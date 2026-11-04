János vitéz tánclépésekben hódítja meg a színpadot

Ahogy beléptünk a Fonó Budai Zeneházba, azonnal beszippantott minket a Csak tiszta forrásból című kiállítás, amely a Fitos Dezső Társulat alkotói világába enged betekintést. Éder Vera és Gálos Mihály Samu fotográfiái a táncművészet megismételhetetlen pillanatait örökítik meg. A tárlat és az évad központi szimbóluma a víz, amely a tisztaságot, a megújulást és a folytonosságot jelképezi – akárcsak a néptánc, amely folyamatosan változik, miközben megőrzi gyökereit.
A Fitos Dezső Társulat anyanyelve a népi kultúra
A rendezvény résztvevőit Kocsis Enikő, a társulat egyik vezetője köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy az idei mottó pontosan kifejezi azt a művészi szemléletet, amely Fitos Dezsővel közös munkájukat meghatározza.
A népi kultúra a mi anyanyelvünk, abból indulunk és abból építkezünk, ez az a formanyelv, amit használunk az előadásainkban
– fogalmazott. Mint elmondta, a társulat repertoárja jelenleg 18 előadásból áll, a felnőtteknek szóló táncdrámáktól a családi produkciókon át egészen a babaszínházig. Felidézte azt is, hogy 2022-ben régi álmuk vált valóra, amikor a társulat hivatásos együttesként kezdhette meg működését. Otthonuk, a Fonó Budai Zeneház pedig nemcsak játszóhely, hanem inspiráló, pezsgő kulturális közeg is számukra.
A kiállítást Sipos Imre államtitkár-helyettes nyitotta meg, aki Bartók Béla „Csak tiszta forrásból” gondolatából kiindulva a hagyományőrzés és a művészi megújulás kapcsolatáról beszélt. Kiemelte, hogy Kocsis Enikő és Fitos Dezső több évtizedes alkotói és pedagógiai munkássága bizonyítja: a hagyományhoz való hűség és az újítás nem kizárják, hanem erősítik egymást. Hangsúlyozta, hogy az alkotópáros a népi kultúrát nem csupán archív felvételekből ismerte meg, hanem személyesen kereste fel azokat a közösségeket, ahol a tánc még a mindennapi élet természetes része volt. Beszédében Kocsis Enikő egyik gondolatát is felidézte: „Amikor egy ügyet szolgálsz, sokkal bátrabb vagy.” Szerinte ez a mondat jól kifejezi azt a közösségteremtő küldetést, amely a társulat munkáját jellemzi.
Petőfi klasszikusa új színházi nyelven születik újjá
A 2026/2027-es évad egyik legizgalmasabb eseménye a János vitéz november 10-i bemutatója a Nemzeti Táncszínházban.
A Fitos Dezső Társulat Petőfi Sándor klasszikusát olyan formában állítja színpadra, amely egyszerre őrzi az eredeti mű szellemiségét, és kínál újszerű, látványos színházi élményt.
A sajtótájékoztatón már ízelítőt is kaptunk a készülő produkcióból, és a látottak alapján egészen kivételes erejű előadás van születőben. A táncosok lendülete, a mozdulatokban rejlő szenvedély és az a sodró energia, amely a társulat művészetét jellemzi, már ebben a rövid részletben is magával ragadó volt. Egy olyan előadás, amelyben a néptánc önálló, erőteljes történetmesélő nyelvvé válik. Kukorica Jancsi története generációk óta a szerelem, a hűség, a bátorság és a kitartás jelképe. A produkció egyik legnagyobb különlegessége, hogy több művészeti ág találkozik benne. A virtuóz táncjeleneteket a költészet, a bábművészet és a modern vizuális megoldások egészítik ki. A színpadon plasztikus bábok, multimédiás eszközök és grafikai elemek segítik a mese világának megteremtését, lehetőséget adva arra, hogy a történet valóságos és fantasztikus helyszínei különleges formában elevenedjenek meg.
A látványvilág kialakításában Makhult Gabriella képzőművész, grafikus és illusztrátor alkotásai is meghatározó szerepet kapnak. Munkáiban a népi kultúra motívumai játékossággal és finom iróniával ötvöződnek, sajátos, meseszerű képi világot teremtve. Ez az összművészeti megközelítés különösen izgalmas Petőfi műve esetében, hiszen a János vitézben a valóság, a népmesei képzelet és a fantasztikum folyamatosan összekapcsolódik. A Fonó Budai Zeneházban Makhult Gabriella János vitézhez készített csodálatos grafikáit is láthatjuk, amelyek a közelgő bemutató különleges látványvilágát vetítik előre.
