Woody Allen történeteiben a szerelem és a házasság ritkán alakul úgy, ahogy azt a szereplők eltervezik. A hűtlenség, a féltékenység és a kínos titkok rendszerint a legrosszabb pillanatban kerülnek felszínre, a szereplők pedig kétségbeesetten próbálják menteni a menthetőt. Nincs ez másként a Centrál Színház új bemutatójában, a Dupla vagy semmiben sem, ahol egy ártatlannak induló családi összejövetelből és egy félresikerült esküvőből lesz hatalmas felfordulás.

A Dupla vagy semmi előadásban a színészek remekül ráéreztek Woody Allen humorára (Fotó: Horváth Judit)

A Dupla vagy semmi szereplői mindenáron szeretnék megőrizni a látszatot

Puskás Dávid rendező Woody Allen két, Magyarországon korábban be nem mutatott egyfelvonásosát, az Old Saybrook és a Honeymoon Hotel című műveket dolgozta át, és kapcsolta össze egy egész estés előadássá. A két történet ebben a formában most először került színpadra a világon. Az első történetben egy fogorvos családi vendégsége vesz váratlan fordulatot, amikor megjelennek a ház korábbi tulajdonosai. A látogatás után sorra derülnek ki a titkok, és hamarosan mindenki magyarázkodásra kényszerül. A második történet középpontjában egy félresikerült esküvő áll, amely alaposan felforgatja a család életét. A két darabban közös, hogy a szereplők mindenáron szeretnék megőrizni a látszatot, ám minél jobban igyekeznek, annál nagyobb bajba kerülnek. Woody Allen figurái ráadásul többnyire meg vannak győződve arról, hogy a kialakult helyzetért valaki más a felelős.

Parádés szereposztás, sziporkázó humor

A darabban Parti Nóra, Hajdu Steve, Hevér Gábor, Pálfi Kata, Magyar Attila, Szécsi Bence és Hermányi Mariann lép színpadra. A színészek remekül ráéreztek Woody Allen humorára, a poénok pedig sokszor egy-egy arckifejezéstől, váratlan mozdulattól vagy jól időzített hallgatástól válnak igazán hatásossá.

Egyik emlékezetes alakítás, ahogy Magyar Attila szinte berobban a történetbe. Már az első pillanatokban magára vonja a figyelmet.

Játékában a gesztusoknak, a hangsúlyoknak és a hirtelen reakcióknak is fontos szerep jut. Láthatóan élvezi a figurát, és a legapróbb helyzetekből is képes poént csinálni. A színész az Origónak elmondta, hogy a kisebb szerepeket legalább olyan komolyan veszi, mint a főszerepeket, sőt olykor még több energiát fordít rájuk.

Én mindig megpróbálom a maximumot kihozni egy szerepből, akkor is, ha kicsi, akkor is, ha nagy, de ha kicsi, akkor még inkább

– fogalmazott Magyar Attila. A próbákon a rendezői instrukciók mellett a színészek ötletei is alakítják az előadást. Egy-egy gesztus, mozdulat vagy váratlan reakció újabb poénokat hozhat, bár ezek közül nem mindegyik marad meg a bemutatóra. Magyar Attila szerint éppen ez a közös munka teszi izgalmassá a próbafolyamatot. Hevér Gábor már a premier előtt meglehetősen találóan jellemezte a készülő előadást:

Ez a darab egy igazi elmebaj. Az a szerencse, hogy az összes kolléga elmebajos, úgyhogy egy egészen kiváló estére számíthatnak a nézők.

Hajdu Steve-et arról kérdeztük, egyetért-e kollégája megállapításával.

Szinte csak vígjátékokban játszom, és azok mind elmebajok. Mindegyiken akkor szórakozik jól a néző, és akkor van igazságtartalma, ha ehhez az elmebaj társul. De a sok vígjáték közül ez a top kettő-háromban benne van

– mondta mosolyogva a színész. Hajdu Steve-nek nem idegenek a szerelmi bonyodalmak és a kínos magyarázkodások a színpadon. A Dupla vagy semmiben is olyan helyzetekbe kerül, amelyekből egyre nehezebb kimászni.

A legnagyobb képtelenségeket is halálos komolysággal játssza, amitől a jelenetek még mulatságosabbak lesznek.

A vígjátékot a közönség is alakítja

Hajdu Steve szerint a vígjáték egyik legnagyobb nehézsége, hogy a színészek a próbák alatt annyiszor hallják ugyanazokat a poénokat, hogy egy idő után már egyáltalán nem találják őket viccesnek. Ilyenkor könnyen elbizonytalanodhatnak, vajon a közönség nevetni fog-e azokon a jeleneteken, amelyeket ők már kívülről ismernek.

Hat hétig próbálunk egy darabot, és körülbelül úgy a harmadik hétnél, mikor mi már kinevettük magunkat, akkor az ember úgy van vele, hogy elunja, és azt mondja, hogy ha én már nem nevetek, akkor a néző se fog. És ilyenkor jön a csodálatos közönség, aki próba nélkül beül és ott nevet, ahol kell. Ez fantasztikus!

– mesélte az Origónak. A bemutató után az előadás ritmusa is változhat. A színészek a közönség reakcióiból érzik meg, melyik poén után kell várni néhány másodpercet, hol lehet továbbmenni, és melyik jelenet vált ki nagyobb nevetést a vártnál.

Hajdu Steve kifejezetten szereti, amikor azonnal hallja, hogyan fogadja a nézőtér a játékát. Úgy véli azonban, hogy a jó vígjátékhoz nem elég néhány ügyesen elhelyezett poén.

A szereplőknek komolyan kell venniük a saját helyzetüket, még akkor is, ha az a nézőtérről teljesen abszurdnak tűnik.

A vígjátékoknál is az igazságtartalmát próbálom megtalálni. Tehát ha dühös, akkor tényleg dühös, hogyha vaj van a füle mögött, mert megcsalja a feleségét, akkor tényleg vaj van a füle mögött

– mondta. A Dupla vagy semmi szereplői így viselkednek. Miközben a nézők a félreértéseken és a kínos helyzeteken nevetnek, a színpadon mindenki véresen komolyan veszi a problémáit. A féltékenység, a sértettség vagy éppen egy lelepleződéstől való félelem újabb és újabb meggondolatlan döntésekhez vezet. A közönség nevetése pedig a színészeknek is sokat ad. „Én nagyon szeretem a reakciójukatt hallani, az inspirál” – hangsúlyozta Hajdu Steve.