Különleges fordulatot vett az ötvenéves Kormorán együttes története

Ötven év egy ember életében is hatalmas idő, egy zenekar történetében pedig különösen az. Koltay Gergely Kossuth-díjas zenész, zeneszerző, dalszövegíró számára az elmúlt fél évszázad megszámlálhatatlan emléket, találkozást és meghatározó pillanatot jelent. Amikor 1976-ban útjára indította a Kormorán együttest, maga sem sejtette, milyen messzire jutnak.
A Kormorán új zenei műfajt teremtett
A Kormorán az elsők között ötvözte Magyarországon az archaikus magyar népzene dallamvilágát a rockzenével, és ezzel olyan utat nyitott meg, amelyet később számos zenekar és előadó követett.
Koltay Gergely egy erdőhöz hasonlította az akkor még ismeretlen zenei világot, amelyben nekik kellett ösvényt vágniuk. Az ösvényből azóta széles út lett, hiszen a folk rocknak ma már a Kárpát-medence számos vidékén is vannak követői.
Az elmúlt öt évtizedben több mint hetven muzsikus fordult meg a Kormoránban. Az alapító úgy érzi, valamennyien hozzátettek valamit az együttes történetéhez, és ő maga is tanult mindegyiküktől. Mint mondta, a változások a zenekar természetes fejlődésének részét jelentették, miközben a Kormorán megőrizte sajátos zenei és szellemi világát.
A jelenlegi felállás különlegessége, hogy a Kárpát-medence különböző vidékeiről érkezett művészek alkotják: az énekesnő, Fehér Nóra vajdasági, Vadkerti Imre felvidéki, a hegedűs, Gáspár Álmos pedig erdélyi származású. – 16 éve vagyunk együtt a mostani felállásban és ilyen módon a történelmi Magyarországot is képviseli a zenekar
– mondta Koltay Gergely, aki bízik abban, hogy az általuk képviselt zenei világ a következő nemzedékek számára is értéket jelent majd. –Nagyon remélem, hogy ez megmarad, hiszen a népzene egy örök műfaj– tette hozzá.
A Kormorán sikerének egyik titka Koltay Gergely szerint a népzenéből táplálkozó, könnyen befogadható dallamvilág és a tartalmas szöveg. Dalszövegeire a magyar népköltészet mellett olyan költők voltak hatással, mint József Attila, Ady Endre, Ratkó József, Sinka István és Nagy László. „Azt gondolom, hogy a jó dal egyszerre költészet és egyszerre énekelhető” – fogalmazott.
Úgy véli, egy szerzemény akkor válik igazán fontossá, ha olyan érzéseket és gondolatokat szólaltat meg, amelyeket a hallgatók maguk is átélnek, de talán nem tudnak szavakba önteni. Ehhez a dallam és a szöveg mellett olyan előadókra is szükség van, akik hitelesen tudják közvetíteni az üzenetet.
A Kormorán életművében különleges helyet foglalnak el Koltay Gábor filmjeihez készült zenék. A Julianus, a Honfoglalás és a Sacra Corona dalai közül több is szinte himnusszá vált. A Kell még egy szó például ballagásokon, megemlékezéseken és temetéseken is rendszeresen felcsendül. Koltay Gergely szerint ezek a szerzemények azért válhattak ennyire népszerűvé, mert egyszerű szavakkal képesek mély és sokak számára fontos érzéseket kifejezni. A filmzenék mellett rockoperák is gazdagítják az életművet. Különösen fontos számára a 2000-ben bemutatott Megfeszített, amely a bibliai történetet hétköznapi, emberi helyzeteken keresztül dolgozza fel, miközben párhuzamot von Krisztus szenvedéstörténete és a magyar történelem tragédiái között. A mű záródala, a Magyar Golgota néhány percben sűríti össze a rockopera legfontosabb üzenetét.
Amikor egyszerre dobban a közönség szíve
Bár az elmúlt ötven évben a világ és a zenei szokások is jelentősen megváltoztak, Koltay Gergely szerint a Kormorán közönsége ma is több generációból áll. Az idősebb rajongók mellett középkorúak és fiatalok is rendszeresen látogatják a koncerteket. Különösen nagy öröm számára, amikor a közönség együtt énekli a dalokat a zenekarral. Ez számára a legfontosabb visszajelzés arról, hogy érdemes újra és újra leülni az íróasztalhoz, gondolatokat megfogalmazni és dallamokat komponálni. A Kormorán koncertjeit egyfajta szertartáshoz hasonlítja, amelynek megvan a maga íve, hangulata és belső rendje. „Én nem választom el sohase a közönséget a színpadtól” – mondta. Számára az a legfontosabb, hogy a koncert idejére valódi közösség jöjjön létre, amelynek tagjai ugyanazokat az érzéseket élik át. Olyan ez, mintha egyszerre dobbanna mindenki szíve, és a zenekar és a hallgatóság közösen gondolkodna mindarról, amit a dalok közvetítenek.
