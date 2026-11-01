„Minden előadás élet-halálra megy” – Hobo megrendítő titkot árult el

Ismerjük azt a csendet, amikor a nézőtéren senki sem mozdul, még csak nem is fészkelődik, mert minden figyelem a színpadra összpontosul? Hobo 600. jubileumi József Attila-estjén ez történt. A teremben szinte érzékelhető volt az elmélyültség, ahogy vers és zene, indulat és gyöngédség, kétségbeesés és remény váltotta egymást a színpadon. Mire egy költemény fájdalmát, szépségét felfogtuk, máris érkezett a következő, újabb sebeket feltépve, újabb kérdéseket szegezve nekünk. Hobo nem engedett pihenőt, és azt hiszem, ettől vált az este szinte elviselhetetlenül gyönyörűvé. Ezért lehet hatszázadszor is érvényes, eleven és megrendítő ugyanaz az előadás, mert minden alkalommal új találkozás történik a költő, az előadó és a közönség között.
Hobo József Atttila-estje elemi erővel hat
József Attila költészete és Hobo zenéje sokunk életében összetartozik. A nyolcvanas években ezek a versek és dalok egészen más jelentőséggel bírtak, mint az iskolai tananyag vagy a rádióban hallható slágerek. A saját bizonytalanságainkat, indulatainkat és szabadságvágyunkat ismertük fel bennük.
József Attila sorai olyan kérdéseket fogalmaztak meg, amelyekre akkoriban mi is kerestük a választ. Hobo pedig a blues nyelvén tudott beszélni mindarról, amit a körülöttünk lévő világból nehezen fogadtunk el.
Hobo már első koncertjein is előadott verseket: József Attila, Villon és Ginsberg műveit, később pedig Pilinszky, Faludy és Viszockij is meghatározó szerepet kapott előadói világában. Mindig azokhoz a költőkhöz vonzódott, akik nem voltak hajlandók megalkudni sem önmagukkal, sem a világgal. József Attila azonban különleges helyet foglal el közöttük.
József Attila műveit úgy olvasom, mint a szent könyveket, és néha mintha a saját gondolataimat látnám leírva
– vallja Hobo.
Nincs menekvés a versek elől
A jubileumi estén ismert és kevésbé ismert költemények követték egymást. Az Óda, A hetedik, a Levegőt!, a Nagyon fáj, a Hazám, a címadó Tudod, hogy nincs bocsánat és a többi vers nem pusztán egy költői életmű állomásait idézte fel. Egy emberi sors, egy belső dráma darabjai illeszkedtek egymáshoz.
Az előadás nem kínál könnyű feloldozást. A legnagyobb érzelmi súlyú versek olykor szinte szünet nélkül követik egymást.
Hobo elképesztő fizikai és szellemi teljesítményt nyújtott. Olyan intenzitással, szenvedéllyel és koncentrációval állt a színpadon, amely fiatalabb előadóknak is becsületére válna. Hol énekelt, hol szavalt, hol szinte suttogva szólalt meg, máskor elementáris erővel robbantak ki belőle a sorok. Közben mindvégig ott volt a szavak mögött az az ember, akit hosszú évtizedek óta ismerünk. A bluesénekes, a lázadó, az örök kívülálló, aki soha nem akart megfelelni az éppen aktuális elvárásoknak. A Tudod, hogy nincs bocsánat előadással több mint húsz éve járja az országot és a határon túli magyar közösségeket. Színházakban, művelődési házakban, nagyvárosokban és apró falvakban hangzottak el ugyanazok a versek. A produkció 2013 óta a Nemzeti Színház repertoárján is szerepel. Zenéjét Hárs Viktor, Márta István, Póka Egon és Nagy Szabolcs jegyzi. Hatszáz este, amikor újra meg újra nekifeszül ugyanannak a hatalmas szellemi és érzelmi feladatnak. Hatszáz alkalom, amikor a nézők a maguk életét, tapasztalatait, fájdalmait viszik magukkal a nézőtérre. A Kész a leltár utolsó sorai után hosszan ünnepeltük Hobót. Az est azonban tartogatott egy meglepetést: a művész leült közénk és mesélni kezdett.
