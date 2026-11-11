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Junior Prima Díj

Kiderült, kik kapták idén a Junior Prima Díjat – itt a névsor

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Idén tíz fiatal magyar kutatót tüntettek ki Junior Prima Díjjal a magyar tudomány kategóriában – közölte a Magyar Fejlesztési Bank (MFB). A rangos elismerést immár huszadik alkalommal ítélték oda a 33 évesnél fiatalabb tehetségeknek, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal és tudományos eredményeikkel hozzájárulnak a magyar tudomány fejlődéséhez.
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Junior Prima DíjMTAmagyar tudománydíjazottak

A Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájának idei kitüntetettjeit kedden, a Magyar Tudományos Akadémia székházában rendezett ünnepségen ismerték el. A díjazottakat több tudományterületről választották ki, a bírálóbizottság pedig a szakmai eredmények mellett az oktatási és közösségteremtő tevékenységet is figyelembe vette.

A Junior Prima Díj idei kitüntetettjeit a Magyar Tudományos Akadémia székházában ismerték el 20241024 Budapest Junior Prima díj átadás Hat fiatal vehetett át elismerést a Junior Prima díj magyar ismeretterjesztés és média kategóriájában. Fotó: Vémi Zoltán VZ Világgazdaság VG A képen: díj díjak
A Junior Prima Díj idei kitüntetettjeit a Magyar Tudományos Akadémia székházában ismerték el 
Fotó: Vémi Zoltán / Archív felvétel

Ők kapták meg idén a Junior Prima Díjat

A Magyar Fejlesztési Bank közleménye szerint 2026-ban a következő tíz fiatal tudós részesült elismerésben:

  1. Auer Felícia – orvos- és egészségtudományok
  2. Bátai Bence – orvos- és egészségtudományok
  3. Dálya Gergely – természettudományok
  4. Egyed Bálint – orvos- és egészségtudományok
  5. Illés Árpád – agrártudományok
  6. Kemény Alexandra – műszaki tudományok
  7. Megyesfalvi Zsolt – orvos- és egészségtudományok
  8. Petri László – természettudományok
  9. Szabó Edina – műszaki tudományok
  10. Török Ábel – bölcsészettudományok

Az elismerésre idén is számos fiatal tudós pályázott. A bírálóbizottság a kiemelkedő tudományos munkát és a nemzetközi eredményeket értékelte, ugyanakkor fontos szempontnak számított a jelöltek oktatási és közösségteremtő tevékenysége is.

A kiválasztás során előnyt élveztek azok a kutatási témák, amelyek szélesebb társadalmi csoportokat érintenek.

A tudományos kutatás hosszú távú befektetés

A keddi díjátadón Gerendás János, az MFB elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy a Junior Prima Díj magyar tudomány kategóriájának szellemisége szorosan kapcsolódik a fejlesztési bank küldetéséhez.

Mint hangsúlyozta, az MFB olyan területeken is finanszíroz fejlesztéseket, amelyek más forrásból nem kapnának támogatást, vagy amelyek megtérüléséhez hosszabb idő szükséges.

A tudományos munkában sem elsősorban a pénzügyi megtérülés számít, hanem a tanulásba, a kutatásba és a jövőbe történő befektetés, amely idővel tudományos áttörésekhez és társadalmilag hasznos eredményekhez vezethet – emelte ki.

Közel két évtizede ismerik el a fiatal tehetségeket

A Junior Prima Díj a 2003-ban, Demján Sándor kezdeményezésére, a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával alapított Prima Primissima Díjhoz kapcsolódik. A Prima Primissima célja a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport kiemelkedő teljesítményeinek elismerése, valamint olyan példaképek bemutatása, akik munkájukkal és értékrendjükkel hozzájárulnak a társadalom fejlődéséhez.

Az alapítók 2007-ben döntöttek arról, hogy külön díjjal ismerik el a fiatal tehetségeket. Azóta minden évben Junior Prima Díjjal jutalmazzák azokat, akik saját szakterületükön kimagasló eredményeket értek el.

 

 

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