárra is eljut, a tényleges születésnapját pedig

december 21-én, Debrecenben tölti a színpadon.

Ezt követően pedig már a budapesti Aréna következik, ahol két egymást követő estén várja a közönséget.