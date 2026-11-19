— Az életet nem elemezni, meg érteni kell, hanem élni és élvezni. Most egy újabb módon fogom az életet élvezni és élni – mondta Dörner György a Négyszemközt Andor Évával podcast legújabb adásában. Hozzátette: Ezt kívánom a társulat többi tagjának is, hogy nagyjából ilyen attitűdből fogják föl ezt a vezetőváltást. A színész-rendező színházigazgatói mandátuma január 30-án lejár az Új Színház élén, és ezzel véget ér egy 15 éves korszak az életében és a társulat életében is.
Jön egy másik vezető, aki vagy azt csinálja részben, amit eddig csinált a színház, vagy nem. Hát ezt majd meglátjuk. Nem érdemes prekoncepciókat gyártani, az mindig hibás
– fogalmazott a váltásról a színművész az Origónak adott exkluzív interjúban.
„Látom, hogy milyen világ vesz körül” – mondta, hozzátéve: mindenki a saját szájíze szerint választja ki az embereit a felelős pozíciókra, ő is így tett volna. Az értékelő bizottság – sajtóhírek szerint – nem látott „érdemi megújulási szándékot” a pályázatában, a hivatalos válaszban azonban csak annyi állt, hogy megköszönték a pályázatát.
A nyertes pályázóról szólva annyit mondott, hogy a bizottsági meghallgatás előtt váltottak néhány szót, és sok szerencsét kívántak egymásnak. Azt, hogy az utódja továbbviszi-e, amit elkezdett nem tudja.
Nem kell, hogy legyen bennem remény, előbb-utóbb meglátjuk. Hiú ábrándjaim nincsenek. Szóval a puding próbája az evés, de hát várjuk még azt a pudingot is már, hogy kisüssék végre. Tehát megvárjuk, meglátjuk, hogy mi lesz
– mondta, hozzátéve azért pályázott ismét a színházigazgatói pozícióra, mert szerette volna megtalálni azokat a fiatalokat, akik hisznek a konzervatív színházban, és egyszer átvehetnék a vezetést.
Dörner György: A magyar az feledésre van ítélve
Az Új Színház Dörner György vezetése alatt kizárólag magyar szerzők műveit játszotta, a legrégebbi koroktól a kortársakig. A koncepciót Csurka István találta ki, Dörner pedig ma is büszke arra, hogy a barátja lehetett.
Olyan szerzőket játszunk, amiket a nagyközönség, és egyrészt én magam sem ismertem. Eltiltott szerzők, elhallgatott szerzők, feledésre ítélt szerzők, egyszóval magyar szerzők. A magyar az feledésre van ítélve. Nem csak a színház, én úgy látom, hogy az egész világ számára a leírtak listájára kerültünk föl. Az én eszközeim, a színház eszközei, és igyekszem a saját eszközeimmel ezt a leírást megakadályozni
– mondta a Négyszemközt Andor Évával podcastben a Kossuth-díjas színművész.
A divat az jön-megy, az változik, ez nem változik. Itt a számkivetettség és alávetettség az látszódik. Tehát az, hogy a diktátum az érződik, kézzelfogható. Na most a magyar, hogyha a magyar a magyarral jóban van, akkor az a diktátornak veszélyes. Ha a magyar a magyarral rosszban van, akkor lehet a zavarosban halászni és keresni valami hasznot
– fogalmazott, hozzátéve: a magyar szerzőket megszerettetni a közönséggel nagyon nehéz.
A divatot nem mi diktáljuk, és nem Kelet-Európa, és főleg nem Magyarország. A divatot azt mindig a nyugat diktálja. Tehát a gyarmati népek is a gyarmatosítók divatját vették át. Nagyon kevés olyan dolog van, és nem lényeget érintő, amit a gyarmattartók a gyarmatoktól átvettek divatként.
Arra a kérdésre, hogy Magyarországot gyarmatnak gondolja-e, egyetlen szóval felelt: igen, arra pedig, hogy kinek a gyarmata az ország, úgy válaszolt:
Nem tudom megmondani. Főleg nevét nem tudom, de nap mint nap érzem a bőrömön.
A politikáról azt mondta, nem az ő dolga véleményezni, de az új kormányzatban „nem lát hitet”, és ezt sajnálja. A hit- és erkölcstan oktatását hiányolja, a mai demokráciát pedig nem tartja valódinak. Dörner György az Origónak adott exkluzív interjúban azt mondta: royalista, és „a szakrális királyságban” hisz.
A podcastből az is kiderül:
- miért fogadta nyugodtan a vezetőváltást?
- miért tartja úgy, hogy csak annak van értelme, ami nehéz?
- miért vallja magát royalistának?
- miért nem tartja valódinak a mai demokráciát?
- mi köti össze Erkel Ferencet és Az elsodort falut, a színház két utolsó bemutatóját?
- mi az, ami a legjobban fog hiányozni neki az Új Színházból?