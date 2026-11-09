Félelem a Madách Színházban: a dolgozók nem tudják, januárban lesz-e még munkájuk

A lapnak megszólaló Madách színházban dolgozók azt állították, egyelőre nem kaptak érdemi tájékoztatást az új vezetés terveiről. Nem tudják, változik-e a repertoár és a szereposztás, illetve számítanak-e rájuk 2027-ben is.

Madách Színház: úgy mennek neki a karácsonynak a színészek, hogy nem tudják, lesz-e munkájuk. Fotó: unsplash.com

Munkahelyüket féltik a Madách Színház dolgozói

A nyilatkozók szerint helyzetüket az is kiszolgáltatottá teszi, hogy sok művésznek és technikai dolgozónak nincs olyan belső vagy társulati szerződése, amely nagyobb biztonságot nyújtana az átmeneti időszakban. Egy színész úgy fogalmazott,

a Madách Szirtes Tamás irányítása alatt sikeres és gazdaságilag stabil színházként működött, a munkavállalók jogviszonyának rendezése azonban elmaradt.

Mások azt kifogásolták, hogy a pályázati folyamatról és annak résztvevőiről is főként a sajtóból értesültek. Attól tartanak, hogy az új vezetés saját munkatársakat hozhat, előadásokat vehet le a műsorról, illetve megváltoztathatja a szereposztásokat.

Szabó P. Szilveszter 2027. január 31-től öt éven keresztül vezetheti a Madách Színházat. Pályázatát a kilenctagú szakmai bizottság nyolc tagja támogatta. A testület pozitívan értékelte az innovációra, az etikai kódexre és a társulati szerződések rendezésére vonatkozó elképzeléseket, ugyanakkor az évi négy bemutatót és négyszáz előadást tartalmazó tervet túlzónak ítélte.

Szirtes Tamás pályázata nem kapta meg a szükséges támogatást. Bár a bizottság elismerte vezetői tapasztalatát és a teátrum gazdasági stabilitását, hiányolta a művészeti megújulást és a korszerűbb színházi nyelvet célzó terveket.

A Blikk megkeresésére Szabó P. Szilveszter azt közölte, nem tud a dolgozók körében kialakult feszültségről. Az új vezetés részéről azt jelezték, hogy az egyeztetések most kezdődnek, ezért türelmet kérnek. Szirtes Tamást a lap nem érte el.