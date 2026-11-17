Hatvankét éves korában elhunyt Finta László kulturális szervező, a budapesti Nyitott Műhely alapítója. Halálhírét az intézmény munkatársai hétfőn jelentették be a közösségi oldalon. A műhely a közlés szerint határozatlan ideig zárva tart – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Gyászol a magyar kulturális élet: 62 éves korában elhunyt Finta László, a Nyitott Műhely alapítója.

Fotó: kultura.hu

Évtizedeken át a kulturális élet fontos találkozóhelye volt

Finta László 1963-ban született Túrkevén. 1999-ben hozta létre a budapesti Ráth György utcában a Nyitott Műhelyt, amely az elmúlt évtizedekben az irodalmi és művészeti élet egyik ismert találkozóhelyévé vált – írja a Prae.hu.

A műhelyben rendszeresen tartottak irodalmi esteket, filmklubokat, kamarazenei koncerteket és más kulturális programokat. A hely működését nagyban meghatározta Finta László személye és szervezőmunkája. A Nyitott Műhely nemcsak rendezvényeknek adott otthont, hanem különböző művészeti ágak képviselőit és közönségüket is összekötötte.

Finta László munkáját 2024-ben Pro Cultura Urbis-díjjal ismerték el.

Megrendítő sorokkal búcsúznak tőle

A kulturális élet több ismert szereplője is megemlékezett Finta Lászlóról.

Müller Péter Sziámi személyes hangú bejegyzésében úgy fogalmazott: Finta maga volt a Nyitott Műhely. Távozását „lyuk a térképen, bombatölcsér a szívünkben” szavakkal írta le.

Lackfi János egy korábban Fintának írt születésnapi versét osztotta meg, és a műhelyben töltött évekre, valamint a házigazda vendégszeretetére is emlékezett.

Mai napig cseng bennem Laci hangja, érzem a pulykalevesének ízét

– írta.

A zenészek közül Gerlóczy Zsigmond arról számolt be, hogy hétévesen a Nyitott Műhelyben adta élete első koncertjét, és később sehol nem lépett fel annyit, mint ott. Sárik Péter zongoraművész rövid búcsújában így fogalmazott:

Aki ismerte, az tudja, aki nem, annak nem lehet elmesélni.

A Nyitott Műhely munkatársai későbbre ígértek tájékoztatást a megemlékezésről és a temetésről.