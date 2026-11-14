Óriási siker a vásznon: léggömbök, könnyek és kulisszatitkok a Hogyan tudnék élni nélküled 2. díszbemutatóján!

Igazi ünnepi hangulat övezte a Hogyan tudnék élni nélküled 2 premierjét, hiszen a nézők ismét fejest ugorhattak Demjén Ferenc halhatatlan slágereinek nosztalgikus világába. A nagyszabású esemény után ráadásul sikerült mikrofonvégre kapnunk a film ifjú csillagát, Jeles Bálintot, valamint rutinosabb színész testvérét, Dánielt, akik őszintén, gyermeki bájjal és rengeteg humorral meséltek a kulisszatitkokról.

Jeles Bálint, a Hogyan tudnék élni nélküled 2 gyerekfőszereplője Fotó: Szabolcs László

Az éppen a bemutató napján 11 éves Bálint az Origónak elárulta: számára a film legmeghatóbb és egyben legkedvesebb pillanata egy bizonyos léggömbös jelenet volt. Túl sokat persze erről nem árulhatunk el, de annyit igen, hogy a kisfiú karaktere egy erkélyről szélnek ereszt egy héliummal teli lufit, miközben felcsendül Rózsi ide illő slágere. Nem csoda persze, hogy Bálint ennyire magáénak érezte a feladatot, hiszen – mint azt mosolyogva elmesélte – a karakter szinte tökéletesen összefonódott a saját személyiségével.

Olyan, mintha én lennék

– fogalmazott a fiatal tehetség arra utalva, milyen érzés volt visszanézni önmagát a filmvásznon.

Bálint bátyja, Dániel – aki maga is nyolc évnyi gyerekszínészi múlttal a háta mögött érkezett a bemutatóra – büszkén nyugtázta, hogy kisöccse minden túlzás nélkül túlszárnyalta őt.

– Mindig is támogattam a testvéremet, és örültem, amikor néha kikérte a véleményemet néhány színházi alakításáról – fogalmazott.

Bálint rutinosan vette az akadályokat, hiszen a filmpremier előtt egyáltalán nem izgult a vörös szőnyegen: teljes természetességgel és magabiztossággal élvezte a felhajtást.

A beszélgetés során természetesen nem hagyhattuk ki a film egyik legemlékezetesebb és legviccesebb pillanatát, a sokak által emlegetett „hányós jelenetet” sem. Bálint elárulta, hogy szó sincs igazi gyomorrontásról vagy rosszullétről: a stábnak köszönhetően egészen zseniális technikai trükkökkel dolgoztak. Egy speciális csőrendszer és a mesteri vágási technikák hozták össze a poént, ami a forgatáson inkább volt hangos nevetés tárgya, mintsem valódi megterhelés.

Dani nem bánja, hogy az öccse túlszárnyalta Fotó: Szabolcs László

A fiúk azt is összehasonlították, vajon a színház deszkái vagy a filmforgatások világa áll-e közelebb a szívükhöz.