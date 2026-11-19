Európa legszebb karácsonyi jégpályája

Debrecenben az advent több mint egy karácsonyi vásár: öt héten át tartó ünnepi élmény, ahol a történelmi belváros, a látványos fényinstallációk, a kulturális programok és a közös pillanatok különleges hangulatot teremtenek.

Együtt. Emberként. – A Debreceni Advent hivatalos kisfilmje

Jégvirágkarnevál: látványos felvonulással kezdődik az ünnep

Az idei advent egyik legnagyobb látványossága már a nyitónapon, november 21-én várja a látogatókat. A város ünnepi fényeinek 17 órai felkapcsolását követően második alkalommal rendezik meg a Jégvirágkarnevált, a több mint hat évtizedes hagyományokkal rendelkező Debreceni Virágkarnevál téli testvérét.

A különleges felvonuláson a virágkocsik téli díszbe öltözve vonulnak végig a belvároson, táncosok, fúvószenekarok és énekesek kíséretében. A Kossuth térről induló, a Piac utcán át a Szent Anna utcáig tartó menet igazi karneváli hangulatot varázsol a novemberi estébe, amelyet koridiszkó és további ünnepi programok tesznek teljessé.

Karácsonyi mesevilág Debrecen szívében

A következő hetekben a Kossuth tér, a Dósa nádor tér és a Régi Városháza udvara ünnepi találkozóhellyé változik. A karácsonyi vásár kézműves portékákkal és téli finomságokkal, a fénypark és a fénykapu látványos fotóhelyszínekkel, a csillagos égboltot idéző fényfüzérek alatt kialakított korcsolyapálya pedig különleges téli élménnyel várja az érkezőket.

Az idei újdonságok között szerepel az Adventi Meseösvény, amely játékos felfedezésre hívja a gyermekeket, valamint a hat méter magas Éneklő Fa, amelynél Debrecen kórusai gondoskodnak az ünnepi hangulatról.

Az adventi hétvégéket koncertek, családi programok, hagyományőrző események és közös gyertyagyújtások teszik még emlékezetesebbé.

A Debreceni Advent nemcsak a fényekről és a látványosságokról szól, hanem az együtt töltött idő öröméről is. Legyen szó családi kirándulásról, romantikus téli hétvégéről vagy baráti találkozásról, Debrecen idén is különleges ünnepi élményekkel vár.

Debreceni Advent 2026 – Együtt. Emberként.

Részletes programok: www.debreceniadvent.hu