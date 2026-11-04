János vitéz tánclépésekben hódítja meg a színpadot

Ahogy beléptünk a Fonó Budai Zeneházba, azonnal beszippantott minket a Csak tiszta forrásból című kiállítás, amely a Fitos Dezső Társulat alkotói világába enged betekintést. Éder Vera és Gálos Mihály Samu fotográfiái a táncművészet megismételhetetlen pillanatait örökítik meg. A tárlat és az évad központi szimbóluma a víz, amely a tisztaságot, a megújulást és a folytonosságot jelképezi – akárcsak a néptánc, amely folyamatosan változik, miközben megőrzi gyökereit.

A Csak tiszta forrásból című kiállítás a Fitos Dezső Társulat alkotói világába enged betekintést (Fotó: Magyar Nemzet)

A Fitos Dezső Társulat anyanyelve a népi kultúra

A rendezvény résztvevőit Kocsis Enikő, a társulat egyik vezetője köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy az idei mottó pontosan kifejezi azt a művészi szemléletet, amely Fitos Dezsővel közös munkájukat meghatározza.

A népi kultúra a mi anyanyelvünk, abból indulunk és abból építkezünk, ez az a formanyelv, amit használunk az előadásainkban

– fogalmazott. Mint elmondta, a társulat repertoárja jelenleg 18 előadásból áll, a felnőtteknek szóló táncdrámáktól a családi produkciókon át egészen a babaszínházig. Felidézte azt is, hogy 2022-ben régi álmuk vált valóra, amikor a társulat hivatásos együttesként kezdhette meg működését. Otthonuk, a Fonó Budai Zeneház pedig nemcsak játszóhely, hanem inspiráló, pezsgő kulturális közeg is számukra.

A kiállítást Sipos Imre államtitkár-helyettes nyitotta meg, aki Bartók Béla „Csak tiszta forrásból” gondolatából kiindulva a hagyományőrzés és a művészi megújulás kapcsolatáról beszélt. Kiemelte, hogy Kocsis Enikő és Fitos Dezső több évtizedes alkotói és pedagógiai munkássága bizonyítja: a hagyományhoz való hűség és az újítás nem kizárják, hanem erősítik egymást. Hangsúlyozta, hogy az alkotópáros a népi kultúrát nem csupán archív felvételekből ismerte meg, hanem személyesen kereste fel azokat a közösségeket, ahol a tánc még a mindennapi élet természetes része volt. Beszédében Kocsis Enikő egyik gondolatát is felidézte: „Amikor egy ügyet szolgálsz, sokkal bátrabb vagy.” Szerinte ez a mondat jól kifejezi azt a közösségteremtő küldetést, amely a társulat munkáját jellemzi.