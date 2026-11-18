Hetvenéves korában meghalt Geltz Péter színész, zeneszerző és koreográfus, aki a magyar színházi és filmes élet meghatározó alakja volt. A színész a Meteo című kultikus magyar sci-fiben is szerepelt, halálának körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

Meghalt Geltz Péter - Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Geltz Péter élete

Geltz Péter 1956-ban született, és 2026-ban, 70 éves korában hunyt el. Pályafutása során színészként, zeneszerzőként és koreográfusként is dolgozott, számos filmes és színházi produkcióban vett részt.

Egyik legismertebb filmszerepét Monory Mész András 1990-ben bemutatott, Meteo című alkotásában játszotta. A film a magyar filmtörténet kultikus sci-fije, amelyben olyan színészek mellett tűnt fel, mint Eperjes Károly, Kistamás László és Derzsi János.

Geltz Péter később is több filmben szerepelt. Láthatta a közönség az 1996-os Boldog lovak, a 2010-es Az utolsó kép és a 2022-es A moszkvai fogoly című alkotásokban is.

A színházi világban szintén jelentős munkát végzett. A Nemzeti Színház adatlapja számos közreműködését sorolja fel, többek között a Tóték, a Makrancos Kata és A nagy Górky című előadásokban is dolgozott.

Halála kapcsán Grecsó Zoltán megható sorokkal búcsúzott a művésztől. Közösségi oldalán arról írt, hogy Geltz Péter rendkívüli érzékenységet, tudást és tehetséget hordozott magában, és sok minden maradt még benne, ami nem születhetett meg - írja a Blikk.

Ez a mi közös veszteségünk is. Talán a felelősségünk is

– fogalmazott Grecsó Zoltán, aki a színész életének nehézségeire is utalt búcsújában.