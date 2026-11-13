Cukorkával akarta megdobni a Foo Fighters énekesét egy rajongó, a frontember nem hagyta annyiban – videó

A Foo Fighters ausztráliai koncertjén egy rajongó a rockbanda egyik legendás klipjére utalva Mentos cukorkát dobott Dave Grohl felé. Az énekes először alaposan kiosztotta, aztán olyan feladatot talált ki neki, amelyre aligha számított – olvasható a Daily Mail oldalán.
Dave Grohl nem kér a Mentosból
A Foo Fighters kedden este mintegy 60 ezer ember előtt lépett fel az ausztráliai Sydneyben, amikor egy Thomas nevű koncertlátogató úgy tett, mintha egy Mentos cukorkát akarna dobni Dave Grohl felé.
A húzás nem volt teljesen véletlen. A Mentos ugyanis fontos szerepet kapott a zenekar 1996-os Big Me című dalának videoklipjében, amelyet 1995-ben éppen Sydneyben forgattak.
A humoros kisfilm egy népszerű Mentos-reklám paródiája volt, ezért a rajongók azóta időnként cukorkákkal dobálják a zenekart, amikor felcsendül a dal.
Grohl azonban ezúttal egyáltalán nem találta viccesnek a dolgot.
Nehogy megpróbáld! Mondom, ne te legyél az a fickó!
– szólt rá a férfira a színpadról.
Egész csomag Mentost kellett megennie
A frontember aztán váratlan ajánlattal állt elő. Közölte Thomasszal, hogy
ha már ennyire szereti a Mentost, és még a koncertre is hozott belőle, akkor egyen meg egy egész csomaggal a dal alatt.
A férfi vállalta a kihívást, és valóban elfogyasztotta az összes cukorkát, miközben a Foo Fighters eljátszotta a Big Me-t. Grohl ezután, ahogy ígérte, egy sört küldetett neki, amit Thomas szintén gyorsan lehúzott, miközben a zenész a színpadról biztatta.
A koncert végül jó hangulatban ért véget: A banda frontembere még a backstage-be is meghívta a rajongót. Persze a poénkodást ekkor sem hagyta abba.
Visszamegyek az öltözőmbe, és Thomast ott találom, amint éppen összehányja magát
- viccelődött, utalva arra, hogy a rajongó előbb egy egész csomag Mentost falt be, majd egy sört is lehúzott.
Grohl szerint egyébként a koncert az egyik legszórakoztatóbb fellépésük volt, amit valaha Sydneyben adtak.