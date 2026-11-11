Kiderült, kik kapták idén a Junior Prima Díjat – itt a névsor

A Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájának idei kitüntetettjeit kedden, a Magyar Tudományos Akadémia székházában rendezett ünnepségen ismerték el. A díjazottakat több tudományterületről választották ki, a bírálóbizottság pedig a szakmai eredmények mellett az oktatási és közösségteremtő tevékenységet is figyelembe vette.
Ők kapták meg idén a Junior Prima Díjat
A Magyar Fejlesztési Bank közleménye szerint 2026-ban a következő tíz fiatal tudós részesült elismerésben:
- Auer Felícia – orvos- és egészségtudományok
- Bátai Bence – orvos- és egészségtudományok
- Dálya Gergely – természettudományok
- Egyed Bálint – orvos- és egészségtudományok
- Illés Árpád – agrártudományok
- Kemény Alexandra – műszaki tudományok
- Megyesfalvi Zsolt – orvos- és egészségtudományok
- Petri László – természettudományok
- Szabó Edina – műszaki tudományok
- Török Ábel – bölcsészettudományok
Az elismerésre idén is számos fiatal tudós pályázott. A bírálóbizottság a kiemelkedő tudományos munkát és a nemzetközi eredményeket értékelte, ugyanakkor fontos szempontnak számított a jelöltek oktatási és közösségteremtő tevékenysége is.
A kiválasztás során előnyt élveztek azok a kutatási témák, amelyek szélesebb társadalmi csoportokat érintenek.
A tudományos kutatás hosszú távú befektetés
A keddi díjátadón Gerendás János, az MFB elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy a Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájának szellemisége szorosan kapcsolódik a fejlesztési bank küldetéséhez.
Mint hangsúlyozta, az MFB olyan területeken is finanszíroz fejlesztéseket, amelyek más forrásból nem kapnának támogatást, vagy amelyek megtérüléséhez hosszabb idő szükséges.
A tudományos munkában sem elsősorban a pénzügyi megtérülés számít, hanem a tanulásba, a kutatásba és a jövőbe történő befektetés, amely idővel tudományos áttörésekhez és társadalmilag hasznos eredményekhez vezethet – emelte ki.
Közel két évtizede ismerik el a fiatal tehetségeket
A Junior Prima Díj a 2003-ban, Demján Sándor kezdeményezésére, a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával alapított Prima Primissima Díjhoz kapcsolódik. A Prima Primissima célja a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport kiemelkedő teljesítményeinek elismerése, valamint olyan példaképek bemutatása, akik munkájukkal és értékrendjükkel hozzájárulnak a társadalom fejlődéséhez.
Az alapítók 2007-ben döntöttek arról, hogy külön díjjal ismerik el a fiatal tehetségeket. Azóta minden évben Junior Prima Díjjal jutalmazzák azokat, akik saját szakterületükön kimagasló eredményeket értek el.