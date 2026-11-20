Woody Allen történeteiben a szerelem és a házasság ritkán alakul úgy, ahogy azt a szereplők eltervezik. A hűtlenség, a féltékenység és a kínos titkok rendszerint a legrosszabb pillanatban kerülnek felszínre, a szereplők pedig kétségbeesetten próbálják menteni a menthetőt. Nincs ez másként a Centrál Színház új bemutatójában, a Dupla vagy semmiben sem, ahol egy ártatlannak induló családi összejövetelből és egy félresikerült esküvőből lesz hatalmas felfordulás.
A Dupla vagy semmi szereplői mindenáron szeretnék megőrizni a látszatot
Puskás Dávid rendező Woody Allen két, Magyarországon korábban be nem mutatott egyfelvonásosát, az Old Saybrook és a Honeymoon Hotel című műveket dolgozta át, és kapcsolta össze egy egész estés előadássá. A két történet ebben a formában most először került színpadra a világon. Az első történetben egy fogorvos családi vendégsége vesz váratlan fordulatot, amikor megjelennek a ház korábbi tulajdonosai. A látogatás után sorra derülnek ki a titkok, és hamarosan mindenki magyarázkodásra kényszerül. A második történet középpontjában egy félresikerült esküvő áll, amely alaposan felforgatja a család életét. A két darabban közös, hogy a szereplők mindenáron szeretnék megőrizni a látszatot, ám minél jobban igyekeznek, annál nagyobb bajba kerülnek. Woody Allen figurái ráadásul többnyire meg vannak győződve arról, hogy a kialakult helyzetért valaki más a felelős.
Parádés szereposztás, sziporkázó humor
A darabban Parti Nóra, Hajdu Steve, Hevér Gábor, Pálfi Kata, Magyar Attila, Szécsi Bence és Hermányi Mariann lép színpadra. A színészek remekül ráéreztek Woody Allen humorára, a poénok pedig sokszor egy-egy arckifejezéstől, váratlan mozdulattól vagy jól időzített hallgatástól válnak igazán hatásossá.
Egyik emlékezetes alakítás, ahogy Magyar Attila szinte berobban a történetbe. Már az első pillanatokban magára vonja a figyelmet.
Játékában a gesztusoknak, a hangsúlyoknak és a hirtelen reakcióknak is fontos szerep jut. Láthatóan élvezi a figurát, és a legapróbb helyzetekből is képes poént csinálni. A színész az Origónak elmondta, hogy a kisebb szerepeket legalább olyan komolyan veszi, mint a főszerepeket, sőt olykor még több energiát fordít rájuk.
Én mindig megpróbálom a maximumot kihozni egy szerepből, akkor is, ha kicsi, akkor is, ha nagy, de ha kicsi, akkor még inkább
– fogalmazott Magyar Attila. A próbákon a rendezői instrukciók mellett a színészek ötletei is alakítják az előadást. Egy-egy gesztus, mozdulat vagy váratlan reakció újabb poénokat hozhat, bár ezek közül nem mindegyik marad meg a bemutatóra. Magyar Attila szerint éppen ez a közös munka teszi izgalmassá a próbafolyamatot. Hevér Gábor már a premier előtt meglehetősen találóan jellemezte a készülő előadást:
Ez a darab egy igazi elmebaj. Az a szerencse, hogy az összes kolléga elmebajos, úgyhogy egy egészen kiváló estére számíthatnak a nézők.
Hajdu Steve-et arról kérdeztük, egyetért-e kollégája megállapításával.
Szinte csak vígjátékokban játszom, és azok mind elmebajok. Mindegyiken akkor szórakozik jól a néző, és akkor van igazságtartalma, ha ehhez az elmebaj társul. De a sok vígjáték közül ez a top kettő-háromban benne van
– mondta mosolyogva a színész. Hajdu Steve-nek nem idegenek a szerelmi bonyodalmak és a kínos magyarázkodások a színpadon. A Dupla vagy semmiben is olyan helyzetekbe kerül, amelyekből egyre nehezebb kimászni.
A legnagyobb képtelenségeket is halálos komolysággal játssza, amitől a jelenetek még mulatságosabbak lesznek.
A vígjátékot a közönség is alakítja
Hajdu Steve szerint a vígjáték egyik legnagyobb nehézsége, hogy a színészek a próbák alatt annyiszor hallják ugyanazokat a poénokat, hogy egy idő után már egyáltalán nem találják őket viccesnek. Ilyenkor könnyen elbizonytalanodhatnak, vajon a közönség nevetni fog-e azokon a jeleneteken, amelyeket ők már kívülről ismernek.
Hat hétig próbálunk egy darabot, és körülbelül úgy a harmadik hétnél, mikor mi már kinevettük magunkat, akkor az ember úgy van vele, hogy elunja, és azt mondja, hogy ha én már nem nevetek, akkor a néző se fog. És ilyenkor jön a csodálatos közönség, aki próba nélkül beül és ott nevet, ahol kell. Ez fantasztikus!
– mesélte az Origónak. A bemutató után az előadás ritmusa is változhat. A színészek a közönség reakcióiból érzik meg, melyik poén után kell várni néhány másodpercet, hol lehet továbbmenni, és melyik jelenet vált ki nagyobb nevetést a vártnál.
Hajdu Steve kifejezetten szereti, amikor azonnal hallja, hogyan fogadja a nézőtér a játékát. Úgy véli azonban, hogy a jó vígjátékhoz nem elég néhány ügyesen elhelyezett poén.
A szereplőknek komolyan kell venniük a saját helyzetüket, még akkor is, ha az a nézőtérről teljesen abszurdnak tűnik.
A vígjátékoknál is az igazságtartalmát próbálom megtalálni. Tehát ha dühös, akkor tényleg dühös, hogyha vaj van a füle mögött, mert megcsalja a feleségét, akkor tényleg vaj van a füle mögött
– mondta. A Dupla vagy semmi szereplői így viselkednek. Miközben a nézők a félreértéseken és a kínos helyzeteken nevetnek, a színpadon mindenki véresen komolyan veszi a problémáit. A féltékenység, a sértettség vagy éppen egy lelepleződéstől való félelem újabb és újabb meggondolatlan döntésekhez vezet. A közönség nevetése pedig a színészeknek is sokat ad. „Én nagyon szeretem a reakciójukatt hallani, az inspirál” – hangsúlyozta Hajdu Steve.
Woody Allen humora ma is működik
A Dupla vagy semmi két története ugyan más-más helyzetből indul, de a szereplők hasonló hibákat követnek el. Hazudnak, titkolóznak, féltékenykednek, és amikor lebuknak, újabb magyarázatokkal próbálják kihúzni magukat a bajból. Aztán minden csak rosszabb lesz. Az előadás legszórakoztatóbb pillanataiban már szinte követni is nehéz, ki kinek mit hazudott, ki mit tud, és ki az, aki még mindig azt hiszi, hogy sikerült megőriznie a titkát.
A fordulatos történetek, a színészek játéka és Woody Allen jól ismert humora bőven ad alkalmat a nevetésre. Egy igazi vígjáték ez, miközben az alaptörténet mindannyiunk számára rejteget felismeréseket.