„Isten háza két órára a zene háza lesz”
A Kormorán ötvenedik születésnapját eredetileg egészen más körülmények között szerették volna megünnepelni. Koltay Gergely elárulta, hogy a megváltozott kulturális és finanszírozási helyzet miatt le is mondott a jubileumi koncertről. A fordulat egy fellépés után következett be, amikor az öltözősátorban a zenekar két énekesével, Vadkerti Imrével és Fehér Nórával beszélgettek. Imre ekkor vetette fel, hogy miért ne rendezhetnék meg az ünnepi eseményt egy templomban. Koltay Gergelynek eszébe jutott, hogy jó kapcsolatot ápolnak Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspökkel, aki lehetőséget biztosított a koncert megtartására a Szegedi Dómban. „Isten házában játszani különleges alkalom” – fogalmazott az alapító, aki szerint a szakrális tér egészen más jelentést adhat a Kormorán dalainak. Mint mondta, Kiss-Rigó Lászlónak köszönhetően „az Isten háza most két órára a Zene Háza lesz”. A helyszín személyes emlékeket is őriz számára, hiszen korábban itt mutatták be azt a latin nyelvű miséjét (Missa de Sacra Corona Hungariae), amelynek zenei alapjai a Sacra Corona című filmhez készültek. A szimfonikus zenekarra és énekes szólistákra írt mű bemutatójára ma is büszkén emlékszik vissza. A december 12-i jubileumi koncert műsorának összeállítása nem kis feladat. Az elmúlt öt évtizedben több mint nyolcszáz dal született, amelyek közül mintegy százötven szerepel rendszeresen az együttes repertoárján. Koltay Gergely szeretné, ha az ünnepi esten az 1976-os első szerzeményektől a legújabb dalokig minden korszakból felcsendülne néhány meghatározó mű. Az eseményről hang- és képfelvétel készül, amelyet a tervek szerint később különböző formátumokban is elérhetővé tesznek. Bár a jubileum alkalmat adhatna egy korszak lezárására, Koltay Gergely egyáltalán nem készül visszavonulni. „Én soha nem hagyom abba, igazából ezt tart életben” – jelentette ki. A zenekar már új albumon dolgozik, a tervek szerint márciusra készülhet el. Emellett egy nagyszabású könyv is készül a Kormorán ötven évéről. A kötet nemcsak az együttes történetét mutatja majd be, hanem azt a társadalmi és kulturális környezetet is, amelyben a zenekar az elmúlt évtizedekben működött. A könyv megjelenését szintén márciusra tervezik.
Vadkerti Imre rajongóból lett a Kormorán énekese
Vadkerti Imre 2010 óta a Kormorán együttes tagja, ám kapcsolata a zenekarral jóval korábbra nyúlik vissza. Már fiatalon rajongott a dalaikért, az együttes alapítójával, Koltay Gergellyel pedig 2003-ban találkozott először személyesen, amikor helyi rockszínházukkal szerették volna színpadra állítani A szeretet hídja című rockoratóriumot. Hét évvel később Gergely felkérte, hogy csatlakozzon a zenekarhoz. A felkérés hatalmas örömöt, ugyanakkor komoly felelősséget jelentett számára. Rajongóként pontosan tudta, milyen erősen kötődik a közönség a Kormorán dalaihoz és korábbi énekeseihez. A kezdetek nem voltak könnyűek, első nagy koncertjén, Győrben közel tízezer ember előtt kellett bizonyítania. „Kemény, nagyon kemény volt az eleje” – emlékezett vissza.
A zenekarnak köszönhetően bejárhatta a Kárpát-medencét, életre szóló barátságokat kötött, és olyan legendás előadókkal dolgozhatott együtt, akiket korábban rajongóként csodált. Felvidéki magyarként különösen megható számára, amikor szülőföldjén léphet színpadra. Ilyenkor gyakran a könnyeivel küszködik, hiszen büszkeséggel tölti el, hogy a felvidéki magyarságot is képviselheti. Hasonlóan különleges élményként tekint az erdélyi, vajdasági és székelyföldi fellépésekre, ahol érzése szerint a dalok is másként szólalnak meg.
A Kormorán szerzeményei közül a Ha messze mész áll legközelebb a szívéhez. „Abban annyira benne van minden” – mondta. Számára a dal legfontosabb üzenete, hogy az ember soha ne felejtse el, honnan indult, és mindig úgy éljen, hogy tiszta lelkiismerettel tekinthessen vissza a múltjára.
Koltay Gergelyt komoly, elhivatott alkotónak ismerte meg, akitől szakmailag rengeteget tanult, különösen a magyar nyelv helyes prozódiájáról és a dalok hiteles megszólaltatásáról. Tizenhat év alatt közel tizennégy közös albumuk jelent meg. Az együttes ötvenedik jubileumának megünneplését különösen fontosnak tartja. Úgy véli, az öt évtizedes történet Koltay Gergely mellett mindazok érdeme, akik valaha hozzátettek a zenekar munkásságához. Vadkerti Imre számára a Kormorán legnagyobb értéke a hitelesség. Büszke arra, hogy koncertjeiken valódi, élő zene szól, előre rögzített kíséret nélkül. Meggyőződése, hogy a dalok legfontosabb üzenete a magyar népzenei örökség megőrzése, a hit és a szeretet. Ezek azok az értékek, amelyek miatt a Kormorán munkássága ötven év után is fontos és időtálló.