A címszereplőt, Kukorica Jancsit Molnár Bálint, szerelmét, Iluskát Fafka Júlia alakítja. A két fiatal táncművészre különösen összetett feladat vár, hiszen a történet érzelmi mélységeit és a szereplők személyiségének változásait elsősorban a mozdulatok, a tánc és a színpadi jelenlét segítségével kell megjeleníteniük. Az előadás rendező-koreográfusai Fitos Dezső és Kocsis Enikő, akik ezúttal is a magyar néptánchagyományból kiindulva alakítják ki sajátos színházi nyelvüket. A produkció zenei anyagát öt alkotó jegyzi: ifj. Csoóri Sándor, Lakatos Róbert, Paár Julianna, Szabó Dániel és ifj. Szerényi Béla. Az öt zeneszerző közreműködése gazdag és sokszínű zenei világ megteremtésére ad lehetőséget. A társulat művészi szemléletében a zene és a tánc elválaszthatatlan egymástól, így a zenei anyag a történet érzelmi és dramaturgiai kibontásában is meghatározó szerepet kaphat. A János vitéz a Nemzeti Táncszínházzal együttműködésben, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium támogatásával valósul meg.
New Yorkban vált valóra egy 16 éves álom
A sajtótájékoztató másik kiemelkedő témája a társulat nemzetközi sikere volt. A Fitos Dezső Társulat október 17-én a New York-i Brooklyn Academy of Music (BAM) színpadán mutatta be Tántorgók (Drifters) című előadását, a Tulipán Foundation meghívására, az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulójához kapcsolódva. Kocsis Enikő személyes hangon idézte fel a vendégszereplést, amely egy 16 éve dédelgetett álom megvalósulását jelentette számukra.
A Tántorgók a 20. század elején Amerikába kivándorló magyarok történetét dolgozza fel, az elszakadás fájdalmát, az ismeretlentől való félelmet és az újrakezdés reményét állítva középpontba.
A fellépés előtt a társulat tagjai ellátogattak Ellis Islandre, és felkeresték a bevándorlási múzeumot, ahol közvetlenül találkozhattak azzal a történelmi környezettel, amelynek emberi sorsait a színpadon megidézték. Kocsis Enikő beszámolója szerint az előadás nemcsak a magyar származású nézőket érintette meg, hanem az amerikai közönséget is: a produkció végén könnyes szemmel, állva tapsoltak a művészeknek. Az előadásból bemutatott részlet a sajtótájékoztató közönségét is megragadta.
A legkisebbektől az egész családig
A János vitéz mellett a társulat a felnőtt közönség számára is több jelentős produkcióval készül. A Hagyományok Házában három, eltérő tematikájú, mégis közös művészi szemléletből született előadás szerepel a programban. A Taven Baxtale! – Legyetek szerencsések! a cigány kultúra gazdag világát, a vándorló életformát és az emberi sorsok sokszínűségét mutatja be virtuóz táncokkal, lírai, humoros és drámai jelenetekkel. A Bernarda Ballada Federico García Lorca Bernarda Alba háza című drámájából merít ihletet, és a női sorsok, az elfojtott vágyak, valamint a szabadság és a társadalmi kötöttségek konfliktusait dolgozza fel. Az Irgalom Arany János balladáinak sötét, lélektani világába vezeti a nézőket. A szöveg nélküli táncjáték a bűntudat, a lelkiismeret és a bűnhődés kérdéseit állítja középpontba.
A Fitos Dezső Társulat számára a gyermekek megszólítása és a következő generációk nevelése ugyanolyan fontos, mint a nagyszínpadi bemutatók létrehozása. A Fonóban továbbra is műsoron szerepel a Tündérhinta című, 0–4 éveseknek készült babaszínházi előadás, amely mondókákra, gyermekdalokra, ritmusjátékokra és mozgásra épül. A négy táncművész által teremtett játékos világban a legkisebbek maguk is részeseivé válhatnak az élménynek. A produkció koreográfusa Fitos Dezső, rendezője és dramaturgja Kocsis Rozi, zeneszerzője Paár Julcsi.
Az adventi időszakban a Karácsonyi álom – A fény meséje című családi táncszínházi előadás várja a közönséget a Nemzeti Táncszínházban. A Paár Julcsival közösen létrehozott produkció egy különleges adventi kalendárium köré épül, amelynek ablakaiból Luca-napi boszorkák, pásztorok és a magyar karácsonyi ünnepkör jellegzetes alakjai lépnek elő. A hároméves kortól ajánlott előadás zenéjét Paár Julcsi és Lakatos Róbert jegyzi, rendező-koreográfusai Kocsis Enikő és Fitos Dezső. A színházi előadások mellett a Fonóban gyermektáncházak és a társulat által vezetett gyermektánccsoport foglalkozásai is segítik a népi kultúra továbbadását. A Fitos Dezső Társulat új évada egyszerre szól a hagyomány megőrzéséről, a művészi megújulásról és a következő generációk megszólításáról. Az évad programja azt bizonyítja, hogy a tiszta forrásból táplálkozó néptánc ma is képes új történeteket, új formákat és maradandó színházi élményeket teremteni.