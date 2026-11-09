Ma lenne 97 éves Kertész Imre – rendkívüli életút állt a Nobel-díj mögött

Kertész Imre 1929. november 9-én született Budapesten, nem vallásos, zsidó családban. Mindössze tizennégy éves volt, amikor 1944. június 30-án Auschwitzba, majd Buchenwaldba deportálták. A koncentrációs táborokat túlélte, és 1945-ben tért vissza Magyarországra. A holokauszt során szerzett tapasztalatai egész életére és későbbi írói munkásságára meghatározó hatással voltak.
Hazatérése után 1948-ban érettségizett a budapesti Madách Imre Gimnáziumban, majd újságíróként dolgozott a Világosság és az Esti Budapest című lapoknál. Miután 1950-ben elbocsátották állásából, gyári munkásként helyezkedett el, később pedig a Kohó- és Gépipari Minisztérium sajtóosztályán dolgozott. Ezt követően szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként tevékenykedett.
Tizenhárom éven át dolgozott leghíresebb regényén
Kertész Imre 1960-ban kezdte írni első regényét, a Sorstalanságot, amelyen tizenhárom éven keresztül dolgozott. Az önéletrajzi ihletésű mű egy zsidó fiú deportálását, koncentrációs táborokban átélt megpróbáltatásait és hazatérését mutatja be.
A kézirat 1973-ban készült el, a Magvető Kiadó azonban elutasította a megjelentetését. A regény végül 1975-ben látott napvilágot, de kezdetben nem váltott ki jelentősebb irodalmi visszhangot.
Az író a következő években elsősorban műfordításokból tartotta fenn magát. Többek között Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud és Elias Canetti műveit fordította magyarra. A Sorstalanság történetét később A kudarc című, 1988-ban megjelent regényével, majd az 1990-ben kiadott Kaddis a meg nem született gyermekért című művével folytatta – írja a Kultúra.hu.
A rendszerváltozást követően egyre nagyobb figyelem irányult munkásságára. Könyvei külföldön is megjelentek, és számos rangos irodalmi elismerésben részesült.
Kertész Imre volt az első magyar irodalmi Nobel-díjas író
Az író 1989-ben József Attila-díjat, 1997-ben Kossuth-díjat kapott. Nemzetközi elismertsége is folyamatosan növekedett, 2000-ben Herder-díjjal és a Die Welt irodalmi díjával tüntették ki.
Pályafutásának legnagyobb elismerését 2002-ben érte el, amikor első magyar íróként megkapta az irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia azzal indokolta döntését, hogy Kertész olyan írói életművet alkotott, amely az egyén kiszolgáltatottságát mutatja be a történelem embertelen erőivel szemben.
A Sorstalanság ezt követően világszerte ismertté vált, számos nyelvre lefordították. A regényből 2005-ben Koltai Lajos rendezésében filmadaptáció is készült, amelynek zenéjét Ennio Morricone szerezte.
Kertész Imre több mint két évtizeden keresztül volt az egyetlen magyar író, aki irodalmi Nobel-díjban részesült. Ez 2025-ben változott meg, amikor a Svéd Akadémia Krasznahorkai Lászlónak ítélte oda az elismerést. A két magyar író kitüntetése között 23 év telt el.
Kertész Imre később is folytatta írói munkásságát. Többek között megjelent a Felszámolás című regénye, valamint a K. dosszié, amelyben saját életét és pályáját dolgozta fel. Munkásságát 2014-ben Magyar Szent István-renddel ismerték el.
Az író hosszan tartó betegség után, 2016. március 31-én, 86 éves korában hunyt el Budapesten. Hagyatékának gondozására és életművének bemutatására 2017-ben létrejött a Kertész Imre Intézet.
Kertész Imrével 2007-ben, irodalmi Nobel-díja átvételének ötödik évfordulóján készült beszélgetés, amikor K. dosszié című művéből tartott felolvasóestet. A 2006-ban megjelent kötetet az író „önéletrajz két hangra” alcímmel látta el. A regényes párbeszédben családjáról, szerelmeiről, írói pályájáról, a szellemi szabadságért folytatott küzdelméről, valamint az élet és az irodalom kapcsolatáról is szó esik.