Grammy 2027: taroltak a női előadók, Beyoncé pedig történelmet írt – íme a jelöltek listája

Raye, Rosalía, Olivia Rodrigo, Olivia Dean és számos más előadó is több jelölést kapott a 2027-es Grammy-díjátadóra. Mutatjuk, kik versenyeznek az év albuma címért és a többi rangos elismerésért!
Grammy 2027: megvannak a jelöltek, Beyoncé történelmet írt
Hétfőn nyilvánosságra hozták a 69. Grammy-díjátadó jelöltjeinek listáját, amelyen a női előadók új generációja került a középpontba. Ugyanakkor olyan legendás zenészek is számos jelölést kaptak, mint Paul McCartney, Madonna, a Rolling Stones, valamint a néhai Dolly Parton.
Az idei év legtöbb jelölését a brit énekes-dalszerző, Raye gyűjtötte be, aki összesen 11 kategóriában esélyes a díjra. Nem sokkal maradt el mögötte a spanyol Rosalía kilenc, valamint a countryénekesnő Ella Langley hét jelöléssel.
Miranda Lambert, Olivia Rodrigo és Phoebe Bridgers szintén hét-hét jelölést kapott, míg Bruno Mars, Leon Thomas és Olivia Dean – aki tavaly a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat nyerte el – egyaránt hat kategóriában versenyezhet az elismerésért.
Beyoncé szintén történelmet írt: pályafutása során immár a 100. Grammy-jelölését gyűjtötte be. Az énekesnő eddig is a díj történetének legtöbbször jelölt előadója volt, most pedig a „Morning Dew (Donk)” című dalával került be a legjobb R&B szólóelőadás kategória jelöltjei közé.
A 2027-es Grammy-díjátadót február 7-én rendezik meg a Los Angeles-i Crypto.com Arenában. A gálát az ABC televíziós csatorna élőben közvetíti, az esemény pedig a Hulu és a Disney+ streamingplatformokon is valós időben követhető lesz – írja a CNN.
Az alábbiakban a fontosabb kategóriák jelöltjeiből válogattunk:
Az év felvétele
Olivia Dean – Man I Need
Ella Langley – Choosin’ Texas
Bruno Mars – I Just Might
Raye – Where is My Husband!
Olivia Rodrigo – The Cure
Rosalía featuring Björk & Yves Tumor – Berghain
Taylor Swift – The Fate of Ophelia
Tame Impala & Jennie – Dracula
Az év dala
Rosalía featuring Björk & Yves Tumor – Berghain
Ella Langley – Choosin’ Texas
Olivia Rodrigo – The Cure
Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me
Taylor Swift – I Knew It, I Knew You
Olivia Dean – Man I Need
Bruno Mars – Risk It All
Raye – Where is My Husband!
Az év albuma
Phoebe Bridgers – Lost Weekend
Olivia Dean – The Art of Loving
Ella Langley – Dandelion
Bruno Mars – The Romantic
Raye – This Music May Contain Hope.
Olivia Rodrigo – You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
Rosalía – Lux
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
A legjobb új előadó
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
A legjobb pop szólóelőadás
Olivia Dean – Man I Need
Bruno Mars – Risk It All
Raye – Where Is My Husband!
Olivia Rodrigo – The Cure
Rosalía – Sauvignon Blanc
A legjobb popduó vagy együttes előadása
Lady Gaga & Doechii – Runway
Madonna & Sabrina Carpenter – Bring Your Love
Raye featuring Hans Zimmer – Click Clack Symphony.
Taylor Swift & Sabrina Carpenter – The Life of a Showgirl
Tame Impala & Jennie – Dracula
A bővebb listát a The Guardian oldalán nézheted meg!