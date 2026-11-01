„Minden előadás élet-halálra megy” – Hobo megrendítő titkot árult el

Ismerjük azt a csendet, amikor a nézőtéren senki sem mozdul, még csak nem is fészkelődik, mert minden figyelem a színpadra összpontosul? Hobo 600. jubileumi József Attila-estjén ez történt. A teremben szinte érzékelhető volt az elmélyültség, ahogy vers és zene, indulat és gyöngédség, kétségbeesés és remény váltotta egymást a színpadon. Mire egy költemény fájdalmát, szépségét felfogtuk, máris érkezett a következő, újabb sebeket feltépve, újabb kérdéseket szegezve nekünk. Hobo nem engedett pihenőt, és azt hiszem, ettől vált az este szinte elviselhetetlenül gyönyörűvé. Ezért lehet hatszázadszor is érvényes, eleven és megrendítő ugyanaz az előadás, mert minden alkalommal új találkozás történik a költő, az előadó és a közönség között.

Hobo a József Attila-est egyik megrázó pillanatában (Fotó: Eöri Szabó Zsolt)

Hobo József Atttila-estje elemi erővel hat

József Attila költészete és Hobo zenéje sokunk életében összetartozik. A nyolcvanas években ezek a versek és dalok egészen más jelentőséggel bírtak, mint az iskolai tananyag vagy a rádióban hallható slágerek. A saját bizonytalanságainkat, indulatainkat és szabadságvágyunkat ismertük fel bennük.

József Attila sorai olyan kérdéseket fogalmaztak meg, amelyekre akkoriban mi is kerestük a választ. Hobo pedig a blues nyelvén tudott beszélni mindarról, amit a körülöttünk lévő világból nehezen fogadtunk el.

Hobo már első koncertjein is előadott verseket: József Attila, Villon és Ginsberg műveit, később pedig Pilinszky, Faludy és Viszockij is meghatározó szerepet kapott előadói világában. Mindig azokhoz a költőkhöz vonzódott, akik nem voltak hajlandók megalkudni sem önmagukkal, sem a világgal. József Attila azonban különleges helyet foglal el közöttük.

József Attila műveit úgy olvasom, mint a szent könyveket, és néha mintha a saját gondolataimat látnám leírva

– vallja Hobo.

Nincs menekvés a versek elől

A jubileumi estén ismert és kevésbé ismert költemények követték egymást. Az Óda, A hetedik, a Levegőt!, a Nagyon fáj, a Hazám, a címadó Tudod, hogy nincs bocsánat és a többi vers nem pusztán egy költői életmű állomásait idézte fel. Egy emberi sors, egy belső dráma darabjai illeszkedtek egymáshoz.

Az előadás nem kínál könnyű feloldozást. A legnagyobb érzelmi súlyú versek olykor szinte szünet nélkül követik egymást.

Hobo elképesztő fizikai és szellemi teljesítményt nyújtott. Olyan intenzitással, szenvedéllyel és koncentrációval állt a színpadon, amely fiatalabb előadóknak is becsületére válna. Hol énekelt, hol szavalt, hol szinte suttogva szólalt meg, máskor elementáris erővel robbantak ki belőle a sorok. Közben mindvégig ott volt a szavak mögött az az ember, akit hosszú évtizedek óta ismerünk. A bluesénekes, a lázadó, az örök kívülálló, aki soha nem akart megfelelni az éppen aktuális elvárásoknak. A Tudod, hogy nincs bocsánat előadással több mint húsz éve járja az országot és a határon túli magyar közösségeket. Színházakban, művelődési házakban, nagyvárosokban és apró falvakban hangzottak el ugyanazok a versek. A produkció 2013 óta a Nemzeti Színház repertoárján is szerepel. Zenéjét Hárs Viktor, Márta István, Póka Egon és Nagy Szabolcs jegyzi. Hatszáz este, amikor újra meg újra nekifeszül ugyanannak a hatalmas szellemi és érzelmi feladatnak. Hatszáz alkalom, amikor a nézők a maguk életét, tapasztalatait, fájdalmait viszik magukkal a nézőtérre. A Kész a leltár utolsó sorai után hosszan ünnepeltük Hobót. Az est azonban tartogatott egy meglepetést: a művész leült közénk és mesélni kezdett.