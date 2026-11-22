Műszaki okok miatt elmaradt A diótörő meghirdetett előadása november 22-én. A Magyar Állami Operaház emiatt közleményben kért elnézést a nézőktől, valamint azt is tudatták az érintett jegyvásárlókkal, hogy a tájékoztatás közzétételétől számított 30 napon belül dönthetnek a visszaváltás vagy a jegycsere mellett. A történtekre nemrég reagált Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház korábbi főigazgatója.

Reagált az elmaradt Diótörő matinéra Ókovács Szilveszter / Fotó: Facebook/Ókovács Szilveszter

Ezt írta Ókovács Szilveszter

Ókovács a közösségi oldalán közzétett posztban úgy fogalmazott, bár erre még nem volt példa, sietett azt is kiemelni, az Operaház Bosch-Rexroth gyártotta színpadtechnikai rendszere nagyon sok elemű és bonyolult.

Az egész évadterv és munkarend, az előadások szervezése és futtatása, a technika menedzselése is precíziós szerkezet, nemcsak az acél és a szoftver, amelybe nem tanácsos kívülről belebeszélni. Kisebb hibák a 4 éve történt beüzemelés óta több esetben előfordultak, ez szinte természetes egy (eddig) élenjárón aktív színház esetében, de azokat a kollégák időre mindig sikeresen kimozogták.

- tette hozzá.

Fájdalmas, ha most nem jött össze: egy teli nézőtér hazaküldése számomra 15 év alatt ismeretlen fogalom maradt, ötezer esténk telt el ilyen értelemben zavartalanul. Ha a “rémuralom” c. rendkívül méltányos minősítését még nem is tudtam megfejteni MP-nek [Magyar Péter], mindenesetre a Diótörő vendégeinek hazaküldése tényleg rémálom. Igen kellemetlen. Ekkor több tízmilliós veszteség is érheti az intézményt, de - matiné lévén - a gyerekek csalódása, a vendégek bosszúsága mindent felülír. Nagyon sajnálom a kialakult helyzetet

- hangsúlyozta Ókovács Szilveszter, majd úgy folytatta:

És mielőtt megérkezik a menetrendszerű, politikai fogantatású vád, hogy bizonyára én lennék itt is a hibás, mert túlhajtottam az intézményt, jelzem: 1. többszáz tanúm van rá, hogy az éjjel Juliska lányunk szalagavató bálján voltunk, tehát nem az Operaházban húzkodtam szét saját kezűleg a kábeleket, 2. ha a nyári-őszi brutális, 90 napos átvilágításhoz - ennek az anyagát nem ismerhette meg senki - kapcsolódóan a minisztérium nem vonja meg aláírási jogomat, és ütemesen átengedi pl. a karbantartási szerződések lehívását, talán ez a hiba is kiküszöbölhető vagy javítható lett volna. Talán.

Ókovács Szilveszter ezután kitért arra, ugyan nem tudja, mi történt, azonban a belenyúlás garanciális karbantartások időrendjébe, illetve pénzügyi szerkezetébe sosem vezet jóra. Azt is kijelentette, kizártnak tartja, hogy a kollégák hibáztak volna, akik 400 Diótörő előadást lehoztak eddig hiba nélkül az elmúlt 15 évben: nem csupán idehaza, de még a velencei La Fenicében is.

A hiba itt valaki másnak a készülékében van

- zárta a bejegyzését.