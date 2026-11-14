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Demjén Rózsi

Óriási siker a vásznon: léggömbök, könnyek és kulisszatitkok a Hogyan tudnék élni nélküled 2. díszbemutatóján!

42 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Bemutatták a Demjén Ferenc zenéivel készült film második részét. Az ünnepi eseményen a Hogyan tudnék élni nélküled 2 gyermekfőszereplőjével, Bálinttal, és a szintén gyermekszínész bátyjával, Dániellel beszélgettünk
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Demjén RózsiDemjén FerencgyereksztárHogyan tudnék élni nélküled

Igazi ünnepi hangulat övezte a Hogyan tudnék élni nélküled 2 premierjét, hiszen a nézők ismét fejest ugorhattak Demjén Ferenc halhatatlan slágereinek nosztalgikus világába. A nagyszabású esemény után ráadásul sikerült mikrofonvégre kapnunk a film ifjú csillagát, Jeles Bálintot, valamint rutinosabb színész testvérét, Dánielt, akik őszintén, gyermeki bájjal és rengeteg humorral meséltek a kulisszatitkokról. 

Hogyan tudnék élni nélküled 2
Jeles Bálint, a Hogyan tudnék élni nélküled 2 gyerekfőszereplője  Fotó: Szabolcs László

Az éppen a bemutató napján 11 éves Bálint az Origónak elárulta: számára a film legmeghatóbb és egyben legkedvesebb pillanata egy bizonyos léggömbös jelenet volt. Túl sokat persze erről nem árulhatunk el, de annyit igen, hogy a kisfiú karaktere egy erkélyről szélnek ereszt egy héliummal teli lufit, miközben felcsendül Rózsi ide illő slágere. Nem csoda persze, hogy Bálint ennyire magáénak érezte a feladatot, hiszen – mint azt mosolyogva elmesélte – a karakter szinte tökéletesen összefonódott a saját személyiségével.

Olyan, mintha én lennék 

– fogalmazott a fiatal tehetség arra utalva, milyen érzés volt visszanézni önmagát a filmvásznon.

Bálint bátyja, Dániel – aki maga is nyolc évnyi gyerekszínészi múlttal a háta mögött érkezett a bemutatóra – büszkén nyugtázta, hogy kisöccse minden túlzás nélkül túlszárnyalta őt.

– Mindig is támogattam a testvéremet, és örültem, amikor néha kikérte a véleményemet néhány színházi alakításáról – fogalmazott.

Bálint rutinosan vette az akadályokat, hiszen a filmpremier előtt egyáltalán nem izgult a vörös szőnyegen: teljes természetességgel és magabiztossággal élvezte a felhajtást.

A beszélgetés során természetesen nem hagyhattuk ki a film egyik legemlékezetesebb és legviccesebb pillanatát, a sokak által emlegetett „hányós jelenetet” sem. Bálint elárulta, hogy szó sincs igazi gyomorrontásról vagy rosszullétről: a stábnak köszönhetően egészen zseniális technikai trükkökkel dolgoztak. Egy speciális csőrendszer és a mesteri vágási technikák hozták össze a poént, ami a forgatáson inkább volt hangos nevetés tárgya, mintsem valódi megterhelés.

Hogyan tudnék élni nélküled Jeles Bálint a bátyjával
Dani nem bánja, hogy az öccse túlszárnyalta  Fotó: Szabolcs László

A fiúk azt is összehasonlították, vajon a színház deszkái vagy a filmforgatások világa áll-e közelebb a szívükhöz. 

– A kamerák előtt sokkal komfortosabb dolgozni, hiszen egy-egy jelenetet újra lehet venni, nem kell feszengeni a élő előadás miatt – állította határozottan Bálint.

Egy zenés film esetében megkerülhetetlen kérdés a zenei betétek hatása. Bár Bálint otthon, az édesanyja előadásában csak néha hallgatja a dalokat, teljesen tisztában van azzal, hogy Demjén Ferenc örökbecsű szerzeményei nélkül a Hogyan tudnék élni nélküled folytatása sem kaphatta volna meg azt a különleges, melankolikus és varázslatos hangulatot, ami miatt a nézők azonnal a szívükbe zárták.

Egy biztos: Bálint elsöprő sikere hosszú időre emlékezetes marad a hazai közönség számára!

A hogyan tudnék élni nélküled 2 az élre tör

Kirády Attila, a film producere elárulta: produkciók egyik fő célja egyrészt az volt, hogy olyan ismerős elemeket mutassanak be, amelyekkel a nézők tudnak azonosulni, másrészt olyan új dolgokat is behozzanak a történetbe, amelyeket a közönség még nem ismer.

2026.11.10 Hogyan tudnék élni nélküled? 2 díszbemutató Eiffel Műhelyház
Kirády Attila szerint jó választás volt Jeles Bálint
Fotó: Szabolcs László

A Demién-életmű rendkívül gazdag, sokoldalú, valamint számos olyan szép és értékes dalt rejt, amelyet érdemes felfedezni, még akkor is, ha a nézők eddig esetleg nem hallották ezeket. A készítők nem a rideg nézettségi számokban hisznek, hanem abban, hogy a film örömöt és boldogságot okozzon a közönségnek. Mivel ez egy közönségfilm, az igazi siker az, ha sokan nézik, és a nézők jól szórakoznak rajta

– mondta el az Origónak a producer.

A film iránti érdeklődést jól mutatja, hogy már elővételben hatalmas számú, 50 000 – jegy kelt el, ami óriási öröm a készítők számára.

Egy ilyen nagyszabású projekt elkészítése komoly felelősséggel jár. A producer ezt a munkát a saját gyermekéhez hasonlította, amelyet ugyanolyan gondossággal próbál terelgetni, hogy végül mindenki számára értékes, okos és szép felnőtté (azaz sikeres alkotássá) váljon. A második rész lezárását követően jelenleg még nincs tervben egy esetleges harmadik rész, a stáb most annak örül, hogy a második fejezet sikeresen fut a mozikban. 

Bálint kedvenc dala Marics Peti előadásában a filmből: 
 

 

 

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