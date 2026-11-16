Grammy 2027: taroltak a női előadók, Beyoncé pedig történelmet írt – íme a jelöltek listája

Raye, Rosalía, Olivia Rodrigo, Olivia Dean és számos más előadó is több jelölést kapott a 2027-es Grammy-díjátadóra. Mutatjuk, kik versenyeznek az év albuma címért és a többi rangos elismerésért!

Grammy 2027: megvannak a jelöltek, Beyoncé történelmet írt Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Grammy 2027: megvannak a jelöltek, Beyoncé történelmet írt

Hétfőn nyilvánosságra hozták a 69. Grammy-díjátadó jelöltjeinek listáját, amelyen a női előadók új generációja került a középpontba. Ugyanakkor olyan legendás zenészek is számos jelölést kaptak, mint Paul McCartney, Madonna, a Rolling Stones, valamint a néhai Dolly Parton.

Az idei év legtöbb jelölését a brit énekes-dalszerző, Raye gyűjtötte be, aki összesen 11 kategóriában esélyes a díjra. Nem sokkal maradt el mögötte a spanyol Rosalía kilenc, valamint a countryénekesnő Ella Langley hét jelöléssel.

Miranda Lambert, Olivia Rodrigo és Phoebe Bridgers szintén hét-hét jelölést kapott, míg Bruno Mars, Leon Thomas és Olivia Dean – aki tavaly a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat nyerte el – egyaránt hat kategóriában versenyezhet az elismerésért.

Beyoncé szintén történelmet írt: pályafutása során immár a 100. Grammy-jelölését gyűjtötte be. Az énekesnő eddig is a díj történetének legtöbbször jelölt előadója volt, most pedig a „Morning Dew (Donk)” című dalával került be a legjobb R&B szólóelőadás kategória jelöltjei közé.

A 2027-es Grammy-díjátadót február 7-én rendezik meg a Los Angeles-i Crypto.com Arenában. A gálát az ABC televíziós csatorna élőben közvetíti, az esemény pedig a Hulu és a Disney+ streamingplatformokon is valós időben követhető lesz – írja a CNN.

Az alábbiakban a fontosabb kategóriák jelöltjeiből válogattunk:

Az év felvétele

Olivia Dean – Man I Need

Ella Langley – Choosin’ Texas

Bruno Mars – I Just Might

Raye – Where is My Husband!

Olivia Rodrigo – The Cure

Rosalía featuring Björk & Yves Tumor – Berghain

Taylor Swift – The Fate of Ophelia

Tame Impala & Jennie – Dracula

Az év dala

Rosalía featuring Björk & Yves Tumor – Berghain

Ella Langley – Choosin’ Texas

Olivia Rodrigo – The Cure

Ariana Grande – Hate That I Made You Love Me

Taylor Swift – I Knew It, I Knew You

Olivia Dean – Man I Need

Bruno Mars – Risk It All

Raye – Where is My Husband!