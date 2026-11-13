Cukorkával akarta megdobni a Foo Fighters énekesét egy rajongó, a frontember nem hagyta annyiban – videó

A Foo Fighters ausztráliai koncertjén egy rajongó a rockbanda egyik legendás klipjére utalva Mentos cukorkát dobott Dave Grohl felé. Az énekes először alaposan kiosztotta, aztán olyan feladatot talált ki neki, amelyre aligha számított – olvasható a Daily Mail oldalán.

Dave Grohl, az amerikai énekes és gitáros, a Foo Fighters frontembere

Fotó: MAURO PIMENTEL / AFP

Dave Grohl nem kér a Mentosból

A Foo Fighters kedden este mintegy 60 ezer ember előtt lépett fel az ausztráliai Sydneyben, amikor egy Thomas nevű koncertlátogató úgy tett, mintha egy Mentos cukorkát akarna dobni Dave Grohl felé.

A húzás nem volt teljesen véletlen. A Mentos ugyanis fontos szerepet kapott a zenekar 1996-os Big Me című dalának videoklipjében, amelyet 1995-ben éppen Sydneyben forgattak.

A humoros kisfilm egy népszerű Mentos-reklám paródiája volt, ezért a rajongók azóta időnként cukorkákkal dobálják a zenekart, amikor felcsendül a dal.

Grohl azonban ezúttal egyáltalán nem találta viccesnek a dolgot.

Nehogy megpróbáld! Mondom, ne te legyél az a fickó!

– szólt rá a férfira a színpadról.

Egész csomag Mentost kellett megennie

A frontember aztán váratlan ajánlattal állt elő. Közölte Thomasszal, hogy

ha már ennyire szereti a Mentost, és még a koncertre is hozott belőle, akkor egyen meg egy egész csomaggal a dal alatt.

A férfi vállalta a kihívást, és valóban elfogyasztotta az összes cukorkát, miközben a Foo Fighters eljátszotta a Big Me-t. Grohl ezután, ahogy ígérte, egy sört küldetett neki, amit Thomas szintén gyorsan lehúzott, miközben a zenész a színpadról biztatta.

A koncert végül jó hangulatban ért véget: A banda frontembere még a backstage-be is meghívta a rajongót. Persze a poénkodást ekkor sem hagyta abba.

Visszamegyek az öltözőmbe, és Thomast ott találom, amint éppen összehányja magát

- viccelődött, utalva arra, hogy a rajongó előbb egy egész csomag Mentost falt be, majd egy sört is lehúzott.

Grohl szerint egyébként a koncert az egyik legszórakoztatóbb fellépésük volt, amit valaha Sydneyben adtak.