Különleges fordulatot vett az ötvenéves Kormorán együttes története

Ötven év egy ember életében is hatalmas idő, egy zenekar történetében pedig különösen az. Koltay Gergely Kossuth-díjas zenész, zeneszerző, dalszövegíró számára az elmúlt fél évszázad megszámlálhatatlan emléket, találkozást és meghatározó pillanatot jelent. Amikor 1976-ban útjára indította a Kormorán együttest, maga sem sejtette, milyen messzire jutnak.

A Kormorán együttes jubileumi koncertje a Szegedi Dómban lesz (Fotó: Kormorán együttes)

A Kormorán új zenei műfajt teremtett

A Kormorán az elsők között ötvözte Magyarországon az archaikus magyar népzene dallamvilágát a rockzenével, és ezzel olyan utat nyitott meg, amelyet később számos zenekar és előadó követett.

Koltay Gergely egy erdőhöz hasonlította az akkor még ismeretlen zenei világot, amelyben nekik kellett ösvényt vágniuk. Az ösvényből azóta széles út lett, hiszen a folk rocknak ma már a Kárpát-medence számos vidékén is vannak követői.

Az elmúlt öt évtizedben több mint hetven muzsikus fordult meg a Kormoránban. Az alapító úgy érzi, valamennyien hozzátettek valamit az együttes történetéhez, és ő maga is tanult mindegyiküktől. Mint mondta, a változások a zenekar természetes fejlődésének részét jelentették, miközben a Kormorán megőrizte sajátos zenei és szellemi világát.

A jelenlegi felállás különlegessége, hogy a Kárpát-medence különböző vidékeiről érkezett művészek alkotják: az énekesnő, Fehér Nóra vajdasági, Vadkerti Imre felvidéki, a hegedűs, Gáspár Álmos pedig erdélyi származású. – 16 éve vagyunk együtt a mostani felállásban és ilyen módon a történelmi Magyarországot is képviseli a zenekar

– mondta Koltay Gergely, aki bízik abban, hogy az általuk képviselt zenei világ a következő nemzedékek számára is értéket jelent majd. –Nagyon remélem, hogy ez megmarad, hiszen a népzene egy örök műfaj– tette hozzá.

A Kormorán sikerének egyik titka Koltay Gergely szerint a népzenéből táplálkozó, könnyen befogadható dallamvilág és a tartalmas szöveg. Dalszövegeire a magyar népköltészet mellett olyan költők voltak hatással, mint József Attila, Ady Endre, Ratkó József, Sinka István és Nagy László. „Azt gondolom, hogy a jó dal egyszerre költészet és egyszerre énekelhető” – fogalmazott.

Úgy véli, egy szerzemény akkor válik igazán fontossá, ha olyan érzéseket és gondolatokat szólaltat meg, amelyeket a hallgatók maguk is átélnek, de talán nem tudnak szavakba önteni. Ehhez a dallam és a szöveg mellett olyan előadókra is szükség van, akik hitelesen tudják közvetíteni az üzenetet.

A Kormorán életművében különleges helyet foglalnak el Koltay Gábor filmjeihez készült zenék. A Julianus, a Honfoglalás és a Sacra Corona dalai közül több is szinte himnusszá vált. A Kell még egy szó például ballagásokon, megemlékezéseken és temetéseken is rendszeresen felcsendül. Koltay Gergely szerint ezek a szerzemények azért válhattak ennyire népszerűvé, mert egyszerű szavakkal képesek mély és sokak számára fontos érzéseket kifejezni. A filmzenék mellett rockoperák is gazdagítják az életművet. Különösen fontos számára a 2000-ben bemutatott Megfeszített, amely a bibliai történetet hétköznapi, emberi helyzeteken keresztül dolgozza fel, miközben párhuzamot von Krisztus szenvedéstörténete és a magyar történelem tragédiái között. A mű záródala, a Magyar Golgota néhány percben sűríti össze a rockopera legfontosabb üzenetét.