— Az életet nem elemezni, meg érteni kell, hanem élni és élvezni. Most egy újabb módon fogom az életet élvezni és élni – mondta Dörner György a Négyszemközt Andor Évával podcast legújabb adásában. Hozzátette: Ezt kívánom a társulat többi tagjának is, hogy nagyjából ilyen attitűdből fogják föl ezt a vezetőváltást. A színész-rendező színházigazgatói mandátuma január 30-án lejár az Új Színház élén, és ezzel véget ér egy 15 éves korszak az életében és a társulat életében is.

Dörner György Fotó: Mediaworks

Jön egy másik vezető, aki vagy azt csinálja részben, amit eddig csinált a színház, vagy nem. Hát ezt majd meglátjuk. Nem érdemes prekoncepciókat gyártani, az mindig hibás

– fogalmazott a váltásról a színművész az Origónak adott exkluzív interjúban.

„Látom, hogy milyen világ vesz körül” – mondta, hozzátéve: mindenki a saját szájíze szerint választja ki az embereit a felelős pozíciókra, ő is így tett volna. Az értékelő bizottság – sajtóhírek szerint – nem látott „érdemi megújulási szándékot” a pályázatában, a hivatalos válaszban azonban csak annyi állt, hogy megköszönték a pályázatát.

A nyertes pályázóról szólva annyit mondott, hogy a bizottsági meghallgatás előtt váltottak néhány szót, és sok szerencsét kívántak egymásnak. Azt, hogy az utódja továbbviszi-e, amit elkezdett nem tudja.

Nem kell, hogy legyen bennem remény, előbb-utóbb meglátjuk. Hiú ábrándjaim nincsenek. Szóval a puding próbája az evés, de hát várjuk még azt a pudingot is már, hogy kisüssék végre. Tehát megvárjuk, meglátjuk, hogy mi lesz

– mondta, hozzátéve azért pályázott ismét a színházigazgatói pozícióra, mert szerette volna megtalálni azokat a fiatalokat, akik hisznek a konzervatív színházban, és egyszer átvehetnék a vezetést.