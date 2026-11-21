Dörner György 15 év után kényszerül távozni az Új Színház igazgatói székéből, mert nem ő lett a győztes a színház vezetésére kiírt pályázaton. Sajtóhírek szerint a bírálók nem találtak semmilyen igazi megújulási akaratot a pályázati anyagában, amire így reagált: „Ez a legnagyobb ostobaság, hát megújulási akarat, mondani bármit lehet. Egyébként a legszebb pályázatot is meg lehet írni, de magát a dolgot, tehát a színházat egy jó pályázat nem fogja jól vezetni.”

Dörner György: A progresszív éppen az, ami visszatér a hagyományokhoz Fotó: Mediaworks

Dörner György: Időállóbb a bőrcipő, mint a műanyag

„Ha az ember beszél az ételről, attól még nem lakik jól - mondta a színész az Origónak adott exkluzív interjúban és arról is szólt, hogy a szerinte sokan a fejlődés, a megújulás fogalmát is félreértik.

A progresszív pontosan az, ami visszatér a tradícióhoz

– mondta, és hozzátette: „a progresszív, az igazán fejlett az, ami régi.”

Időállóbb a bőrcipő, mint a műanyag. Minden, ami régi, sokkal jobb, jobban szolgálja az embert

– mondta.

A Kossuth-díjas színész-rendező arról is szólt, hogy az Új Színházat tudatosan vezette hagyományos szellemben:

Annyi alternatív színház van a világon Magyarországon és Budapesten pedig Dunát lehet zárni velük. Hát legyen már egy konvencionális színház egy hagyományos módon

– mondta, és felidézte azt is, hogy korábban ő is másként gondolkodott.

Amikor fiatal voltam, én is formabontásban hittem. Az egy időszak az ember életében, aztán bejön az értékelvűség, rájön az ember, »megbölcsül«, és rájön, hogy mi az, ami érték. Igen, a konvenció, a hagyomány, a konzervativizmus érték

– hangsúlyozta.

Dörner György szerint „a megújulás minden fiatal színésszel bejön a színházba”. A kötelező újításról viszont határozott véleménye van: „Annyi színház van, amelyik azt csinálja, amit tőlem várnak, hogy újuljak meg valami felé. Minek? Legyek én a 80 ezer egyedik ebben a sorban? Nem. Én ezt a hagyományos színházat képviselem, mert ilyen nincs” – hangsúlyozta az Új Színház éléről január 30-án leköszönő igazgató, aki a Négyszemközt Andor Évával podcastban jövőbeni terveiről is beszélt. A teljes interjút megnézhetik az Origo Youtube csatornáján.