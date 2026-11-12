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karsay orsolya

Gyászol a magyar kulturális élet: meghalt Karsay Orsolya, aki évtizedeken át őrizte nemzeti kincseinket

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82 éves korában meghalt Karsay Orsolya, az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárának egykori vezetője, a magyar kulturális örökség megőrzésének meghatározó alakja.
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karsay orsolyakönyvtárországos széchényi könyvtárgyász

Meghalt Karsay Orsolya, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) kézirattárának egykori vezetője, a könyvtár több meghatározó kiállításának főszervezője - adta hírül az intézmény Facebook-oldalán csütörtökön. Az interneten elérhető adatok szerint Karsay Orsolya 82 éves volt.

Meghalt Karsay Orsolya, az Országos Széchényi Könyvtár egykori vezetője
Meghalt Karsay Orsolya, az Országos Széchényi Könyvtár egykori vezetője
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Meghalt Karsay Orsolya, az Országos Széchényi Könyvtár egykori vezetője

A bejegyzés szerint Karsay Orsolya 1968-ban, eredetileg néhány hétre érkezett a Széchényi könyvtár kézirattárába, ám ebből kis megszakítással 38 év lett. Klasszika-filológus végzettsége mellé bizánci tanulmányokból szerzett tudományos fokozatot, hivatali munkája a modern hagyatékok feldolgozása lett - tették hozzá.

Az intézmény kiemelte, mire egykori vezető munkatársa 1985-ben átvette a kézirattár vezetését, fölényes anyagismeretre, az irodalomra és a művészetekre is kiterjedő széles körű műveltségre tett szert, érzékeny és nyitott volt a kortárs kultúra új jelenségeire.

Mindent megmozgatott, hogy az emigrációba kényszerült szerzők munkái a gyűjteménybe kerüljenek, megmentve azokat a szétszóródástól, megsemmisüléstől, és friss látásmódjának köszönhetően hangsúlyossá tette első ránézésre értéktelennek tűnő dokumentumok begyűjtését, melyek az esetek jó részében később kapták meg igazi súlyukat - jegyezték meg.

Kitértek arra, hogy a magyar könyvtári muzeológia világában az elsők között ismerte föl a kiállítások jelentőségét: irányításával 1990 és 2002 között négy olyan nagykiállítás készült el, melyek a Könyvtár utóbbi évtizedeinek legjelentősebb mozzanatai közé tartoznak. Az intézmény példaként a 2002-es Uralkodók és corvinák című tárlatot említette.

Felidézték, hogy bár elsősorban a 20. századi hagyatékokkal foglalkozott, ő mozdította el a corvina-kutatást arról a pályáról, amely a korábban indokolt és kihagyhatatlan, de idővel egyre inkább "terméketlenséggel fenyegető" rekonstrukciót tekintette az elsődleges feladatnak. E helyett az interpretációt helyezte előtérbe.

Karsay Orsolya az ideák embere volt, életének egyik meghatározó ideája a Széchényi Könyvtár mint egy gazdag, tágas kultúra őrzője és gyarapítója - olvasható a bejegyzésben.

 

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