Molnár Áron kiakadt, miután a gyártócég a felkészületlenségükre hivatkozva lefújta a filmjüket

Molnár Áron a közösségi oldalán reagált a Telex beszámolójára, amelyből kiderült, miért lépett vissza a Vertigo Média a Loupe Színházi Társulás Becsapódás című filmjének elkészítésétől. Az aktivista nem fogadta jól a gyártócég magyarázatát, amely szerint a szereplők nem tudták megfelelő biztonsággal a szöveget, és nem állt rendelkezésre elegendő idő a próbákra.

Molnár Áron indulatosan reagált, miután a Vertigo Média megindokolta, miért állította le a Loupe Színházi Társulás filmjének forgatását (Forrás: Facebook/Molnár Áron)

Molnár Áron szerint nevetséges a gyártócég indoklása

Nem tudtuk a szövegét egy darabnak, amit 3 éve játszunk.. ovi..”

– írta bejegyzésében a színész, aki ezt követően élesen bírálta a gyártócéget.

Amíg mások ujjal mutogatnak, felelősséget hárítanak, gyáván megfutamodnak, hazudnak, mi dolgozunk”

– fogalmazott Molnár Áron, aki szerint a társulat korábban is képes volt felállni a nehéz helyzetekből.

A konfliktus előzménye, hogy a Loupe novemberben kezdte volna forgatni első nagyjátékfilmjét, amelyet egyetlen megszakítatlan felvételben terveztek elkészíteni. A társulat szerint a Vertigo Média mindössze tíz nappal a kezdés előtt, e-mailben közölte, hogy kiszáll a projektből.

A gyártócég ugyanakkor másként értékeli a történteket. A Vertigo a Telexnek elmondta, hogy

a film forgatókönyve jelentősen eltért a három éve játszott színházi darabtól, a színészek pedig a próbákon nem rendelkeztek kellően biztos szövegtudással. Emellett a szereplők elfoglaltságai miatt a szükséges technikai próbákat sem tudták megfelelően elvégezni.

A cég szerint ilyen körülmények között nem vállalhatták a kizárólag magántőkéből finanszírozott, százmillió forintos produkció kockázatát. Molnár Áron azonban nem enged a tervekből. A társulat 2027-ben, immár független produkcióként szeretné elkészíteni a filmet, amelyhez körülbelül 120 millió forintra lenne szükségük. Ehhez vállalatok és befektetők támogatását keresik.

A színész a történteket politikai megközelítésből is kritizálta:

Pontosan ezt a gyáva, megalkuvó, sunyi rendszert váltottuk le áprilisban és most rajtunk a sor, hogy egy transzparens, innovatív, kompromisszumok nélküli, új rendszert hozzunk létre”

– jelentette ki.