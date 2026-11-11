Kiderült, kik kapták idén a Junior Prima Díjat – itt a névsor

A Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájának idei kitüntetettjeit kedden, a Magyar Tudományos Akadémia székházában rendezett ünnepségen ismerték el. A díjazottakat több tudományterületről választották ki, a bírálóbizottság pedig a szakmai eredmények mellett az oktatási és közösségteremtő tevékenységet is figyelembe vette.

A Junior Prima Díj idei kitüntetettjeit a Magyar Tudományos Akadémia székházában ismerték el

Fotó: Vémi Zoltán / Archív felvétel

Ők kapták meg idén a Junior Prima Díjat

A Magyar Fejlesztési Bank közleménye szerint 2026-ban a következő tíz fiatal tudós részesült elismerésben:

Auer Felícia – orvos- és egészségtudományok Bátai Bence – orvos- és egészségtudományok Dálya Gergely – természettudományok Egyed Bálint – orvos- és egészségtudományok Illés Árpád – agrártudományok Kemény Alexandra – műszaki tudományok Megyesfalvi Zsolt – orvos- és egészségtudományok Petri László – természettudományok Szabó Edina – műszaki tudományok Török Ábel – bölcsészettudományok

Az elismerésre idén is számos fiatal tudós pályázott. A bírálóbizottság a kiemelkedő tudományos munkát és a nemzetközi eredményeket értékelte, ugyanakkor fontos szempontnak számított a jelöltek oktatási és közösségteremtő tevékenysége is.

A kiválasztás során előnyt élveztek azok a kutatási témák, amelyek szélesebb társadalmi csoportokat érintenek.

A tudományos kutatás hosszú távú befektetés

A keddi díjátadón Gerendás János, az MFB elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy a Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájának szellemisége szorosan kapcsolódik a fejlesztési bank küldetéséhez.

Mint hangsúlyozta, az MFB olyan területeken is finanszíroz fejlesztéseket, amelyek más forrásból nem kapnának támogatást, vagy amelyek megtérüléséhez hosszabb idő szükséges.

A tudományos munkában sem elsősorban a pénzügyi megtérülés számít, hanem a tanulásba, a kutatásba és a jövőbe történő befektetés, amely idővel tudományos áttörésekhez és társadalmilag hasznos eredményekhez vezethet – emelte ki.