A katarzis után
Mi pedigt boldogan hallgattuk az ismerős, utánozhatatlan hobós történeteket. Visszaemlékezett első önálló József Attila-estjére, a Légy ostobára, amelyet 1991-ben mutatott be a Katona József Színházban, Jordán Tamás rendezésében. Ezt követte 1999-ben A hetedik az Új Színházban, majd 2005-ben megszületett a harmadik változat, a Tudod, hogy nincs bocsánat, Vidnyánszky Attila rendezésében. Hobo úgy fogalmazott, hogy az első két előadás inkább róla szólt. Kisajátította József Attila verseit, mert azokban saját érzéseit, saját életének konfliktusait ismerte fel. A harmadik estben viszont már magát a költőt szerette volna megmutatni. Ez a különbség alapvetően meghatározza a mostani előadást.
Hobo nem egyszerűen saját fájdalmait énekli és mondja el József Attila szavaival, hanem megpróbálja felmutatni a költő teljes, ellentmondásokkal teli személyiségét. A gyermeki szeretetvágyat, a társadalmi igazságtalanságok elleni lázadást, a szerelmi szenvedélyt, a kiszolgáltatottságot, az önmarcangolást és a végső számvetést.
Mindazt, amit József Attila mindössze harminckét év alatt olyan életművé formált, amelynek jelentősége nemzedékeken és történelmi korszakokon ível át. Miközben Hobo mesélt, váratlanul belépett Vidnyánszky Attila, hogy személyesen gratuláljon a hatszázadik előadáshoz. A rendező azt is elárulta, hogy Hobo kedvenc étele a kolbász, ezért a közönséget és a művészt apró kolbászos falatokkal kínálták meg. A költészet legmélyebb fájdalmai után egyszer csak megérkezett a nevetés, a közvetlenség és a közös ünneplés.
„Egy ilyen zsenit szolgálni óriási dolog”
A jubileumi előadáshoz kapcsolódva Hobo az Origónak adott rövid interjúban is beszélt arról, mit jelent számára József Attila költészetének szolgálata. Szavaiból világosan kiderült, hogy számára nem a helyszín nagysága vagy a nézőszám a meghatározó. Felidézett egy apró falut, ahol mindössze négyszáznyolcvanan éltek, mégis százhúszan mentek el a József Attila-estjére. Egy másik alkalommal negyvenhárom ember előtt lépett fel, olyan szegény falusi emberek előtt, akiket – ahogy fogalmazott – a huszadik és a huszonegyedik század is kirabolt. És ő ugyanazzal az elszántsággal állt eléjük, mint a legnagyobb koncerttermek közönsége elé.
Minden előadás élet-halálra megy
– mondta.
Annak a negyvenhárom embernek is mindent beleadott, mert látta, mit jelentenek számukra a versek. És nem az volt a fontos, hogy ő, Hobo mit jelent nekik, hanem az, hogy József Attila mit adhat ezeknek az embereknek.
Ez egy óriási dolog, egy ilyen zsenit szolgálni
– tette hozzá.
Az interjúban a rendezőkkel való kapcsolatáról is beszélt. Elmondta, hogy sem Jordán Tamás, sem Kiss Csaba, sem Vidnyánszky Attila nem mondta meg neki, hogyan hangsúlyozzon egy-egy verset. Nem a versmondás módjába szóltak bele, hanem megteremtették a színházi kereteket, és a dramaturgiával segítették az előadást.
Igaz, olykor alaposan „kiszúrtak vele”. Hobo nevetve panaszkodott, hogy olyan hatalmas érzelmi megterhelést jelentő verseket helyeztek egymás mellé, mint az Óda és a Nagyon fáj, amelyekbe külön-külön is szinte bele lehet halni.
Ő pedig szívesen kifújta volna magát két ilyen költemény között, esetleg beiktatott volna egy kis zenét. A rendezők azonban éppen azt tartották hatásosnak, ha a drámai feszültség megszakítás nélkül fokozódik. „Na de hát én egy exhibicionista vagyok, ezek meg művészek” – jegyezte meg jellegzetes öniróniájával. A jubileumi előadásra egyébként nem készült semmilyen változtatással. Nem akart ünnepi díszítést, különleges gesztusokat vagy látványos meglepetéseket. Ugyanazt tette, amit immár hatszáz alkalommal: kiállt az emberek elé, és minden erejével, tudásával, élettapasztalatával megszólaltatta József Attilát. Mert ez az előadás valóban életre-halálra megy. Mi, akik ott ültünk a Nemzeti Színházban, ennek lehettünk részesei.
Hatszáz este után sem fogyott el a mondanivaló. Sem a fájdalom, sem a szeretet, sem a szabadság utáni vágy. És amíg van valaki, aki ilyen hitelesen képes megszólaltatni ezeket a verseket, addig József Attila nem pusztán irodalmi örökség, hanem eleven, megrendítő jelenlét marad közöttünk.